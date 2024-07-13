Исследование канадских ученых из Университета Сейнт Пол в Оттаве показало, что у детей, испытывающих высокое чувство смысла в повседневной жизни, наблюдается лучшее психическое здоровье. Определение смысла включает в себя наличие цели и значимости в жизни, что является важным аспектом душевного благополучия.
Исследование охватило 62 детей от 6 до 12 лет, которые прошли тесты на идентичность, предназначение и общее психическое состояние.
Также было установлено, что религиозные службы способствуют формированию осмысленного мышления, хотя и не оказывают прямого влияния на психическое здоровье. Дети с высокими показателями воли, самооценки, надежды и открытости к новому опыту имели меньше симптомов тревоги и депрессии.
Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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