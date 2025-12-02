Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шимпанзе с травинкой в ухе
Шимпанзе с травинкой в ухе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 17:39

Природа подливает градус: рацион шимпанзе скрывает внезапный источник спирта

Дикие шимпанзе получают ежедневную дозу алкоголя из фруктов — Science Advances

Необычный эксперимент в Африке помог учёным по-новому взглянуть на питание диких шимпанзе. Специалисты впервые напрямую измерили содержание этанола в плодах, составляющих основу рациона приматов, и обнаружили, что животные ежедневно получают значительную дозу алкоголя. Эти данные не только расширяют понимание особенностей питания шимпанзе, но и проливают свет на возможные эволюционные корни человеческого интереса к спиртному. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Скрытый компонент рациона шимпанзе

Вопрос о том, насколько часто приматы сталкиваются с продуктами естественного брожения, обсуждается в научном сообществе несколько десятилетий. Многие исследователи предполагали, что дикие обезьяны практически не употребляют ферментированные фрукты, поскольку предпочитают свежие и плотные плоды. Однако новые измерения показывают, что картина значительно сложнее. Оказалось, что естественно созревающие на деревьях фрукты содержат минимальные, но регулярные дозы этанола, которые шимпанзе получают ежедневно.

По данным исследования, проведённого учёными Калифорнийского университета в Беркли, концентрация алкоголя в плодах составляет в среднем около 0,26 % от их массы. Приматы поедают до 10 фунтов (примерно 4,5 килограмма) фруктов каждый день, а это около 75 % их рациона. Даже такой низкий процент этанола, умноженный на общее количество съедаемых продуктов, приводит к тому, что животные получают дозу, сопоставимую с одной-двумя стандартными порциями алкоголя у человека.

"Во всех местах обитания самцы и самки шимпанзе потребляют около 14 граммов чистого этанола в день, что эквивалентно одной стандартной американской порции алкоголя", — сказал Алексей Маро, аспирант Калифорнийского университета в Беркли.

"Если учесть массу тела, ведь шимпанзе весят около 40 килограммов, в то время как типичный человек — 70 килограммов, то это почти две порции алкоголя", — добавил Маро.

Подобные наблюдения ставят под сомнение убеждение о том, что регулярный контакт с этанолом — исключительно человеческое явление. Наоборот, данные говорят о глубокой связи между фруктовой диетой приматов и постоянным воздействием продуктов брожения.

Как учёные измеряли содержание алкоголя

Получить такие данные оказалось непросто: исследователи вынуждены были собирать свежие плоды в двух разных экосистемах — в Нгого (Уганда) и в национальном парке Тай (Кот-д'Ивуар). Методика включала анализ 21 вида фруктов, которые шимпанзе едят чаще всего. В зависимости от полевого сезона использовались различные устройства: газовый хроматограф, химические тесты и методики измерения паров этанола. Каждая технология была предварительно проверена в лаборатории, чтобы обеспечить точность измерений в условиях дикой природы.

Собранные образцы тщательно документировали: фиксировали их состояние, цвет, степень зрелости и мягкость. Чтобы предотвратить дальнейшее брожение, плоды замораживали сразу после доставки в базовый лагерь. Анализ позволил не только выявить концентрацию этанола, но и понять, какие именно виды фруктов образуют значительную часть алкогольного потребления.

"Шимпанзе съедают от 5 до 10 % своего веса в день в виде спелых фруктов, поэтому даже при низкой концентрации получается высокая суточная доза — значительное количество алкоголя", — сказал Роберт Дадли, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли.

Полученные данные дают основания полагать, что этанол присутствовал в рационе предков человека на протяжении миллионов лет, формируя поведенческие привычки и особенности метаболизма.

