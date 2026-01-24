Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака наблюдает за ребенком
Собака наблюдает за ребенком
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 18:55

Щенок появился дома — одна ошибка в первые дни рушит дружбу с ребёнком

Мягкие прикосновения формируют доверие собаки к ребёнку — педагог Бёрджесс

Ребёнок мечтает о собаке, а родители уже представляют, как дом наполняется радостью и движением. Но дружба "ребёнок — питомец" не возникает сама собой: её нужно аккуратно подготовить. Чем раньше семья проговорит правила, тем спокойнее пройдут первые недели со щенком и тем меньше будет стрессовых ситуаций. Об этом сообщает Family First Nurseries со ссылкой на директора по ранним годам Эмили Бёрджесс.

Почему подготовка важнее покупки поводка

Появление собаки меняет привычный ритм: появляется новый член семьи со своими страхами, потребностями и границами. Дети часто действуют импульсивно — быстро подходят, громко разговаривают, слишком крепко обнимают, — и животное может воспринять это как угрозу. Поэтому взрослым полезно заранее "отрепетировать" с ребёнком спокойные сценарии: как знакомиться, как гладить, когда лучше отойти в сторону и дать собаке время освоиться.

"Иметь собаку — может стать обогащающим опытом для детей. Уход за животным помогает им практиковать эмпатию, ответственность и мягкое поведение, а собаки могут дарить настоящее утешение и общение по мере взросления детей", — объяснила директор по ранним годам в Питомники Family First Эмили Бёрджесс.

8 навыков, которые помогут ребёнку и собаке подружиться

  1. Подходить спокойно и предсказуемо: медленно, тихим голосом, позволяя собаке самой подойти и обнюхать.
  2. Понимать "мягкое прикосновение": заранее потренироваться на игрушке — открытая ладонь, лёгкие касания, без сжатий.
  3. Замечать язык тела: если собака отступает, напрягается, прячется или выглядит скованной, ей нужно больше пространства.
  4. Соблюдать границы: не тревожить во время еды и сна, не поднимать без взрослого, не нависать сверху.
  5. Участвовать в простых рутинах: налить воду, помочь подготовить место, принести щётку для расчёсывания — всё под контролем родителей.
  6. Осваивать базовую "технику безопасности": держать поводок правильно, застёгивать шлейку, поддерживать маленькую собаку двумя руками.
  7. Понимать, что у собаки есть чувства: она может уставать, бояться, скучать или перевозбуждаться, и это нормально.
  8. Принять, что ответственность общая: ребёнок помогает, но взрослые отвечают за здоровье, безопасность и благополучие животного.

Как родителям закрепить правила без давления

Лучше всего работают короткие ежедневные напоминания и понятные ритуалы: "сначала спрашиваем, можно ли погладить", "собака ест — мы не мешаем", "если питомец ушёл — не догоняем". Полезно заранее договориться о "тихом месте" для собаки, куда ребёнок не заходит, и о сигналах, по которым взрослый помогает остановить игру. Такой подход снижает риск случайных укусов и учит ребёнка самоконтролю, а собаке даёт чувство безопасности.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

