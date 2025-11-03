Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 4:46

Готовиться нужно не к школе, а к счастью: уральский психолог развенчала миф о каникульной дисциплине

Осенние каникулы в Свердловской области подходят к концу, и впереди — возвращение к учёбе. Чтобы этот переход не стал стрессом для детей, важно правильно организовать оставшиеся дни отдыха. О том, как сделать это без давления и с пользой, рассказала психолог Мария Корж в беседе с URA. RU.

"Готовиться нужно к каникулам, а не к школе"

"В первую очередь, нужно готовиться к каникулам, а не к учебе после них. Организовывать их так, чтобы дни были наполнены впечатлениями, сменой обстановки, свежим воздухом и общением", — отмечает эксперт.

Психолог советует не превращать каникулы в мини-репетицию школьных будней. Лучше дать ребёнку полноценный отдых: поездку в гости к родственникам, прогулки, экскурсии или участие в городском лагере.

Меньше гаджетов — больше впечатлений

Корж рекомендует по возможности ограничить экранное время и не злоупотреблять телефонами и планшетами. Если ребёнок во время учёбы сильно загружен тренировками, кружками и секциями, каникулярное время стоит сделать максимально расслабленным.

Репетиторы и режим — подождут

По словам специалиста, попытки заранее "втянуть" ребёнка в учебный процесс не дают положительного результата.

"Выстраивание режима перед выходом на учебу и подготовка к ней с повторением материала — не лучшее решение. Нужно обеспечить ребенку в каникулы тотальный отдых", — уверена Корж.

Занятия с репетиторами лучше вернуть в расписание уже после начала учебных дней, когда ребёнок снова привыкнет к режиму.

Что должна сделать школа

По мнению Марии Корж, и школа играет важную роль в адаптации детей после отдыха.

"Если ребенок качественно отдохнул, то он с позитивным настроем пойдет в школу. У нас нет задачи, чтобы он туда бежал, но он в таком случае лучше справится с учебной нагрузкой", — поясняет психолог.

Она добавляет, что первые уроки после каникул должны быть втягивающими и эмоционально лёгкими, чтобы не вызвать у детей сопротивления.

Главное — счастье ребёнка

"Чтобы у ребенка выработался иммунитет к школе, нужно, чтобы он был в целом счастлив, расслаблен и доволен жизнью. К сожалению, родители часто делают наоборот — игнорируют потребности ребенка и сосредотачиваются только на учебе. Из-за этого внутренние ресурсы быстро иссякают, и ребёнок даёт сбой", — предупреждает Мария Корж.

