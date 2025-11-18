Редкий комментарий Ирины Шейк: как дочь растёт без гаджетов и капризов
Ирина Шейк редко раскрывает подробности о личной жизни и воспитании своей дочери Леи, но недавнее интервью журналу People стало исключением. Супермодель поделилась подходами к цифровому воспитанию и гармоничному развитию ребенка, которыми она и Брэдли Купер руководствуются после расставания в 2019 году. Лее уже восемь лет, и оба родителя стараются, чтобы девочка росла в любви и заботе, несмотря на публичность своей семьи.
Совместное воспитание и баланс времени
С момента расставания Ирина Шейк и Брэдли Купер нашли способ делить родительские обязанности, поддерживая стабильность в жизни Леи. Они оба уделяют ей достаточно внимания, но при этом не перегружают временем совместного общения, позволяя дочери сохранять личное пространство.
"У нее очень, очень ограниченный доступ к цифровым технологиям, его практически нет", — сказала супермодель Ирина Шейк.
Ограничение гаджетов не случайно: Ирина и Брэдли стремятся создать для дочери среду, где она сможет развиваться без лишнего давления технологий. Главная цель — формирование дружелюбного и поддерживающего окружения.
Доброе сообщество вокруг ребенка
Вместо бесцельного сидения за экранами Лее предлагают общение с друзьями, совместные игры и творческие занятия. Супермодель подчеркивает, что важно, чтобы ребенок чувствовал себя частью теплого, безопасного общества:
"Это лучшее, что вы можете дать своему ребенку — растить его в любящей семье", — отметила Ирина Шейк.
Такой подход помогает Лее осознавать ценность реальных человеческих связей и развивать социальные навыки, которые пригодятся ей в будущем.
Понимание публичности
Особенностью воспитания Леи является и то, что девочка с ранних лет знакома с особенностями жизни родителей в публичной сфере. Ирина отмечает, что дочь прекрасно понимает статус своих родителей и спокойно принимает ограничения и правила, установленные ими для ее блага:
"Сделай так, чтобы ребенок понимал, что родители — люди публичные", — пояснила Ирина Шейк.
Это осознание позволяет Лее без капризов адаптироваться к необычной семейной ситуации и формирует чувство ответственности за свои действия.
Советы шаг за шагом
-
Ограничение экранного времени: установите фиксированные часы для гаджетов и контролируйте контент.
-
Создание безопасного окружения: поощряйте дружбу, совместные занятия и клубы по интересам.
-
Обсуждение публичности: объясняйте ребенку особенности профессии родителей, не делая акцент на негативе.
-
Развитие самостоятельности: давайте ребенку право принимать простые решения, поддерживая его инициативу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полная свобода цифровых технологий.
-
Последствие: снижение внимания, риск зависимости от гаджетов.
-
Альтернатива: регламентированные часы использования планшета или телефона.
-
Ошибка: игнорирование социальных навыков.
-
Последствие: затруднения в общении со сверстниками.
-
Альтернатива: организация совместных игр, кружков, хобби-клубов.
FAQ
Как выбрать подходящий возраст для ограничения гаджетов?
Для детей 6-10 лет рекомендуется минимальный доступ к планшетам и смартфонам, ограниченный образовательными и развивающими приложениями.
Сколько стоит организация досуга вне цифровых технологий?
Стоимость зависит от активности: кружки, мастер-классы и секции могут варьироваться от бесплатных до нескольких тысяч рублей в месяц.
Что лучше для развития ребенка — экраны или общение?
Живое общение и совместные активности всегда предпочтительнее, поскольку формируют эмоциональный интеллект и навыки коммуникации.
Мифы и правда
-
Миф: дети обязательно должны быть в соцсетях для развития.
-
Правда: раннее погружение в социальные сети может быть вредным; живое общение и игры важнее.
-
Миф: ограничение гаджетов портит отношения с детьми.
-
Правда: четкие правила помогают детям чувствовать безопасность и ясность в семье.
Сон и психология
Регулярное соблюдение режима сна и уменьшение экранного времени вечером способствует лучшему сну ребенка, укрепляет иммунитет и улучшает концентрацию внимания на учебе и творчестве.
