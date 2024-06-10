Для лечения ссадин и поверхностных порезов у детей необходимо применять антисептические средства, как рассказала Надежда Попова, врач-педиатр и руководитель приемного отделения Российской детской клинической больницы Минздрава РФ. Попова отметила, что при более глубоких порезах необходимо накладывать стерильные салфетки или бинты для остановки крови, сообщает News.Ru.

Кроме того, Попова подчеркнула важность обращения в травмпункт для осмотра хирургом, который определит необходимость наложения швов и проведения вакцинации против столбняка в случае глубоких травм.

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