Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:26

Роды как путешествие: как Свердловская область создаст условия для комфортных родов

В Свердловской области родильные дома создадут атмосферу леса и античного дворца — министр Савинова

В Свердловской области в восьми перинатальных центрах родильные залы будут оформлены в салютогенном дизайне, что позволит создать максимально комфортные условия для женщин в процессе родов. Об этом рассказала заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова во время прямого эфира на областном телевидении.

Что такое салютогенный дизайн?

Салютогенный дизайн — это подход к организации пространства, который ориентирован на улучшение психологического и физического состояния женщин в родах.

"Через месяц запустим салютогенный дизайн в родильных домах. Для нас важно, чтобы женщина хотела рожать", — отметила Татьяна Савинова.

По ее словам, когда женщина принимает решение о рождении второго или третьего ребенка, она часто взвешивает не только вопросы работы, семьи и жилья, но и воспоминания о предыдущем опыте родов. Если этот опыт был связан с болью, дискомфортом и неуютной атмосферой, желание родить снова может отойти на второй план.

Интерьер родильных залов: от леса до античного дворца

В рамках нового подхода родильные залы будут оформлены в необычных стилях, таких как лес, сад, морской берег или даже античный дворец. Салон не только визуально будет напоминать эти природные или исторические элементы, но и предложит соответствующую атмосферу — например, запахи леса и звуки природы. "Там будет и пахнуть лесом, и будут звучать звуки леса, все будет сделано для мамы, для партнера", — пояснила Татьяна Савинова. Проекты были разработаны специалистами компании "Сима-ленд", и уже на прямом эфире министр продемонстрировала эскизы будущих интерьеров.

Что ещё улучшится в роддомах?

Новые изменения коснутся не только эстетической стороны. Родовые палаты будут оборудованы современными удобствами, такими как санузлы, ванны, шведские стенки, фитболы, гамаки и другие элементы, которые помогут облегчить роды. "Если в этих роддомах рожает порядка 70 процентов женщин, то мы хотим, чтобы рожали 90 процентов. Там будет безопасно, комфортно и красиво", — подчеркнула Татьяна Савинова.

Партнёрские роды и доступность услуг

Кроме того, в некоторых родильных домах будет активно развиваться концепция партнерских родов, что также улучшает психологический комфорт женщины.

"Мы, кстати, приветствуем партнерские роды, они позитивно влияют на рождение ребенка", — добавила министр.

Новшества будут внедряться в роддомах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. Важно, что все эти нововведения будут бесплатными для рожениц.

Как это выглядит сейчас?

На данный момент комфортные условия для родов в современном стиле доступны только в нескольких платных клиниках Екатеринбурга. Стоимость таких родов, включая создание уюта (аромалампы, музыкальное сопровождение, полумрак и даже бассейны), может достигать миллиона рублей. Это также включает в себя повышенное внимание персонала и минимизацию медицинских вмешательств, что способствует более мягкому и бережному отношению к роженице.

