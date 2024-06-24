Член Союза педиатров России Дмитрий Малых предупредил о вредных последствиях детской зависимости от интернета. Он отметил, что чрезмерное увлечение цифровым контентом и соцсетями влияет на учебные показатели, снижает память и ухудшает общее состояние здоровья детей, сообщает News.Ru.

Малых предсказал, что если такая тенденция сохранится, то цифровая зависимость может быть признана международной классификацией болезней как новое заболевание наравне с алкогольной и никотиновой зависимостями в ближайшие десять лет.

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