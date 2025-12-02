Природа подливает градус: рацион шимпанзе скрывает внезапный источник спирта

Необычный эксперимент в Африке помог учёным по-новому взглянуть на питание диких шимпанзе. Специалисты впервые напрямую измерили содержание этанола в плодах, составляющих основу рациона приматов, и обнаружили, что животные ежедневно получают значительную дозу алкоголя. Эти данные не только расширяют понимание особенностей питания шимпанзе, но и проливают свет на возможные эволюционные корни человеческого интереса к спиртному. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Скрытый компонент рациона шимпанзе

Вопрос о том, насколько часто приматы сталкиваются с продуктами естественного брожения, обсуждается в научном сообществе несколько десятилетий. Многие исследователи предполагали, что дикие обезьяны практически не употребляют ферментированные фрукты, поскольку предпочитают свежие и плотные плоды. Однако новые измерения показывают, что картина значительно сложнее. Оказалось, что естественно созревающие на деревьях фрукты содержат минимальные, но регулярные дозы этанола, которые шимпанзе получают ежедневно.

По данным исследования, проведённого учёными Калифорнийского университета в Беркли, концентрация алкоголя в плодах составляет в среднем около 0,26 % от их массы. Приматы поедают до 10 фунтов (примерно 4,5 килограмма) фруктов каждый день, а это около 75 % их рациона. Даже такой низкий процент этанола, умноженный на общее количество съедаемых продуктов, приводит к тому, что животные получают дозу, сопоставимую с одной-двумя стандартными порциями алкоголя у человека.

"Во всех местах обитания самцы и самки шимпанзе потребляют около 14 граммов чистого этанола в день, что эквивалентно одной стандартной американской порции алкоголя", — сказал Алексей Маро, аспирант Калифорнийского университета в Беркли. "Если учесть массу тела, ведь шимпанзе весят около 40 килограммов, в то время как типичный человек — 70 килограммов, то это почти две порции алкоголя", — добавил Маро.

Подобные наблюдения ставят под сомнение убеждение о том, что регулярный контакт с этанолом — исключительно человеческое явление. Наоборот, данные говорят о глубокой связи между фруктовой диетой приматов и постоянным воздействием продуктов брожения.

Как учёные измеряли содержание алкоголя

Получить такие данные оказалось непросто: исследователи вынуждены были собирать свежие плоды в двух разных экосистемах — в Нгого (Уганда) и в национальном парке Тай (Кот-д'Ивуар). Методика включала анализ 21 вида фруктов, которые шимпанзе едят чаще всего. В зависимости от полевого сезона использовались различные устройства: газовый хроматограф, химические тесты и методики измерения паров этанола. Каждая технология была предварительно проверена в лаборатории, чтобы обеспечить точность измерений в условиях дикой природы.

Собранные образцы тщательно документировали: фиксировали их состояние, цвет, степень зрелости и мягкость. Чтобы предотвратить дальнейшее брожение, плоды замораживали сразу после доставки в базовый лагерь. Анализ позволил не только выявить концентрацию этанола, но и понять, какие именно виды фруктов образуют значительную часть алкогольного потребления.

"Шимпанзе съедают от 5 до 10 % своего веса в день в виде спелых фруктов, поэтому даже при низкой концентрации получается высокая суточная доза — значительное количество алкоголя", — сказал Роберт Дадли, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли.

Полученные данные дают основания полагать, что этанол присутствовал в рационе предков человека на протяжении миллионов лет, формируя поведенческие привычки и особенности метаболизма.

Эволюционные выводы и пищевое поведение

Важным наблюдением стало то, что, несмотря на регулярное потребление алкоголя, шимпанзе не обнаруживают признаков опьянения. Их организм приспособлен к постоянному воздействию малых доз этанола. Чтобы испытать эффект опьянения, примату пришлось бы съесть чрезмерное количество фруктов, что физиологически невозможно.

Этот факт поддерживает идею о том, что этанол всегда был естественной частью рациона приматов. Исследователи предполагают, что предпочтение более сладких и зрелых плодов — а именно такие фрукты содержат больше продуктов брожения — могло закрепиться эволюционно. Таким образом, тяга человека к алкоголю может быть связана с древними механизмами поиска наиболее энергетически выгодной пищи.

"Шимпанзе употребляют такое же количество алкоголя, как и мы, если бы ежедневно ели ферментированные продукты. Пристрастие человека к алкоголю, вероятно, связано с пищевыми привычками нашего общего с шимпанзе предка", — сказал Маро.

Работы, подтверждающие эту гипотезу, появлялись и ранее. Приматологи фиксировали случаи, когда обезьяны сознательно выбирали ферментированные фрукты, а в экспериментах животные склонялись к более алкогольным нектарам. В дикой природе аналогичное поведение наблюдали у паукообразных обезьян и ряда других видов.

Гипотеза пьяной обезьяны: от скепсиса к признанию

Идею о том, что современные предпочтения людей связаны с древним опытом приматов, Роберт Дадли сформулировал более 20 лет назад. Первоначально теория вызвала сомнения среди коллег, поскольку считалось, что приматы избегают перебродившие плоды. Однако новые исследования постепенно изменили мнение научного сообщества.

Сегодня всё больше работ подтверждают, что этанол — регулярный компонент естественного питания не только приматов, но и птиц, питающихся ферментирующими продуктами. Исследователи обнаруживали вторичные метаболиты алкоголя даже в перьях птиц, чей рацион включает нектар и насекомых, что указывает на широкий масштаб распространения этанола в природных экосистемах.

"Потребление этанола характерно не только для приматов. Оно свойственно всем животным, которые питаются фруктами, а в некоторых случаях — и тем, кто питается нектаром", — сказал Дадли.

По мнению учёных, запах спирта может выполнять важную функцию, помогая животным находить продукты с более высоким содержанием сахара. Это означает, что предпочтение к ферментированным плодам могло быть адаптивным преимуществом.

Сравнение: питание диких и содержащихся в неволе приматов

Пищевое поведение шимпанзе зависит от среды их обитания.

Дикие шимпанзе:

• едят только естественно созревающие фрукты;

• регулярно получают этанол с пищей;

• выбирают виды растений, богатые сахаром.

Шимпанзе в неволе:

• редко получают ферментирующие продукты;

• их рацион контролируется и часто включает обработанные корма;

• воздействие этанола практически отсутствует.

Такое различие помогает объяснить, почему дикие шимпанзе демонстрируют устойчивость к алкоголю, а люди — чувствительность и интерес к нему.

Плюсы и минусы регулярного потребления ферментированных фруктов

Исследователи отмечают, что такой рацион имеет разные последствия. Чтобы рассмотреть их объективно, важно учесть пищевые особенности приматов и влияние этанола на организм.

Положительные стороны:

• Этанол помогает находить плоды с высоким содержанием сахара.

• Ферментированные продукты дают больше энергии.

• Небольшие дозы этанола могут способствовать пищевому разнообразию.

Отрицательные стороны:

• Слишком спелые плоды иногда содержат меньше питательных веществ.

• Постоянный поиск сладких фруктов влияет на маршруты и динамику передвижений.

• Воздействие этанола может усиливать конкуренцию за ресурсы внутри группы.

Таким образом, рацион приматов формируется за счёт сочетания биологических предпочтений и возможностей конкретной экосистемы.

Популярные вопросы о пищевых привычках диких шимпанзе