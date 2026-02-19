Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 12:07

Ароматы с попкорном и маршмэллоу создают чувство уюта — взрослые выбирают "детские" ноты

Запахи умеют делать то, что не получается ни у музыки, ни у фотографий: возвращать нас в прошлое мгновенно и почти физически. Достаточно нот карамели, талька или попкорна — и вот вы снова в детской, между домашними заданиями и мультиками, или в парке развлечений, где пахнет сахарной ватой. Но тренд на "детские" ароматы не про бегство назад — скорее про эмоциональный якорь, который помогает мягче выдерживать темп взрослой жизни.

Ностальгия как "невидимое объятие"

Современные "ностальгические" композиции часто строятся на утешительных, гурманских и молочно-пудровых аккордах: ваниль, печенье, маршмэллоу, сливочная карамель, тёплое молоко, тальк после ванны. Такие ноты воспринимаются как безопасные и домашние, снижают внутреннее напряжение и дают чувство паузы — именно поэтому их называют уютными и успокаивающими.

Эксперт по ароматам Катерина Каталани, парфюмер и основатель AVAU Profumi, объясняет силу этого эффекта через связь запаха и памяти: привычные обонятельные ключи "открывают" внутренние комнаты, которые казались забытыми, — от аромата детской присыпки до апельсинового цвета или лаванды, возвращающих к счастливым эпизодам семьи и дома.

Обонятельные ноты, вызывающие воспоминания о детстве, обладают редкой силой служить невидимыми ключами, способными открывать внутренние комнаты, которые мы считали забытыми…

"Детские духи" у каждого свои

При этом универсального "запаха детства" не существует. Детские воспоминания — личный архив, и один и тот же аромат у разных людей вызывает разные истории. Каталани приводит пример: её собственное ощущение прошлого неожиданно отзывается в Golden Coast от AVAU — хотя композиция изначально не задумывалась как ностальгическая. Всё решает контекст памяти: лето с семьёй, солёная кожа, солнцезащитный крем на столе, цитрусы на кухне и "липкие руки после игры".

Эта мысль меняет угол зрения: выбирать аромат можно не по моде, а по тому, что именно вы хотите "включить" внутри себя — спокойствие, лёгкость, ощущение дома, игривость или уверенность.

Какие ноты чаще всего "включают" детство

В материалах о таких ароматах чаще всего всплывают несколько групп аккордов:

  1. Гурманские: карамель, печенье, ваниль, сливки, зефир, сахарная вата.
  2. Пудровые и мыльные: тальк, чистое бельё, мыльные пузыри.
  3. "Праздничные": попкорн, жвачка, конфеты, фруктовая газировка.
  4. "Домашние" и цветочные: апельсиновый цвет, лаванда — как запахи, связанные с домом и заботой.

Примеры ароматов с "детским вкусом"

В подборке упоминаются разные по настроению варианты — от завтрака до аттракционов:

  • Matilda Morri Beauty Jam — гурманская история про детские завтраки и варенье на печенье или сухариках.
  • ProfuMINI Popcorn от Bottega Verde — сливочно-карамельный "попкорн-эффект" с лёгкой игривостью.
  • Bianco Latte от Giardini di Toscana — карамельный старт, мягкое кремовое сердце и ваниль с белым мускусом в базе для тех, кто любит долгий, нежный шлейф.
  • Cookiecrunch от Coquillete Parfum — печенье, безе и карамель со сливками, подсвеченные цитрусовой искрой.
  • Yum Boujee Marshmallow | 81 от Kayali — зефир, клубника, кокос, ваниль и розовый мускус с максимально "сладким" характером.
  • Vanilla Park от Maison Tahité — ванильный абсолют, кокосовое молоко и сахарная вата с атмосферой парка развлечений.
  • Rosie от VeraLab — фруктово-жвачная "искристость" с клубникой, грушей и сладким апельсином.
  • Golden Coast от AVAU — более "взрослый" вариант ностальгии: грейпфрут, роза, корица, ветивер, табак и сандал.

Почему этот тренд не про слабость

Ностальгические духи работают как способ вернуть себе устойчивость в настоящем. Они не обещают "новую жизнь за 7 дней", но дают эмоциональную опору: напоминают, кем вы были, и поддерживают, когда нужно собрать силы и идти дальше.

