Руки игрока на контроллере
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 20:57

Экранный пленник или довольный геймер: одна деталь в настроении выдаёт начало опасной зависимости

Влияние цифровых развлечений на когнитивное состояние детей остается предметом дискуссий среди специалистов и родителей. Ключевым индикатором допустимости гейминга выступает не столько хронометраж сессии, сколько психоэмоциональная стабильность ребенка после завершения игрового процесса. Важно понимать, что изменения в повседневном поведении могут служить критическим маркером для взрослых. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Индивидуальный подход к досугу позволяет избежать негативных сценариев, так как в ряде случаев видеоигры способствуют социализации и эмоциональной разрядке. При этом эксперты подчеркивают необходимость наблюдения за состоянием юных игроков для предотвращения привыкания.

"Если ребенок играет недолго и после этого остается спокойным, без раздражения и перегрузки, поводов для беспокойства обычно нет. В некоторых случаях игры могут помогать ему выражать эмоции, общаться с другими детьми, знакомиться и выстраивать контакты. Но важно, чтобы это не выходило за разумные рамки и не влияло на общее состояние. Ориентироваться стоит не только на время за экраном, но и на поведение ребенка после игры", — отметила детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Родителям следует проявлять бдительность, если у ребенка наблюдаются признаки раздражительности, повышенная агрессия или снижение интереса к базовым бытовым привычкам. Как пояснила Надежда Резенова, появление зависимости и ухудшение самочувствия требуют незамедлительной коррекции режима и установления четких границ. Специалист добавила, что профилактика подобных состояний возможна через дисциплинирование досуга и контроль за качеством контента.

При определении временного лимита необходимо учитывать возрастную специфику, применяя более строгие ограничения для младших школьников по сравнению с подростками. Надежда Резенова порекомендовала ограничить экранное время для детей младшего возраста 30-60 минутами, используя дисциплинарные поощрения за выполнение домашних обязанностей. По мнению эксперта, периодические периоды цифрового детокса, особенно в выходные дни, способствуют комплексному восстановлению нервной системы ребенка.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Сорок минут ради долголетия: ежедневный ритуал превращает обычную прогулку в мощный кардио-щит сегодня в 18:54

Специалисты нашли способ укрепить сердечную мышцу без похода в зал, если соблюдать особый ритм движения и следить за положением ног во время ежедневного пути.

Читать полностью » Голова идет кругом от чужой привычки: легкое отравление никотином стало нормой в мегаполисе сегодня в 17:59

Нахождение в одном пространстве с дымящей сигаретой запускает в организме деструктивные процессы, которые годами могут оставаться незамеченными для человека.

Читать полностью » Зеркало больше не радует свежестью: ежедневные ритуалы незаметно крадут облик молодости сегодня в 16:52

Привычные ритуалы красоты и особенности рациона могут запустить скрытые механизмы разрушения тканей, лишая лицо естественной свежести и упругости раньше срока.

Читать полностью » Тело превращается в чуткий барометр: старые привычки делают погодные скачки невыносимыми сегодня в 14:49

Резкие перемены за окном часто превращают жизнь в череду неприятных симптомов, однако определенные повседневные привычки только усиливают этот телесный отклик.

Читать полностью » Отдых больше не приносит свежести: странное состояние по утрам указывает на поломку природных ритмов сегодня в 13:06

Привычное желание съесть лишнюю конфету и внезапная невозможность сосредоточиться могут быть предвестниками серьезного сбоя в работе жизненно важных механизмов.

Читать полностью » Коварство маскировки поражает: новый вирус прячется в уже знакомых очагах воспаления в теле сегодня в 11:45

Новый вариант инфекции демонстрирует специфическое поведение в организме человека и выбирает уязвимые зоны для закрепления перед началом болезни.

Читать полностью » Огонь внутри разгорается после обеда: привычные продукты заставляют желудок работать на износ сегодня в 4:38

Привычные продукты из ежедневного меню могут незаметно разрушать защиту пищевода и провоцировать опасные процессы, которые проявляются лишь в определенные часы.

Читать полностью » Золотой стандарт тарелки: этот доступный продукт строит наше тело по кирпичику с ювелирной точностью сегодня в 0:36

Уникальный состав привычного продукта позволяет организму восстанавливать ткани с минимальными затратами энергии и без риска для веса в любое время суток.

Читать полностью »

Новости
СФО
Стихия не ждёт опоздавших: большая вода с полей заставила сельчан Алтая паковать чемоданы
СКФО
Вода отступает — проблемы остаются: подвалы десятков домов в Дагестане освобождают от плена стихии
СЗФО
Золотая земля Северной столицы: стоянка в самом сердце города внезапно сменила ценовой статус
СЗФО
Нижний Тагил вместо Питера: инвесторы нашли новые точки роста там, где жильё дорожает на глазах
СЗФО
Серебро Ладоги выходит на мелководье: рыбаки уже расставили ловушки для весеннего трофея
ЦФО
Световой день длиннее, контроль строже: в Калужской области меняют режим ночных прогулок
ЮФО
Астраханская дельта под надзором: новые требования к стоянке и связи исключают случайные маневры
ЦФО
Цифровая точность против выходных дней: банковская система Тулы настраивает алгоритмы зачислений
