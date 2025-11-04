Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чашка цикория
Чашка цикория
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:47

Диабетики пьют его литрами — а зря: цикорий может сыграть злую шутку с организмом

Цикорий помогает снизить уровень сахара и поддерживает микрофлору кишечника

Цикорий давно стал популярной альтернативой кофе — он бодрит, но не повышает давление, не вызывает зависимости и обладает мягким вкусом. Однако вокруг этого напитка до сих пор остаются вопросы: действительно ли он полезен при диабете, стоит ли опасаться подделок и в каких случаях его лучше избегать?

Что такое цикорий и чем он ценен

Цикорий — это корень растения из семейства астровых, который после обжарки и сушки превращают в порошок. Его заваривают как кофе, но в нём нет кофеина, зато много полезных веществ. Главное из них — инулин, природный пребиотик. Он помогает поддерживать баланс микрофлоры кишечника, способствует снижению сахара в крови и регулирует обмен веществ.

Кроме того, в корне содержатся калий, магний и витамин B6, которые поддерживают работу сердца, нервной системы и печени. Поэтому цикорий часто рекомендуют тем, кто ищет более щадящую замену кофе или страдает гипертонией.

Есть ли в цикории сахар

Некоторые опасаются, что цикорий может содержать скрытый сахар. На упаковке часто можно увидеть добавки — злаки, крахмал, ароматизаторы. По словам специалистов, в небольших количествах они не представляют опасности, особенно если продукт употребляется умеренно.

Тем не менее людям с диабетом стоит внимательно читать состав. Иногда под видом "растворимого цикория" продаются напитки с добавленным сахаром или мальтодекстрином — эти вещества могут повышать гликемический индекс. Лучше выбирать чистый цикорий без ароматизаторов и подсластителей.

Сравнение: натуральный и ароматизированный цикорий

Параметр Натуральный цикорий Цикорий с добавками
Состав Только корень цикория Может содержать злаки, ароматизаторы, сахар
Вкус Горьковато-ореховый Мягкий, сладковатый
Польза Максимальная Частично снижена
Подходит диабетикам Да Не всегда
Цена Выше Ниже

Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на надпись на упаковке: "100% натуральный корень цикория" или "без добавок".

Как правильно заваривать цикорий

Многие совершают ошибку, заливая порошок кипятком. При высокой температуре часть инулина разрушается, и напиток теряет часть своих свойств. Правильнее использовать воду около 80°C.

  1. Налейте в чашку 200 мл горячей, но не кипящей воды.

  2. Добавьте 1-2 чайные ложки порошка.

  3. Размешайте до однородности.

  4. При желании можно добавить немного молока или сливок — вкус станет мягче.

Максимальная безопасная доза — 2-3 чашки в день.

Кому цикорий противопоказан

Несмотря на натуральность, этот напиток подходит не всем. Врачи предупреждают, что цикорий может вызвать нежелательные реакции у людей с чувствительным пищеварением.

Цикорий нельзя пить беременным и кормящим. Помимо этого, его не рекомендуют людям с желчекаменной болезнью, с аллергией на растения семейства астровых и с проблемами ЖКТ — метеоризмом, диареей и тошнотой.

Также осторожность стоит проявлять тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью: напиток может усиливать раздражение слизистой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выбираете цикорий с ароматом ванили или кофе.
    Последствие: высок риск наличия сахара и синтетических добавок.
    Альтернатива: чистый растворимый цикорий в стеклянной банке без ароматизаторов.

  2. Ошибка: завариваете кипятком.
    Последствие: разрушается часть инулина, снижается польза.
    Альтернатива: используйте горячую, но не кипящую воду (около 80°C).

  3. Ошибка: пьёте натощак.
    Последствие: возможен дискомфорт в желудке.
    Альтернатива: употребляйте цикорий после еды.

А что если заменить кофе цикорием полностью?

Если вы решите полностью отказаться от кофеина, цикорий может стать достойной альтернативой. Он не вызывает привыкания, но не даёт сильного тонизирующего эффекта. Для плавного перехода можно чередовать напитки или смешивать цикорий с кофе в соотношении 1:1 — вкус останется насыщенным, а воздействие на организм будет мягче.

Плюсы и минусы цикория

Плюсы Минусы
Снижает уровень сахара Может вызвать метеоризм
Не содержит кофеина Противопоказан при желчнокаменной болезни
Богат витаминами и минералами Потеря пользы при неправильном заваривании
Поддерживает микрофлору кишечника Не всем нравится горчинка во вкусе

FAQ

Как выбрать качественный цикорий?
Покупайте продукцию без ароматизаторов, красителей и подсластителей. На упаковке должно быть указано "100% корень цикория".

Сколько стоит хороший цикорий?
Средняя цена — от 150 до 350 рублей за 100-200 г. Более дорогие варианты обычно не содержат добавок и производятся из корней, обжаренных щадящим способом.

Что лучше — порошковый или жидкий цикорий?
Порошковый дольше хранится и не требует консервантов. Жидкий удобен для быстрого приготовления, но часто содержит сахар или ароматизаторы.

Мифы и правда

Миф 1: цикорий — безопасен для всех.
Правда: напиток имеет противопоказания, особенно при заболеваниях ЖКТ.

Миф 2: цикорий не влияет на уровень сахара.
Правда: при добавлении мальтодекстрина или сахара гликемический индекс может повышаться.

Миф 3: цикорий полностью заменяет кофе.
Правда: он не содержит кофеина, поэтому бодрит мягко и не всегда удовлетворяет любителей крепкого кофе.

Три интересных факта

  1. Цикорий использовали ещё в Древнем Египте как лекарственное растение для печени.

  2. Во время Второй мировой войны его обжаренные корни заменяли кофе, когда импорт был недоступен.

  3. В некоторых странах цикорий добавляют в косметику — экстракт улучшает состояние кожи и усиливает выработку коллагена.

Исторический контекст

Первое промышленное производство цикория началось во Франции в XVIII веке, когда европейцы искали альтернативу дорогим кофейным зёрнам. В Россию напиток пришёл при Петре I, но широкое распространение получил только в XX веке, во времена дефицита кофе.

