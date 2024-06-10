Врач-педиатр Надежда Попова, руководитель приемного отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России, порекомендовала включать в домашнюю аптечку препараты-энтеросорбенты для случаев проблем с пищеварительной системой ребенка. Она подчеркнула, что при первых признаках отравления или вирусной инфекции необходимо начать прием данных лекарственных средств, обеспечив ребенка обильным питьем, сообщает News.Ru.
Попова также указала на важность наличия в аптечке жаропонижающих средств, поскольку нарушения ЖКТ могут сопровождаться повышением температуры. В таких случаях требуется консультация врача. Педиатр добавила, что в случае рвоты следует давать пить небольшими порциями. Она также подчеркнула, что многие кишечные инфекции можно предотвратить с помощью тщательной гигиены рук до еды, после прогулок и контактов с животными.
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