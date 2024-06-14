Внешность и многие другие характеристики ребенка, такие как заболевания и метаболические особенности, определяются уникальной комбинацией генов, получаемых от родителей. Генетик Елена Корчагина разъяснила, что наследственные черты не всегда распределяются поровну между бабушками и дедушками, и иногда ребенок может унаследовать более сильные черты от одного из дальних предков, сообщает DoctorPiter.Ru.
Сильные или слабые черты не определяются "сильной кровью", а зависят от специфической комбинации и доминирования генов. Некоторые признаки, такие как цвет глаз и волос, определяются доминантными генами, которые передаются от одного родителя и могут проявляться независимо от второго гена.
Рост ребенка также зависит от наследственности, но можно приблизительно его рассчитать, используя рост родителей. Что касается похожести, мальчики, похожие на мать, и девочки, похожие на отца, считаются рожденными под счастливой звездой из-за особенностей наследования X-хромосомы.
Интеллектуальные способности сложно отнести исключительно к генетике, так как на них влияют и окружающие факторы. Наследственные заболевания, такие как гемолитическая анемия и гемофилия, чаще проявляются у мальчиков и передаются от матерей.
В современной медицине для определения риска наследственных болезней используются генетические тесты, и потенциальным родителям рекомендуется пройти консультацию у клинического генетика перед планированием беременности.
Фото: flickr.com/Yogi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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