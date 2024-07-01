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В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:50

В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology, проанализировались данные 4413 человек в возрасте от 65 до 85 лет без когнитивных проблем.

С помощью позитронно-эмиссионной томографии выявлялись маркеры болезни Альцгеймера — амилоидные бляшки в мозге.

Исследование показало, что наличие когнитивных проблем у матери увеличивает риск развития болезни Альцгеймера у потомков, тогда как аналогичные проблемы у отца существенно влияют на риск только в случае ранней потери памяти (до 65 лет).

Фото: commons.wikimedia.org/Vitold Muratov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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