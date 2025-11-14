Думала, что прыщи от сладкого — оказалось, всё из-за этого утреннего ритуала
Прыщи на подбородке — одна из самых частых жалоб у дерматологов. В этой зоне сосредоточено много сальных желёз, которые активно вырабатывают себум — природный жир. Когда его становится слишком много, поры забиваются, кожа воспаляется, и появляются болезненные уплотнения. Но дело не только в кожном жире. На появление воспалений влияют стресс, гормональные колебания, даже привычки ухода.
По словам Дженни Лю, дерматолога и профессора Университета Миннесоты, иногда достаточно просто сменить наволочку почаще или умываться сразу после чистки зубов — остатки фторсодержащей пасты могут раздражать кожу. Но в большинстве случаев причина кроется глубже — в гормональных изменениях, генетике или хроническом стрессе.
Основные причины
Стресс
Когда мы нервничаем, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса. Он усиливает воспаления и делает кожу более чувствительной.
"Во время стресса сальные железы начинают работать активнее, выделяя больше жира, что провоцирует закупорку пор", — пояснила дерматолог Мару Вайнштейн Велес.
Если кожа обычно спокойная, а после сложной недели или бессонных ночей на подбородке вдруг появляется "вулкан", скорее всего, это именно стрессовое высыпание.
Гормональные колебания
Не только подростки страдают от гормонального акне. Женщины нередко замечают высыпания в период ПМС, после родов или в менопаузе.
Когда уровень эстрогена и андрогенов колеблется, сальные железы начинают вырабатывать больше себума. Поры не справляются — и воспаляются. У людей с жирным типом кожи эта реакция выражена сильнее.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
Если воспаления появляются регулярно, особенно в нижней части лица, и плохо поддаются лечению, стоит проверить гормональный фон.
"Для СПКЯ характерны глубокие, болезненные высыпания под кожей, которые долго не проходят", — отметила дерматолог Мару Вайнштейн Велес.
Дополнительные признаки — нерегулярный цикл, повышенный рост волос и кисты на яичниках. Диагноз ставит врач после обследования.
Маски и трение
После пандемии маски стали частью повседневной жизни, но они создают влажную и тёплую среду, благоприятную для бактерий. Постоянное трение ткани раздражает кожу — отсюда и "маскне".
"Это тип акне механика — когда физическое воздействие на кожу приводит к закупорке пор", — пояснила дерматолог из Корнеллского университета Мариса Гаршик.
Советы шаг за шагом: как действовать
-
Точечное лечение.
Начните с аптечных средств с бензоилпероксидом или салициловой кислотой. Они удаляют ороговевшие клетки, снижают жирность и убивают бактерии. Для чувствительной кожи выбирайте концентрацию 2-5%, постепенно увеличивая дозу.
-
Добавьте ретинол.
Ретиноиды ускоряют обновление клеток, выравнивают текстуру и предотвращают образование новых комедонов. Если кожа не готова к рецептурным средствам вроде третиноина, попробуйте мягкие формы — например, адапален.
-
Увлажнение и защита барьера.
Даже жирная кожа нуждается в влаге. Используйте лёгкие кремы с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом. Они уменьшают воспаления и поддерживают баланс без закупорки пор.
-
Используйте патчи.
Гидроколлоидные пластыри с чайным деревом или цинком создают защитный барьер и не дают касаться воспаления руками.
-
Консультация врача.
Если домашние методы не помогают, дерматолог может назначить комбинированные препараты (например, с клиндамицином и бензоилпероксидом), антибиотики или гормональную терапию. Иногда эффективны контрацептивы с антиандрогенным эффектом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выдавливание прыщей.
Последствие: шрамы и поствоспалительные пятна.
Альтернатива: точечные патчи и противовоспалительные гели.
-
Ошибка: пересушивание кожи спиртом.
Последствие: усиление жирности из-за реакции сальных желёз.
Альтернатива: мягкие очищающие средства без сульфатов.
-
Ошибка: игнорировать стресс.
Последствие: хронические высыпания и раздражение.
Альтернатива: дыхательные практики, спорт и достаточный сон.
А что если причина — питание?
Учёные пока не нашли прямой связи между сладким и акне, но многие замечают ухудшение состояния кожи после употребления молока или сахара. Попробуйте сократить количество простых углеводов и включить в рацион больше овощей и омега-3-жиров — они снижают воспаления.
Плюсы и минусы популярных средств
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Бензоилпероксид
|Эффективно убивает бактерии
|Может сушить кожу
|Салициловая кислота
|Расчищает поры, уменьшает жирность
|Не подходит при чувствительности
|Ретиноиды
|Обновляют кожу, предотвращают новые высыпания
|Требуют привыкания
|Гидроколлоидные патчи
|Защищают и ускоряют заживление
|Не работают при глубоких воспалениях
FAQ
Как выбрать средство от прыщей на подбородке?
Начните с низких концентраций активных веществ. Если раздражения нет, можно переходить к более сильным формулам.
Сколько стоит лечение у дерматолога?
В среднем консультация стоит от 2000 до 4000 ₽, курс терапии — индивидуален. Многие препараты доступны по рецепту и относительно недороги.
Что лучше — аптечные средства или косметика?
Комбинация. Косметика помогает поддерживать барьер, а аптечные препараты лечат воспаления.
Мифы и правда
-
Миф: прыщи на подбородке — следствие грязи.
Правда: чаще всего причина — гормоны и внутренние процессы.
-
Миф: если кожу сушить, прыщи уйдут.
Правда: пересушивание только усиливает выработку себума.
-
Миф: взрослые не страдают от акне.
Правда: гормональные колебания возможны в любом возрасте.
3 интересных факта
• Кожа на подбородке плотнее, чем на щеках, поэтому воспаления здесь часто глубже.
• У мужчин акне усиливается из-за трения от бритвы и пены для бритья.
• При регулярном сне и достаточном уровне витамина D кожа восстанавливается быстрее.
Исторический контекст
Проблема акне обсуждается с древних времён: в египетских папирусах описаны рецепты с мёдом и серой, а в XIX веке врачи начали использовать серные мази. Современная дерматология шагнула далеко вперёд, но базовые принципы остались прежними — очищение, увлажнение, контроль воспалений.
