В Приморской школе произошло заражение туберкулезом среди учащихся, которое произошло из-за женщины, работавшей в школьной столовой, больной туберкулезом и ВИЧ с 2005 и 2019 годов соответственно.

Несмотря на болезни, она успешно прошла медицинскую комиссию и работала в школе с 2022 года.

В апреле текущего года было зафиксировано семь случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции среди детей. Предприятия, обеспечивающие питанием, школа и больница были оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Расследование находится под контролем председателя СК России, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)