Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:27

Ребёнок вписан — значит не въездной: новый риск для туристов с загранпаспортом старого образца

Министерство внутренних дел России предложило запретить вписывать детей в загранпаспорта старого образца, действующие пять лет. Эта инициатива, подготовленная по поручению правительства, направлена на защиту интересов российских туристов и предотвращение отказов во въезде несовершеннолетних граждан за границу.

"Органы ряда недружественных государств могут отказать во въезде несовершеннолетних российских граждан при предъявлении данного документа", — пояснили в МВД.

Почему власти решили изменить правила

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о загранпаспортах старого образца, в которые родители по-прежнему могут вписывать данные своих детей. Такой паспорт выдаётся сроком на пять лет, в отличие от биометрического десятилетнего, где подобная функция отсутствует.

Однако практика последних лет показала, что многие страны не принимают такие документы, считая их устаревшими. В результате некоторые семьи сталкивались с отказом на границе уже после покупки туров и авиабилетов.

МВД отмечает, что из-за этого россияне теряют значительные суммы денег, потраченные на поездку, а также оказываются в стрессовых ситуациях, когда ребёнок фактически не может покинуть страну.

Что изменится после принятия инициативы

Предложение МВД предполагает полный отказ от возможности вписывать детей в паспорта родителей. Вместо этого каждый несовершеннолетний гражданин России будет получать собственный загранпаспорт - как биометрический, так и старого образца, по выбору родителей.

Таким образом, для выезда ребёнка за границу потребуется отдельный документ, оформленный на его имя. Родители смогут сопровождать несовершеннолетних при пересечении границы, но без вписанных данных.

Как было раньше

Параметр Старый порядок Новый порядок (предлагается)
Документ Пятилетний паспорт старого образца Индивидуальный паспорт ребёнка
Возможность вписать ребёнка Да, до 14 лет Нет
Выезд ребёнка Только с родителем, в чьём паспорте он указан По своему паспорту
Проблемы при въезде Возможен отказ в "недружественных" странах Исключены

Почему старый формат вызывает проблемы

С 2022 года ряд государств, включая страны ЕС, Канаду и Австралию, начали строже проверять документы российских граждан, особенно несовершеннолетних. В некоторых случаях консульства и пограничные службы не признают вписанных в паспорт детей отдельными туристами, что формально делает их "без документов".

Кроме того, по международным стандартам ICAO, внесение детских данных в родительский паспорт считается устаревшей практикой, несовместимой с системами автоматического контроля на границах.

Как поступать родителям сейчас

Пока изменения не вступили в силу, россияне всё ещё могут вписывать детей в загранпаспорт старого образца. Однако эксперты советуют оформлять ребёнку собственный документ, особенно если планируется поездка в Европу или другие страны с жёстким визовым контролем.

Процедура занимает в среднем до 14 рабочих дней при подаче заявления через портал "Госуслуги" или МФЦ. Для малышей до 14 лет паспорт оформляется с согласия родителей и без обязательного присутствия ребёнка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать паспорт старого образца с вписанным ребёнком для поездки в Европу.
    Последствие: отказ во въезде или аннулирование визы.
    Альтернатива: оформить индивидуальный загранпаспорт на ребёнка.

  • Ошибка: откладывать подачу документов до даты выезда.
    Последствие: невозможность получить паспорт вовремя.
    Альтернатива: подавать заявление минимум за месяц до планируемой поездки.

  • Ошибка: считать, что биометрический паспорт обязателен.
    Последствие: переплата за услугу.
    Альтернатива: выбрать формат старого образца, если поездка не требует визового сканирования отпечатков.

Что говорят юристы и эксперты

Специалисты по миграционному праву поддерживают инициативу МВД, считая её логичным шагом в унификации документов. По их мнению, это не ограничит права граждан, а наоборот, повысит защищённость детей при пересечении границ.

Юристы также отмечают, что отдельный паспорт ребёнка облегчает оформление виз, страховок и бронирований. Некоторые посольства уже требуют наличие личного документа даже у младенцев.

Возможные сроки введения запрета

Проект закона может быть внесён в правительство до конца 2025 года. После согласования и утверждения правила вступят в силу, предположительно, с 2026 года. В МВД подчеркнули, что для граждан, у которых уже есть действующие паспорта с вписанными детьми, никаких ограничений задним числом не будет - документ останется в силе до окончания срока действия.

Интересные факты

  1. Россия — одна из немногих стран, где до сих пор разрешалось вписывать детей в паспорт родителей.

  2. В большинстве государств дети получают отдельные документы с рождения.

  3. Биометрический паспорт нового поколения включает отпечатки пальцев и цифровое фото, что исключает ошибки при идентификации.

  4. В 2024 году МИД России оформил более 6,8 млн загранпаспортов, из них почти 25% — для несовершеннолетних.

Исторический контекст

Практика вписывания детей в родительские загранпаспорта появилась в России в начале 2000-х годов и использовалась как способ упростить выездные процедуры. Однако с развитием электронных систем и международных стандартов идентификации она постепенно утратила актуальность.

Новая инициатива МВД — часть курса на модернизацию паспортных документов, повышение безопасности поездок и соответствие современным требованиям авиационных и пограничных служб.

