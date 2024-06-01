В последнее время в России наблюдается рост заболеваемости среди детей, особенно раком и ожирением, согласно словам врача-эпидемиолога академика РАН Геннадия Онищенко. Он указал, что страна входит в первую десятку по приросту детей с избыточным весом, что в свою очередь способствует увеличению случаев диабета, сообщает News.Ru.
Также Онищенко подчеркнул риск курения электронных сигарет среди молодежи, которые не регулируется законом как табачные изделия, несмотря на их вредное воздействие на здоровье.
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