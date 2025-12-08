Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 14:48

Ваш ребенок избегает коллектива — не спешите паниковать: вот что нужно сделать

Частое избегание общения детьми связано с буллингом — психолог Юркевич

Нежелание ребенка общаться с окружающими, избегание коллектива — явление, которое зачастую связано с внутренними переживаниями, страхами или даже буллингом, что невозможно всегда определить без профессиональной диагностики. Об этом рассказала кандидат психологических наук Виктория Юркевич в беседе с EcoSever.

Причины избегания коллектива

Юркевич отметила, что частое избегание общения с сверстниками может быть вызвано психологическими проблемами, такими как пережитый буллинг или страхи. Эти переживания дети не всегда могут выразить словами, и важно понимать, что для их выявления нужна помощь специалиста.

"Частый буллинг. Если это серьезная проблема, пойти к специалисту, который поговорит с ребенком, поговорит весьма обстоятельно с мамой, желательно с папой. И только тогда можно определить главную причину", — пояснила психолог.

В таких случаях важно внимательно прислушиваться к ребенку и понимать, что возможно для решения проблемы необходимо не только общение, но и диагностика от профессионала.

Как помочь ребенку

Эксперт посоветовала родителям, если ситуация в школе или детском саду не решается, подумать о смене учебного заведения. Однако это не всегда является универсальным решением.

"Если в школе так сложилось или в детском саду реже, поменять школу, детсад, в любом случае давать какой-то совет не видя ребенка и не поговорив с мамой, желательно с папой, может быть даже с учителем, если тяжелые ситуации, ничего нельзя посоветовать, это бывает серьёзно", — подчеркнула Юркевич.

Родители, по мнению психолога, должны тщательно проанализировать ситуацию и не принимать решения на основе поверхностных наблюдений. Профессиональная диагностика и консультация с учителями помогут глубже понять проблему.

Роль родителей и их интуиция

Как отмечает Юркевич, способность родителей разобраться в причинах проблем ребенка часто зависит от их интуиции и уровня образования, но не всегда эта комбинация присутствует.

"Мама может думать правильно и хорошо. Некоторые матери думают, что они все знают, но при этом это не так", — говорит специалист.

В то же время бывают родители, с которыми легко и приятно общаться, и они хорошо чувствуют своих детей.

Важность общения для развития

Психолог подчеркнула, что для полноценного развития ребенка важно общение с окружающими. Игнорировать проблемы в общении с сверстниками нельзя, так как это важный элемент эмоционального и социального взросления. Отношения в коллективе способствуют развитию навыков взаимодействия и понимания себя и других.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