Эволюционные выводы и пищевое поведение

Важным наблюдением стало то, что, несмотря на регулярное потребление алкоголя, шимпанзе не обнаруживают признаков опьянения. Их организм приспособлен к постоянному воздействию малых доз этанола. Чтобы испытать эффект опьянения, примату пришлось бы съесть чрезмерное количество фруктов, что физиологически невозможно.

Этот факт поддерживает идею о том, что этанол всегда был естественной частью рациона приматов. Исследователи предполагают, что предпочтение более сладких и зрелых плодов — а именно такие фрукты содержат больше продуктов брожения — могло закрепиться эволюционно. Таким образом, тяга человека к алкоголю может быть связана с древними механизмами поиска наиболее энергетически выгодной пищи.

"Шимпанзе употребляют такое же количество алкоголя, как и мы, если бы ежедневно ели ферментированные продукты. Пристрастие человека к алкоголю, вероятно, связано с пищевыми привычками нашего общего с шимпанзе предка", — сказал Маро.

Работы, подтверждающие эту гипотезу, появлялись и ранее. Приматологи фиксировали случаи, когда обезьяны сознательно выбирали ферментированные фрукты, а в экспериментах животные склонялись к более алкогольным нектарам. В дикой природе аналогичное поведение наблюдали у паукообразных обезьян и ряда других видов.

Гипотеза пьяной обезьяны: от скепсиса к признанию

Идею о том, что современные предпочтения людей связаны с древним опытом приматов, Роберт Дадли сформулировал более 20 лет назад. Первоначально теория вызвала сомнения среди коллег, поскольку считалось, что приматы избегают перебродившие плоды. Однако новые исследования постепенно изменили мнение научного сообщества.

Сегодня всё больше работ подтверждают, что этанол — регулярный компонент естественного питания не только приматов, но и птиц, питающихся ферментирующими продуктами. Исследователи обнаруживали вторичные метаболиты алкоголя даже в перьях птиц, чей рацион включает нектар и насекомых, что указывает на широкий масштаб распространения этанола в природных экосистемах.

"Потребление этанола характерно не только для приматов. Оно свойственно всем животным, которые питаются фруктами, а в некоторых случаях — и тем, кто питается нектаром", — сказал Дадли.

По мнению учёных, запах спирта может выполнять важную функцию, помогая животным находить продукты с более высоким содержанием сахара. Это означает, что предпочтение к ферментированным плодам могло быть адаптивным преимуществом.

Сравнение: питание диких и содержащихся в неволе приматов

Пищевое поведение шимпанзе зависит от среды их обитания.

Дикие шимпанзе:
• едят только естественно созревающие фрукты;
• регулярно получают этанол с пищей;
• выбирают виды растений, богатые сахаром.

Шимпанзе в неволе:
• редко получают ферментирующие продукты;
• их рацион контролируется и часто включает обработанные корма;
• воздействие этанола практически отсутствует.

Такое различие помогает объяснить, почему дикие шимпанзе демонстрируют устойчивость к алкоголю, а люди — чувствительность и интерес к нему.

Плюсы и минусы регулярного потребления ферментированных фруктов

Исследователи отмечают, что такой рацион имеет разные последствия. Чтобы рассмотреть их объективно, важно учесть пищевые особенности приматов и влияние этанола на организм.

Положительные стороны:
• Этанол помогает находить плоды с высоким содержанием сахара.
• Ферментированные продукты дают больше энергии.
• Небольшие дозы этанола могут способствовать пищевому разнообразию.

Отрицательные стороны:
• Слишком спелые плоды иногда содержат меньше питательных веществ.
• Постоянный поиск сладких фруктов влияет на маршруты и динамику передвижений.
• Воздействие этанола может усиливать конкуренцию за ресурсы внутри группы.

Таким образом, рацион приматов формируется за счёт сочетания биологических предпочтений и возможностей конкретной экосистемы.

Популярные вопросы о пищевых привычках диких шимпанзе

  1. Почему фрукты содержат алкоголь?
    Алкоголь образуется естественным путём при брожении сахаров под действием дрожжей.

