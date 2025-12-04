Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шимпанзе в тропическом лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована вчера в 23:47

Разум просыпается в джунглях: новый сигнал ломает инстинкты и ведёт шимпанзе к точному выбору

Шимпанзе показали рациональное мышление — Science

Иногда даже хорошо изученные животные способны удивлять исследователей, раскрывая сложные когнитивные способности, которые ранее считались уникальными для людей. Новые данные показывают, что шимпанзе подходят к принятию решений куда более осмысленно, чем предполагалось. Экспериментальное исследование, выполненное международной научной группой, продемонстрировало способность приматов корректировать свои убеждения при появлении более надёжной информации. Об этом сообщает Science.

Новые данные о рациональности и гибкости мышления

Работа учёных показывает, что у шимпанзе есть развитые когнитивные механизмы, позволяющие пересматривать свои решения на основании новых сигналов. Исследование проводилось специалистами из Калифорнийского университета в Беркли и Утрехтского университета. Они изучали способность приматов к анализу данных, сопоставлению источников информации и рациональному пересмотру первоначальных выводов.

Такие способности долгое время считались присущими только человеку и напрямую связывались с развитием абстрактного мышления. Однако наблюдения за поведением шимпанзе демонстрируют удивительную интеллектуальную пластичность. В природных условиях этим животным приходится решать комплексные задачи, связанные с поиском пищи, взаимодействием в группе и реагированием на угрозы. Поэтому способность учитывать новые данные вполне вписывается в структуру их поведения.

"Шимпанзе смогли пересмотреть свои убеждения, когда у них появились более убедительные доказательства. Подобная гибкость мышления часто ассоциируется с четырёхлетними детьми. Было интересно показать, что шимпанзе тоже способны на это", — сказал Сэнфорд, исследователь из Лаборатории социальных истоков Калифорнийского университета в Беркли.

В ходе эксперимента приматам показывали две коробки, в одной из которых находилось угощение. Сначала животным предоставляли слабый намёк на то, где спрятана награда. Затем экспериментаторы предлагали более убедительную подсказку, направленную на другую коробку. Большинство приматов меняли своё решение, выбирая более надёжный источник информации. Это демонстрирует умение сопоставлять данные и отказываться от прежнего выбора.

Проверка рациональности через моделирование и контроль переменных

Чтобы исключить альтернативные объяснения поведения, исследователи включили в работу вычислительные модели. Анализы показали, что стратегия выбора шимпанзе совпадала с логикой рационального пересмотра убеждений и не сводилась к простому подражанию последнему сигналу или реакции на более яркую подсказку.

Такие методы позволяют приблизиться к пониманию реальных когнитивных процессов. В экспериментах фиксировали первый выбор животного, затем второй и сравнивали, насколько он соответствовал предполагаемой стратегии анализа информации.

"Мы записали их первый выбор, затем второй и сравнили, изменили ли они своё мнение. Мы также использовали вычислительные модели, чтобы проверить, насколько их выбор соответствует различным стратегиям рассуждения", — сказал Сэнфорд.

Результаты подчеркивают, что рациональность не является исключительным свойством человека. Она формируется как эволюционное преимущество, необходимое для адаптации, выживания и ориентации в сложных условиях.

"Разница между людьми и шимпанзе не является категорическим разрывом. Это скорее континуум", — сказал Сэнфорд.

Такие наблюдения открывают путь к пересмотру традиционного взгляда на эволюцию мышления. Они позволяют увидеть, как базовые когнитивные механизмы проявляются в разных видах, формируя единый эволюционный спектр.

Последствия для науки, педагогики и технологий

Выводы исследования могут сыграть значимую роль в изучении обучения, развития детей и построения систем искусственного интеллекта. Осознание того, что рациональное мышление не является чем-то уникальным, позволяет по-другому взглянуть на природу рассуждений.

Понимание того, как животные анализируют данные, помогает исследователям точнее моделировать когнитивные процессы в вычислительных системах. Такие модели всё чаще становятся основой для современных алгоритмов машинного обучения.

Популярные вопросы о рациональном мышлении у шимпанзе

1. Почему важно изучать когнитивные способности приматов?
Это помогает лучше понять эволюцию мышления и увидеть, как ключевые когнитивные механизмы формировались у разных видов.

2. Cмогут ли такие исследования помочь в создании ИИ?
Да, поскольку изучение рассуждений у животных помогает моделировать алгоритмы принятия решений.

3. Почему сравнивают шимпанзе и маленьких детей?
Это позволяет оценить сходства в ранних стадиях развития мышления и установить, какие способности формируются раньше других.

