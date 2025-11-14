Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© https://pixabay.com by Kjerstin_Michaela is licensed under Free
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 22:14

Думала, что прыщи от сладкого — оказалось, всё из-за этого утреннего ритуала

Мару Вайнштейн Велес: глубокие воспаления на подбородке могут быть признаком СПКЯ

Прыщи на подбородке — одна из самых частых жалоб у дерматологов. В этой зоне сосредоточено много сальных желёз, которые активно вырабатывают себум — природный жир. Когда его становится слишком много, поры забиваются, кожа воспаляется, и появляются болезненные уплотнения. Но дело не только в кожном жире. На появление воспалений влияют стресс, гормональные колебания, даже привычки ухода.

По словам Дженни Лю, дерматолога и профессора Университета Миннесоты, иногда достаточно просто сменить наволочку почаще или умываться сразу после чистки зубов — остатки фторсодержащей пасты могут раздражать кожу. Но в большинстве случаев причина кроется глубже — в гормональных изменениях, генетике или хроническом стрессе.

Основные причины

Стресс

Когда мы нервничаем, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Он усиливает воспаления и делает кожу более чувствительной.

"Во время стресса сальные железы начинают работать активнее, выделяя больше жира, что провоцирует закупорку пор", — пояснила дерматолог Мару Вайнштейн Велес.

Если кожа обычно спокойная, а после сложной недели или бессонных ночей на подбородке вдруг появляется "вулкан", скорее всего, это именно стрессовое высыпание.

Гормональные колебания

Не только подростки страдают от гормонального акне. Женщины нередко замечают высыпания в период ПМС, после родов или в менопаузе.
Когда уровень эстрогена и андрогенов колеблется, сальные железы начинают вырабатывать больше себума. Поры не справляются — и воспаляются. У людей с жирным типом кожи эта реакция выражена сильнее.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Если воспаления появляются регулярно, особенно в нижней части лица, и плохо поддаются лечению, стоит проверить гормональный фон.

"Для СПКЯ характерны глубокие, болезненные высыпания под кожей, которые долго не проходят", — отметила дерматолог Мару Вайнштейн Велес.

Дополнительные признаки — нерегулярный цикл, повышенный рост волос и кисты на яичниках. Диагноз ставит врач после обследования.

Маски и трение

После пандемии маски стали частью повседневной жизни, но они создают влажную и тёплую среду, благоприятную для бактерий. Постоянное трение ткани раздражает кожу — отсюда и "маскне".

"Это тип акне механика — когда физическое воздействие на кожу приводит к закупорке пор", — пояснила дерматолог из Корнеллского университета Мариса Гаршик.

Советы шаг за шагом: как действовать

  1. Точечное лечение.
    Начните с аптечных средств с бензоилпероксидом или салициловой кислотой. Они удаляют ороговевшие клетки, снижают жирность и убивают бактерии. Для чувствительной кожи выбирайте концентрацию 2-5%, постепенно увеличивая дозу.

  2. Добавьте ретинол.
    Ретиноиды ускоряют обновление клеток, выравнивают текстуру и предотвращают образование новых комедонов. Если кожа не готова к рецептурным средствам вроде третиноина, попробуйте мягкие формы — например, адапален.

  3. Увлажнение и защита барьера.
    Даже жирная кожа нуждается в влаге. Используйте лёгкие кремы с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом. Они уменьшают воспаления и поддерживают баланс без закупорки пор.

  4. Используйте патчи.
    Гидроколлоидные пластыри с чайным деревом или цинком создают защитный барьер и не дают касаться воспаления руками.

  5. Консультация врача.
    Если домашние методы не помогают, дерматолог может назначить комбинированные препараты (например, с клиндамицином и бензоилпероксидом), антибиотики или гормональную терапию. Иногда эффективны контрацептивы с антиандрогенным эффектом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выдавливание прыщей.
    Последствие: шрамы и поствоспалительные пятна.
    Альтернатива: точечные патчи и противовоспалительные гели.

  • Ошибка: пересушивание кожи спиртом.
    Последствие: усиление жирности из-за реакции сальных желёз.
    Альтернатива: мягкие очищающие средства без сульфатов.

  • Ошибка: игнорировать стресс.
    Последствие: хронические высыпания и раздражение.
    Альтернатива: дыхательные практики, спорт и достаточный сон.

А что если причина — питание?

Учёные пока не нашли прямой связи между сладким и акне, но многие замечают ухудшение состояния кожи после употребления молока или сахара. Попробуйте сократить количество простых углеводов и включить в рацион больше овощей и омега-3-жиров — они снижают воспаления.

Плюсы и минусы популярных средств

Средство Плюсы Минусы
Бензоилпероксид Эффективно убивает бактерии Может сушить кожу
Салициловая кислота Расчищает поры, уменьшает жирность Не подходит при чувствительности
Ретиноиды Обновляют кожу, предотвращают новые высыпания Требуют привыкания
Гидроколлоидные патчи Защищают и ускоряют заживление Не работают при глубоких воспалениях

FAQ

Как выбрать средство от прыщей на подбородке?
Начните с низких концентраций активных веществ. Если раздражения нет, можно переходить к более сильным формулам.

Сколько стоит лечение у дерматолога?
В среднем консультация стоит от 2000 до 4000 ₽, курс терапии — индивидуален. Многие препараты доступны по рецепту и относительно недороги.

Что лучше — аптечные средства или косметика?
Комбинация. Косметика помогает поддерживать барьер, а аптечные препараты лечат воспаления.

Мифы и правда

  • Миф: прыщи на подбородке — следствие грязи.
    Правда: чаще всего причина — гормоны и внутренние процессы.

  • Миф: если кожу сушить, прыщи уйдут.
    Правда: пересушивание только усиливает выработку себума.

  • Миф: взрослые не страдают от акне.
    Правда: гормональные колебания возможны в любом возрасте.

3 интересных факта

• Кожа на подбородке плотнее, чем на щеках, поэтому воспаления здесь часто глубже.
• У мужчин акне усиливается из-за трения от бритвы и пены для бритья.
• При регулярном сне и достаточном уровне витамина D кожа восстанавливается быстрее.

Исторический контекст

Проблема акне обсуждается с древних времён: в египетских папирусах описаны рецепты с мёдом и серой, а в XIX веке врачи начали использовать серные мази. Современная дерматология шагнула далеко вперёд, но базовые принципы остались прежними — очищение, увлажнение, контроль воспалений.

