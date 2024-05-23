В Приморской школе произошло заражение туберкулезом среди учащихся, которое произошло из-за женщины, работавшей в школьной столовой, больной туберкулезом и ВИЧ с 2005 и 2019 годов соответственно.
Несмотря на болезни, она успешно прошла медицинскую комиссию и работала в школе с 2022 года.
В апреле текущего года было зафиксировано семь случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции среди детей. Предприятия, обеспечивающие питанием, школа и больница были оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Расследование находится под контролем председателя СК России, сообщает Doctorpiter.Ru.
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