© commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:11

Падение в воду могло стать трагедией: случайная прохожая спасла девочку в Матисовом канале

Спасение ребёнка из воды в Петербурге превратилось в один из самых обсуждаемых инцидентов выходных. Об этом сообщает издание RT, указывая, что случай произошёл на Матисовом канале и завершился благодаря своевременной реакции молодой горожанки.

Как произошёл инцидент

По данным RT, девочка упала в канал в Красносельском районе. Она бежала за собакой, поскользнулась и оказалась в воде. Ситуация развивалась стремительно: набережная в этом месте имеет крутой спуск, и выбраться самостоятельно ребёнок не мог.

Очевидцы сообщили, что неподалёку находилась девушка, заметившая происходящее. Не раздумывая, она прыгнула в канал. Вода в ноябре ледяная, течение в этой части канала ощутимое, но спасительнице удалось добраться до ребёнка и удержать его над поверхностью до подхода помощи.

Роль очевидцев и последствия

На кадрах, снятых прохожими, видно, как двое мужчин помогают девушке выбраться на берег. Она сильно устала, но сразу подходит к ребёнку, чтобы убедиться, что с девочкой всё в порядке, поправляет ей одежду. Свидетели отмечали, что малышка была испугана, но находилась в сознании.

Инцидент подчеркнул, насколько быстро простая прогулка может превратиться в рискованную ситуацию. В подобных местах ограждение невысокое, а тротуары в морозную погоду становятся скользкими. Горожане, оказавшиеся рядом, сыграли важную роль: их помощь позволила завершить спасение безопасно для обеих участниц.

Реакция и значение произошедшего

Видео спасения быстро распространилось в городских сообществах, где пользователи отмечали смелость девушки и слаженность действий очевидцев. Подобные случаи нередко требуют именно мгновенной реакции — промедление может привести к тяжёлым последствиям, особенно когда речь идёт о ребёнке и холодной воде.

Хотя официальная информация о состоянии девочки не сообщается, свидетельства очевидцев позволяют заключить, что благодаря оперативной помощи жизнь ребёнка вне опасности. История вновь напомнила о важности внимательности вблизи водоёмов и о том, какую роль может сыграть своевременное участие случайных прохожих.

