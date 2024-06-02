Исследование ученых из Университета Восточной Финляндии показало, что сидячий образ жизни в детстве значительно увеличивает риск развития жировой болезни печени и цирроза в молодом возрасте.
В ходе исследования, опубликованного в журнале npj Gut and Liver, были проанализированы данные о подвижности и состоянии здоровья 2684 детей в возрасте от 11 до 24 лет, которые носили акселерометры для мониторинга физической активности.
Результаты ультразвукового сканирования печени у участников в возрасте 17 и 24 лет показали, что каждые дополнительные полчаса сидячего времени повышают риск заболевания на 15%, в то время как каждые дополнительные полчаса физической активности низкой интенсивности снижают этот риск на 33%.
Фото: commons.wikimedia.org/Mostafameraji (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
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