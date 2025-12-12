Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 22:04

Семейный отдых превращается в квест: границы закрываются даже для малышей

Дети до 14 лет не смогут выезжать за границу без загранпаспорта — Омск-регион

Путешествия с детьми за границу станут немного сложнее. С 20 января 2026 года вступают в силу поправки к федеральному закону "О порядке выезда и въезда в РФ". Об этом сообщает издание "Омск-регион". Согласно изменениям, дети младше 14 лет больше не смогут пересекать границу по свидетельству о рождении, даже если в нём есть отметка о гражданстве. Теперь для поездок за рубеж потребуется отдельный загранпаспорт.

Новые правила для выезда

Поправки затронут не только привычные зарубежные направления, но и страны, куда россияне часто ездят без виз — Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Для подростков старше 14 лет правила останутся прежними: они смогут пересекать границу по внутреннему паспорту РФ. Однако для семей с младшими детьми необходимость оформления загранпаспорта станет обязательной.

По данным туроператоров, значительная часть родителей пока не знает о новых требованиях. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что изменения могут снизить спрос на поездки с детьми как минимум на 5-7%. Авиакомпании и турфирмы уже обновили формы бронирования, и теперь без загранпаспорта оформить поездку невозможно.

Реакция туроператоров

В туристической компании Space Travel, специализирующейся на направлениях в Белоруссию, считают, что нововведение не приведёт к массовым трудностям. Большинство детей, по их данным, уже имеют собственные загранпаспорта, а семьи, путешествующие к родственникам, часто пользуются личным транспортом.

Стоимость туров, по оценкам экспертов, останется прежней. Цена проживания зависит от политики конкретного отеля: где-то ребёнку до двух лет предоставляют бесплатное размещение, в других случаях действуют скидки до 75% в зависимости от возраста.

Практические советы для родителей

Оформление загранпаспорта для ребёнка занимает не менее месяца. Подать заявление можно через портал "Госуслуги". Специалисты советуют не откладывать процесс, особенно в преддверии сезона отпусков.

Если ребёнок пересёк границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, он сможет вернуться в Россию по этому же документу. После указанной даты российские консульства в соседних странах не смогут выдавать новое свидетельство в случае утраты или если ребёнку исполнится 14 лет за границей.

Возможные изменения в поездках

Данные в уже купленных билетах можно будет скорректировать до начала путешествия. В РЖД такая услуга стоит около 200 рублей, тогда как большинство авиакомпаний вносят изменения бесплатно. Туроператоры прогнозируют, что новые правила могут временно снизить количество детских туров, но в долгосрочной перспективе ситуация стабилизируется.

