Кто такие дети-индиго
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:58

Вернула забытые воспоминания детства за несколько минут: эффект поразил даже исследователей

Эксперимент Университета Англия подтвердил: возвращение "детского лица" помогает вспомнить забытые эпизоды

Оказывается, наш мозг способен хранить больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: изменяя восприятие собственного тела, можно вернуть давно утраченные воспоминания детства. Этот эксперимент объединяет нейробиологию, психологию и технологии, открывая неожиданный путь к глубинам памяти, которые казались безвозвратно потерянными.

Когда взгляд в прошлое становится буквальным

Учёные из Университета Англия Раскин (ARU) в Кембридже провели исследование, в котором приняли участие 50 взрослых. Каждый из них увидел на экране видео с собственным лицом, изменённым при помощи цифрового фильтра так, чтобы оно выглядело как в детстве. Изображение синхронно повторяло движения участников, создавая реалистичное ощущение, будто это и есть их отражение в зеркале.

Контрольная группа видела своё обычное взрослое лицо. После этого всех участников попросили вспомнить события детства и эпизоды из последнего года. Разница оказалась поразительной.

"Мы обнаружили, что временные изменения в телесном "я” — воплощение детской версии собственного лица — могут значительно расширить доступ к детским воспоминаниям", — пояснил доктор Уткарш Гупта, научный сотрудник Университета Северной Дакоты.

Эффект "иллюзии лица”

Метод, лежащий в основе эксперимента, получил название иллюзия Enfacement — эффект, при котором человек начинает воспринимать чужое лицо как своё собственное. Когда изображение движется синхронно с реальным телом, мозг объединяет зрительные и моторные сигналы, создавая иллюзию владения новым обликом.

В данном случае участники "примеряли” детскую версию самих себя. После сеанса они описывали воспоминания с необычайной детализацией: цвета, запахи, голоса и даже эмоциональные оттенки. Те, кто видел своё взрослое лицо, вспоминали значительно меньше.

Эти результаты впервые продемонстрировали, что восприятие тела напрямую связано с доступом к памяти.

Как тело помогает вспоминать

Мозг кодирует не только внешние события, но и телесные ощущения, сопровождавшие их — позу, голос, выражение лица. Изменяя эти сигналы, можно активировать участки мозга, хранящие соответствующие воспоминания.

"Все события, которые мы помним, — это не просто картинки внешнего мира, но и переживания нашего тела, которое всегда присутствует", — отметил доктор Гупта.

По сути, возвращая человеку ощущение его "детского тела”, учёные помогли мозгу воспроизвести контекст, в котором были сформированы ранние воспоминания.

Почему мы теряем память о детстве

Период, известный как детская амнезия, охватывает первые 3-4 года жизни. В это время мозг активно развивается, а структуры, отвечающие за долговременную память (например, гиппокамп), ещё не полностью сформированы. Воспоминания существуют, но их доступ заблокирован из-за того, что с возрастом меняется телесное восприятие и схема "я”.

Исследование ARU показало, что эти барьеры можно обойти. Временная "смена тела” помогает восстановить связи между сенсорными сигналами и записями памяти.

"Когда формировались наши детские воспоминания, у нас было другое тело. Если мы поможем людям вновь испытать это тело, возможно, мы поможем им вспомнить то время", — пояснила профессор Джейн Аспелл, руководитель лаборатории Self & Body в ARU.

Сравнение подходов к восстановлению памяти

Метод

Описание

Применение

Эффективность

Иллюзия Enfacement

Визуальное наложение детского лица

Экспериментальная когнитивная терапия

Высокая при кратковременном воздействии

Гипнотерапия

Погружение в изменённое состояние сознания

Работа с травматической памятью

Средняя, зависит от внушаемости

Медитация и визуализация

Саморефлексия и направленные образы

Самопомощь, расслабление

Низкая для детских воспоминаний

Нейростимуляция

Воздействие на зоны памяти

Медицинские исследования

Требует дальнейших испытаний

Потенциал новых технологий

Если подтвердится устойчивость эффекта, "иллюзия лица" может стать инструментом психотерапии и когнитивной реабилитации. Она поможет людям с амнезией, посттравматическими нарушениями или болезнью Альцгеймера восстанавливать утраченные эпизоды прошлого.

"Наши результаты показывают, что телесное "я” и автобиографическая память тесно связаны. В будущем можно будет использовать сложные иллюзии тела, чтобы раскрывать воспоминания из разных периодов жизни", — подчеркнула профессор Аспелл.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пытаться самостоятельно воспроизводить сильные эмоциональные воспоминания.
    Последствие: Возможен стресс или эмоциональный перегруз.
    Альтернатива: Использовать метод под руководством специалиста по когнитивной терапии.
  • Ошибка: Считать иллюзию Enfacement способом "возврата в прошлое”.
    Последствие: Искажение восприятия и ложные воспоминания.
    Альтернатива: Применять технику строго в научных и терапевтических условиях.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

Минусы

Неинвазивный и безопасный метод

Эффект кратковременный

Активирует скрытые воспоминания

Требует точной визуальной настройки

Потенциал для терапии амнезии

Пока ограничен лабораторными условиями

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вернуть все воспоминания детства?
Полностью — вряд ли. Но метод помогает сделать доступнее некоторые эпизоды, которые раньше не всплывали в памяти.

Можно ли использовать эту технику дома?
Нет. Эксперимент требует точного визуального оборудования и наблюдения специалистов.

Подходит ли метод людям с амнезией?
Пока исследования ведутся на здоровых добровольцах, но результаты дают надежду на развитие терапии памяти.

Мифы и правда

Миф: Учёные научились стирать и восстанавливать память.
Правда: Они лишь нашли способ облегчить доступ к естественным воспоминаниям, которые уже существуют в мозге.

Миф: Иллюзия Enfacement меняет личность.
Правда: Это временное ощущение, не влияющее на самоидентичность.

Миф: Можно "увидеть” забытые события глазами ребёнка.
Правда: Метод активирует воспоминания, но не создаёт визуальные галлюцинации.