  2. Могут ли шимпанзе опьянеть?
    Это маловероятно: для опьянения им пришлось бы съесть больше, чем способен вместить их желудок.

  3. Означает ли это, что люди унаследовали тягу к алкоголю от приматов?
    Исследователи предполагают, что предпочтение ферментированных фруктов могло закрепиться в ходе эволюции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Псориаз у собак признан редким заболеванием — ветеринар Андреса Эстевес сегодня в 3:15
Собака чесалась без конца — причина оказалась вовсе не в блохах

Кожа собаки может рассказать многое о её здоровье. Что делать, если питомец страдает от шелушения и зуда? Рассказываем о причинах и лечении псориаза.

Читать полностью » Колбаса опасна для кошек из-за соли и жира — ветеринары сегодня в 1:48
Ваша кошка умоляет о колбасе — а вы знаете, какой секрет скрывает этот кусочек

Можно ли кошку иногда угощать докторской колбасой, сыром или диетическими котлетами? Разбираем, что действительно безопасно, а что лучше не давать даже "понемногу".

Читать полностью » Мяч вызывает у собак зависимость от адреналина — дрессировщик Ницан Лир вчера в 23:51
Собака больше не играет: как игрушки на самом деле усиливают инстинкты хищника

Игрушки для собак могут не только развивать агрессию, но и привести к проблемам с поведением. Узнайте, как правильно выбирать игрушки для вашего питомца.

Читать полностью » Кошки проявляют наибольшую активность в сумерках и ночью — Patas da Casa вчера в 21:42
Ночь превращается в концерт: почему кошки устраивают мюзиклы после полуночи

Почему кошка мяукает посреди ночи и как помочь ей успокоиться. Разбираем причины, советы и способы сохранить ночной покой.

Читать полностью » Собакам нужен короткий поводок в лифте для безопасности — кинологи вчера в 19:38
Перестала заходить в лифт первой с собакой — и вот что изменилось кардинально

Перевозка собаки в лифте кажется простой, но у этого процесса есть свои правила. Разбираем, как избежать травм, конфликтов и стресса.

Читать полностью » Смешанное кормление кошки с паштетом поддерживает баланс питания – Wamiz вчера в 17:36
Магия паштета: как плавно ввести новый рацион в жизнь вашей кошки без стресса и отказов

Узнайте, как без стресса и вреда для здоровья ввести паштет в рацион вашей кошки, соблюдая все рекомендации по правильному кормлению и адаптации.

Читать полностью » Феромоны помогают кошкам снизить тревожность при трении мордой — Patas da Casa вчера в 15:00
Когда кошка трётся — это не ласка, а сообщение, которое вы не умеете читать

Кошки трутся мордой не просто из привычки — это язык доверия и безопасности. Узнайте, почему питомцы метят вас и свой дом.

Читать полностью » Рыбы узнают хозяина который их кормит — биологи вчера в 13:18
Хочу аквариум, но боюсь ухода: секрет минимальной возни с водой, о котором молчат продавцы

Хотите завести рыбок, но не знаете, с чего начать? Разбираем минимальный набор, который нужен новичку, чтобы аквариум стал красивым и безопасным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Российские автозаводы выпускают около 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов — "Автостат"
Туризм
Курортные зоны Шри-Ланки работают в обычном режиме после циклона — РСТ
Туризм
Если Booking вернётся в Россию, то всем придётся больно — эксперт Фефелов
Спорт и фитнес
Регулярные тренировки повышают настроение и энергию — Джеймс Итальяно
Туризм
Местная жительница напала на российскую туристку в Аланье — Shot
Наука
Время может заменить все физические константы измерения — Матсас
Туризм
Краков признан самым чистым городом мира с 98,5% положительных отзывов — Radical Storage
Еда
Свинина в рукаве сохраняет сочность лучше, чем запекание на противне — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet