Учитель кричит на ученика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:23

Учитель без права руки: что теперь делать, если школьник превращает класс в цирк

Омбудсмен Свердловской области запретила учителям прикасаться к ученикам

Можно ли учителю тронуть ученика, если тот мешает уроку? Новый уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Татьяна Титова уверена — нельзя прикасаться к школьникам ни при каких обстоятельствах.

"Ни в каком возрасте нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребёнка. Даже если ребёнок ведёт себя так, что уже нет никаких сил. Один воспримет это спокойно, а другой решит, что учитель нарушил его личное пространство — ведь у каждого своя чувствительность", — заявила Титова в эфире программы "Акцент" на телеканале ОТВ.

Только слова — никакой силы

По словам омбудсмена, даже в самых острых ситуациях конфликт нужно решать словами, а при необходимости — в присутствии родителей. Это поможет избежать недопонимания и споров о допустимости действий педагога.

Титова подчеркнула: отказ от физического воздействия не делает учителя слабым, наоборот — показывает его достоинство и зрелость.

"Если ребёнок срывает урок, важно сохранять спокойствие и показать, что никаких действий к нему предпринимать не будут. Это не беспомощность, это показатель достоинства взрослого человека", — отметила она.

Штрафы за поведение детей — плохое решение

Говоря о смягчении ответственности для родителей, чьи дети проявляют агрессию, Татьяна Титова выступила против введения штрафов. Она считает, что наказания только усугубят атмосферу в семье и не помогут решить проблему.

Омбудсмен напомнила, что от буллинга страдают все участники конфликта - и жертвы, и свидетели, и даже те, кто сам проявляет агрессию. Избыточные санкции могут привести к тому, что дети начнут скрывать конфликты от взрослых.

Вместо запретов — цифровая грамотность

Кроме того, Титова высказалась против жестких ограничений на регистрацию детей в соцсетях до 14-16 лет. Вместо запретов, считает она, нужно развивать цифровую грамотность и усиливать контроль площадок за опасным контентом.

"Важно не изолировать детей от интернета, а научить их безопасно им пользоваться", — пояснила омбудсмен.

Контекст

Инициативы о штрафах для родителей "детей-агрессоров" и ограничении доступа школьников к соцсетям ранее активно обсуждались в регионе. Эксперты предупреждали, что такие меры трудно реализовать на практике — сложно доказать вину, а профилактика требует участия семьи и школы одновременно.

