Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Толстый ребёнок
Толстый ребёнок
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 4:10

Сначала радовалась аппетиту ребёнка, а потом услышала диагноз, который перевернул всё

Глава НМИЦ эндокринологии Мокрышева предупредила о росте детского ожирения в России

Проблема лишнего веса у детей и подростков перестала быть частной темой — сегодня это одна из главных угроз для здоровья нации. Всё больше школьников сталкиваются с ожирением, а вместе с ним — с риском раннего развития диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Особую тревогу всего медицинского сообщества вызывает рост распространенности ожирения среди детей и подростков. Согласно нашим данным, примерно одна треть детей в России имеет избыточный вес. Диагноз 'ожирение' на конец 2024 года имеют 642 626 детей", — рассказала глава НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева.

Масштабы проблемы

Ожирение среди несовершеннолетних в России набирает обороты. За последние десять лет количество детей с избыточным весом увеличилось почти вдвое. Причины — малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, избыточное употребление сахара и сладких напитков, а также дефицит сна.

Почему растёт риск диабета

По словам специалистов, детское ожирение напрямую связано с увеличением числа случаев сахарного диабета второго типа - заболевания, которое раньше считалось "взрослым". Лишний жир вызывает инсулинорезистентность, и поджелудочная железа перестаёт справляться с нагрузкой. Со временем страдают сосуды, сердце и нервная система.

Сравнение: детское и взрослое ожирение

Критерий Детское ожирение Взрослое ожирение
Основная причина Нарушение обмена и образа жизни Избыточное питание и низкая активность
Последствия Диабет, гормональные сбои, гипертония Ишемия, артроз, онкология
Возможность коррекции Высокая при раннем вмешательстве Требует длительной терапии
Подход к лечению Комплексный (питание, активность, психолог) Медикаментозный и диетический

Советы шаг за шагом

  1. Следите за рационом. Уберите из ежедневного меню газировку, фастфуд, полуфабрикаты. Основу питания должны составлять овощи, крупы, белок и несладкие фрукты.

  2. Организуйте активный досуг. Минимум 60 минут движения в день — прогулки, плавание, спортивные игры.

  3. Ограничьте экранное время. Ребёнок не должен проводить перед гаджетами более 2 часов в день.

  4. Наладьте режим сна. Недосып усиливает чувство голода и провоцирует набор веса.

  5. Регулярно проходите обследование. Эндокринолог поможет выявить гормональные нарушения и скорректировать питание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать полноту "нормой роста".
    Последствие: поздняя диагностика ожирения и осложнений.
    Альтернатива: контролировать индекс массы тела (ИМТ) с раннего возраста.

  • Ошибка: ограничивать питание без наблюдения врача.
    Последствие: дефицит витаминов и нарушение обмена веществ.
    Альтернатива: составлять рацион с диетологом.

  • Ошибка: поощрять едой.
    Последствие: формирование неправильных пищевых привычек.
    Альтернатива: заменять поощрения совместным времяпрепровождением.

А что если ожирение уже диагностировано?

Главное — не паниковать. На ранних стадиях лишний вес успешно корректируется при комплексном подходе. Под контролем врача разрабатывается программа питания, подбираются физические упражнения, нормализуется сон. Психологическая поддержка также крайне важна: детям с ожирением часто требуется работа со стрессом и самооценкой.

Плюсы и минусы способов снижения веса у детей

Метод Плюсы Минусы
Диета по назначению врача Безопасно, учитывает возраст Требует дисциплины семьи
Спортивные секции Улучшают метаболизм и настроение Возможен риск перегрузки
Психологическая помощь Формирует здоровые привычки Результат проявляется не сразу
Самостоятельное похудение Быстрое снижение веса Опасно для здоровья

FAQ

Как понять, что у ребёнка ожирение?
Не ориентируйтесь на внешность. Рассчитайте ИМТ (вес / рост²) и сравните с возрастной нормой по таблице ВОЗ.

Сколько стоит консультация детского эндокринолога?
В частных клиниках — от 2000 до 4000 ₽. В государственных учреждениях при направлении врача — бесплатно.

Что лучше: спорт или диета?
Лучше сочетать. Диета корректирует питание, а спорт активирует обмен веществ и поддерживает результат.

Мифы и правда

  • Миф: ребёнок "перерастёт" полноту.
    Правда: без коррекции детское ожирение в 80 % случаев переходит во взрослое.

  • Миф: вредно ограничивать ребёнка в сладком.
    Правда: избыток сахара — одна из ключевых причин инсулинорезистентности.

