Шоколадный торт без выпечки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 14:31

Заварной крем тает на языке: взбил молоко с маслом — прослойка вышла шелковистой, а семья в восторге

Шифоновый бисквит получается пышным и эластичным благодаря маслу, воде и взбитым белкам

Шифоновый торт — это десерт, который удивляет своей легкостью и нежностью. Воздушные шоколадные коржи буквально тают во рту, а между ними — прослойка ароматного малинового конфитюра и шелковистого заварного крема. Сверху всё покрыто блестящей шоколадной глазурью, которая придаёт торту праздничный вид и завершённый вкус.

Почему шифоновый торт — это кулинарная магия

Главная особенность шифонового теста — сочетание пышности и эластичности. Благодаря маслу, воде и взбитым белкам бисквит получается мягким, влажным и упругим, не крошится и прекрасно держит форму. А малиновая прослойка добавляет лёгкую кислинку, которая оттеняет сладость крема и шоколада.

Ингредиенты

На 10 порций:

Для теста:

  • яйца — 6 шт.;

  • сахар — 220 г;

  • мука — 200 г;

  • вода — 175 мл;

  • растительное масло — 125 мл;

  • какао — 60 г;

  • растворимый кофе — 10 г;

  • разрыхлитель — 10 г;

  • соль — щепотка.

Для прослойки:

  • малиновый конфитюр — 100 г;

  • шоколад — 50 г.

Для крема:

  • молоко — 500 мл;

  • сливочное масло — 100 г;

  • сахар — 100 г;

  • мука — 30 г;

  • яйцо — 1 шт.

Для глазури:

  • горький шоколад — 80 г;

  • сливки 33% — 80 мл.

Советы шаг за шагом

  1. Крем. В сотейнике разотрите яйцо, сахар и муку, затем влейте молоко. Варите до загустения, остудите и взбейте с мягким сливочным маслом.

  2. Кофейная основа. Заварите кофе из воды и охладите.

  3. Желтки. Взбейте с половиной сахара до пышности, добавьте масло, кофе и какао.

  4. Мука. Просейте с разрыхлителем и солью, вмешайте в тесто.

  5. Белки. Взбейте с оставшимся сахаром до плотных пиков и аккуратно соедините с тестом.

  6. Выпечка. Перелейте массу в форму Ø22 см, застеленную пергаментом, и выпекайте 40-45 минут при 180°C.

  7. Коржи. Остудите бисквит и разрежьте на 3-4 части.

  8. Сборка. Каждый корж (кроме верхнего) смажьте малиновым конфитюром, затем кремом и посыпьте шоколадом.

  9. Пропитка. Соберите торт и оставьте в холодильнике на 2-3 часа.

  10. Глазурь. Растопите шоколад со сливками, полейте торт и украсьте по желанию.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: слишком быстро вмешивать белки.
    Последствие: тесто осядет, бисквит не поднимется.
    Решение: вводите белки аккуратно, лопаткой, снизу вверх.

  • Ошибка: не остудить крем перед добавлением масла.
    Последствие: крем станет жидким.
    Решение: убедитесь, что крем полностью холодный.

  • Ошибка: пересушить бисквит.
    Последствие: он станет плотным и ломким.
    Решение: проверяйте готовность шпажкой, не передерживайте в духовке.

А что если…

Хотите более яркий вкус? Замените малиновый конфитюр на вишнёвый или смородиновый. А если добавить между слоями кусочки свежих ягод — торт получится ещё свежее и ароматнее. Для диетического варианта можно заменить часть сахара на стевию, а сливочное масло — на творожный крем.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы
Вкус Нежный, сбалансированный, с шоколадно-ягодными нотами Требует времени на приготовление
Текстура Воздушная, влажная, мягкая Чувствительна к точности температур
Подача Эффектная, праздничная Не подходит для срочного десерта

Интересные факты

  1. Шифоновый бисквит был изобретён в США в 1927 году кондитером Гарри Бейкером, который держал рецепт в секрете более 20 лет.

  2. Название "шифоновый" происходит от французского chiffon - "лёгкий, тонкий, как ткань".

  3. Этот тип теста сочетает черты бисквитного и масляного: пышность — от взбитых белков, а влажность — от масла и воды.

FAQ

Можно ли заменить кофе?
Да, используйте просто горячую воду — бисквит будет менее ароматным, но всё равно вкусным.

Как хранить торт?
В холодильнике под крышкой до 3 суток.

Можно ли заморозить коржи?
Да, завернув в плёнку, храните до месяца.

Мифы и правда

Миф: шифоновый торт — слишком сложный.
Правда: главное — соблюдать порядок взбивания и температуру ингредиентов.

Миф: масло делает бисквит тяжёлым.
Правда: наоборот, оно придаёт влажность и сохраняет мягкость.

Миф: глазурь портит вкус.
Правда: горький шоколад подчёркивает сладость крема и балансирует вкус.

Исторический контекст

Шифоновые торты стали популярны в середине XX века, когда их начали подавать в американских отелях и на круизных лайнерах. Лёгкая структура и утончённый вкус сделали этот десерт символом изысканности и нежности. Сегодня его рецепты адаптированы во всём мире, от классического шоколадного до цитрусового.

