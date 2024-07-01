Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией. В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology, проанализировались данные 4413 человек в возрасте от 65 до 85 лет без когнитивных проблем.
С помощью позитронно-эмиссионной томографии выявлялись маркеры болезни Альцгеймера — амилоидные бляшки в мозге.
Исследование показало, что наличие когнитивных проблем у матери увеличивает риск развития болезни Альцгеймера у потомков, тогда как аналогичные проблемы у отца существенно влияют на риск только в случае ранней потери памяти (до 65 лет).
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