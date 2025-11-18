Редкий комментарий Ирины Шейк: как дочь растёт без гаджетов и капризов

Ирина Шейк редко раскрывает подробности о личной жизни и воспитании своей дочери Леи, но недавнее интервью журналу People стало исключением. Супермодель поделилась подходами к цифровому воспитанию и гармоничному развитию ребенка, которыми она и Брэдли Купер руководствуются после расставания в 2019 году. Лее уже восемь лет, и оба родителя стараются, чтобы девочка росла в любви и заботе, несмотря на публичность своей семьи.

Совместное воспитание и баланс времени

С момента расставания Ирина Шейк и Брэдли Купер нашли способ делить родительские обязанности, поддерживая стабильность в жизни Леи. Они оба уделяют ей достаточно внимания, но при этом не перегружают временем совместного общения, позволяя дочери сохранять личное пространство.

"У нее очень, очень ограниченный доступ к цифровым технологиям, его практически нет", — сказала супермодель Ирина Шейк.

Ограничение гаджетов не случайно: Ирина и Брэдли стремятся создать для дочери среду, где она сможет развиваться без лишнего давления технологий. Главная цель — формирование дружелюбного и поддерживающего окружения.

Доброе сообщество вокруг ребенка

Вместо бесцельного сидения за экранами Лее предлагают общение с друзьями, совместные игры и творческие занятия. Супермодель подчеркивает, что важно, чтобы ребенок чувствовал себя частью теплого, безопасного общества:

"Это лучшее, что вы можете дать своему ребенку — растить его в любящей семье", — отметила Ирина Шейк.

Такой подход помогает Лее осознавать ценность реальных человеческих связей и развивать социальные навыки, которые пригодятся ей в будущем.

Понимание публичности

Особенностью воспитания Леи является и то, что девочка с ранних лет знакома с особенностями жизни родителей в публичной сфере. Ирина отмечает, что дочь прекрасно понимает статус своих родителей и спокойно принимает ограничения и правила, установленные ими для ее блага:

"Сделай так, чтобы ребенок понимал, что родители — люди публичные", — пояснила Ирина Шейк.

Это осознание позволяет Лее без капризов адаптироваться к необычной семейной ситуации и формирует чувство ответственности за свои действия.

Советы шаг за шагом

Ограничение экранного времени: установите фиксированные часы для гаджетов и контролируйте контент. Создание безопасного окружения: поощряйте дружбу, совместные занятия и клубы по интересам. Обсуждение публичности: объясняйте ребенку особенности профессии родителей, не делая акцент на негативе. Развитие самостоятельности: давайте ребенку право принимать простые решения, поддерживая его инициативу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полная свобода цифровых технологий.

Последствие: снижение внимания, риск зависимости от гаджетов.

Альтернатива: регламентированные часы использования планшета или телефона.

Ошибка: игнорирование социальных навыков.

Последствие: затруднения в общении со сверстниками.

Альтернатива: организация совместных игр, кружков, хобби-клубов.

FAQ

Как выбрать подходящий возраст для ограничения гаджетов?

Для детей 6-10 лет рекомендуется минимальный доступ к планшетам и смартфонам, ограниченный образовательными и развивающими приложениями.

Сколько стоит организация досуга вне цифровых технологий?

Стоимость зависит от активности: кружки, мастер-классы и секции могут варьироваться от бесплатных до нескольких тысяч рублей в месяц.

Что лучше для развития ребенка — экраны или общение?

Живое общение и совместные активности всегда предпочтительнее, поскольку формируют эмоциональный интеллект и навыки коммуникации.

Мифы и правда

Миф: дети обязательно должны быть в соцсетях для развития.

Правда: раннее погружение в социальные сети может быть вредным; живое общение и игры важнее.

Миф: ограничение гаджетов портит отношения с детьми.

Правда: четкие правила помогают детям чувствовать безопасность и ясность в семье.

Сон и психология

Регулярное соблюдение режима сна и уменьшение экранного времени вечером способствует лучшему сну ребенка, укрепляет иммунитет и улучшает концентрацию внимания на учебе и творчестве.