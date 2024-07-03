Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) выяснили, что употребление соевых продуктов положительно влияет на внимание и скорость обработки информации у детей 7-13 лет. В исследовании, результаты которого опубликованы на платформе NUTRITION 2024, приняли участие 128 детей.
Основываясь на семидневном анализе питания, исследователи изучили влияние изофлавонов, содержащихся в сое, на когнитивные функции. В частности, оценивались способность к концентрации и скорость обработки информации с помощью ЭЭГ и теста Фланкера Эриксена.
Несмотря на повышенные показатели внимания у детей, потребляющих больше соевых продуктов, связь между изофлавонами и общим интеллектом не была обнаружена.
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