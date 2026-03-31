Экранный пленник или довольный геймер: одна деталь в настроении выдаёт начало опасной зависимости

Влияние цифровых развлечений на когнитивное состояние детей остается предметом дискуссий среди специалистов и родителей. Ключевым индикатором допустимости гейминга выступает не столько хронометраж сессии, сколько психоэмоциональная стабильность ребенка после завершения игрового процесса. Важно понимать, что изменения в повседневном поведении могут служить критическим маркером для взрослых. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Индивидуальный подход к досугу позволяет избежать негативных сценариев, так как в ряде случаев видеоигры способствуют социализации и эмоциональной разрядке. При этом эксперты подчеркивают необходимость наблюдения за состоянием юных игроков для предотвращения привыкания.

"Если ребенок играет недолго и после этого остается спокойным, без раздражения и перегрузки, поводов для беспокойства обычно нет. В некоторых случаях игры могут помогать ему выражать эмоции, общаться с другими детьми, знакомиться и выстраивать контакты. Но важно, чтобы это не выходило за разумные рамки и не влияло на общее состояние. Ориентироваться стоит не только на время за экраном, но и на поведение ребенка после игры", — отметила детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Родителям следует проявлять бдительность, если у ребенка наблюдаются признаки раздражительности, повышенная агрессия или снижение интереса к базовым бытовым привычкам. Как пояснила Надежда Резенова, появление зависимости и ухудшение самочувствия требуют незамедлительной коррекции режима и установления четких границ. Специалист добавила, что профилактика подобных состояний возможна через дисциплинирование досуга и контроль за качеством контента.

При определении временного лимита необходимо учитывать возрастную специфику, применяя более строгие ограничения для младших школьников по сравнению с подростками. Надежда Резенова порекомендовала ограничить экранное время для детей младшего возраста 30-60 минутами, используя дисциплинарные поощрения за выполнение домашних обязанностей. По мнению эксперта, периодические периоды цифрового детокса, особенно в выходные дни, способствуют комплексному восстановлению нервной системы ребенка.