  • Миф: физическая активность заменяет правильное питание.
    Правда: без контроля рациона даже спорт не поможет сбросить вес.

3 интересных факта

  1. По данным ВОЗ, число детей с ожирением в мире с 1975 года выросло более чем в 10 раз.

  2. Каждый килограмм лишнего веса увеличивает нагрузку на сердце ребёнка на 2-3 %.

  3. Подростки с ожирением чаще испытывают трудности с концентрацией и стрессом.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века детское ожирение считалось редким явлением, характерным для обеспеченных стран. Однако с распространением фастфуда и малоподвижного образа жизни ситуация изменилась. Сегодня ожирение признано хроническим заболеванием, требующим системного подхода — от профилактики в школах до государственной поддержки семей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выпадение волос у женщин часто связано со стрессом и гормональными сбоями вчера в 22:29
Когда расчёска становится врагом: как понять, что выпадение волос — не норма

Женские волосы выпадают не только из-за возраста. Узнайте, какие привычки, гормоны и болезни влияют на густоту и как восстановить здоровье волос.

Читать полностью » Даже лёгкое обезвоживание на 1–2% снижает концентрацию внимания и работоспособность вчера в 21:41
Простая привычка, которая влияет на мозг сильнее сна и питания

Регулярная гидратация жизненно важна для здоровья и самочувствия. Узнайте, сколько воды вам нужно каждый день и как это сделать привычкой с нашими простыми советами.

Читать полностью » Эксперты напоминают: главное в воспитании — не контроль, а тёплое присутствие и принятие вчера в 20:37
Любовь, которая спасает от бурь: тайна прочной связи с ребёнком

Узнайте, как крепкая эмоциональная связь с ребенком изменит его жизнь. 7 советов по укреплению доверия и пути к гармоничным отношениям.

Читать полностью » Практики осознанности и отдых помогают снизить тревожность и нарушения сна, связанные с перфекционизмом вчера в 19:31
Перфекционизм — не добродетель, а капкан: как выйти из ловушки идеала

Узнайте, как перфекционизм разрушает вашу жизнь и как практики когнитивно-поведенческой терапии помогают вернуть радость и спокойствие.

Читать полностью » Цикорий помогает снизить уровень сахара и поддерживает микрофлору кишечника вчера в 18:47
Диабетики пьют его литрами — а зря: цикорий может сыграть злую шутку с организмом

Цикорий часто называют полезной заменой кофе, но подходит ли он всем? Рассказываем, кому напиток поможет, а кому может навредить.

Читать полностью » Эксперты советуют заменять жёсткие запреты на совместные правила и цифровой аудит семьи вчера в 18:24
Не запрет, а союзники: как говорить с подростком о телефоне без скандала

Как помочь подросткам справиться с зависимостью от технологий? Узнайте 8 эффективных стратегий для управления экранным временем и осознания своих привычек.

Читать полностью » Учёные Гарвардского университета подтвердили эффективность дыхательных упражнений при гипертонии вчера в 17:43
Сердце бьётся в панике? Всего 5 минут этого дыхания — и оно успокаивается

Как дыхание может заменить таблетки при скачках давления? 4 простые техники, подтверждённые исследованиями, помогают успокоить сердце и стабилизировать сосуды.

Читать полностью » Доктор Эми Ли: кресс-салат содержит больше витамина С, чем апельсины, и больше калия, чем обычный салат вчера в 17:18
Это не шпинат и не брокколи: неожиданное лидерство в рейтинге суперфудов

Узнайте о кресс-салате — незаслуженно забытом суперфуде, который выгодно выделяется среди других овощей благодаря высокой концентрации витаминов и микроэлементов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Средний срок владения автомобилем в России увеличился до 69 месяцев — исследование НАПИ
Авто и мото
Volkswagen Polo, Kia Ceed и Renault Kaptur вошли в топ подержанных авто до 1,5 млн
Садоводство
Барбарис легко переносит обрезку и быстро восстанавливает форму кроны — Андрей Морозов
Культура и шоу-бизнес
People: Дакота Джонсон снова открыта для отношений после разрыва с Крисом Мартином
Садоводство
Осенью листья летят во все стороны, но сад у меня чист — вот что помогает
Авто и мото
Автоэксперты: использование воды в бачке стеклоомывателя приводит к поломке системы зимой
Наука
Парижский университет Сорбонны: к 2300 году разрушится до 59% ледников Антарктиды
Еда
Несладкие профитроли с овощами сохраняют форму и вкус после охлаждения и наполнения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet