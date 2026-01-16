Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тарелка, которая греет лучше пледа: паста из нута и тыквы становится последней защитой от холода

Рецепт пасты из нута и тыквы отнесли к зимним блюдам — La Cucina Italiana

В холодное время года особенно ценятся блюда, которые создают ощущение уюта и при этом остаются сбалансированными по составу. Паста с нутом и тыквой относится именно к таким рецептам, сочетая простоту, насыщенный вкус и сезонную пользу. Это блюдо давно укоренилось в итальянской традиции и по-прежнему остаётся актуальным. Об этом сообщает la cucina italiana.

Блюдо с историей и региональным характером

Паста из нута и тыквы считается классическим примером деревенской кухни, где на первый план выходят доступные продукты и продуманные сочетания. В центральных и южных регионах Италии бобовые и сезонные овощи всегда играли ключевую роль в повседневном рационе. Такие блюда готовились без излишеств, но отличались питательностью и устойчивым вкусом.

Особенно часто этот рецепт встречается в Апулии и Кампании. Там пасту нередко дополняют розмарином или перцем чили, подчёркивая характер блюда и делая его более выразительным. Похожий подход к работе с нутом используется и в других рецептах повседневной кухни, где важна гибкость и простота, как, например, в карри из нута, которое ценят за насыщенный вкус и отсутствие строгих пропорций.

Рецепт пасты с нутом и тыквой

Для приготовления понадобятся:

  1. 300 г короткой пасты, например "бабочек";

  2. 200 г сушёного нута или 400 г готового;

  3. 400 г очищенной тыквы;

  4. 1 луковица;

  5. 1 зубчик чеснока;

  6. 2 веточки розмарина;

  7. 2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима;

  8. овощной бульон или горячая вода;

  9. перец чили по вкусу;

  10. соль и чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления

Если используется сушёный нут, его заранее замачивают в холодной воде не менее чем на 12 часов. После этого нут промывают и варят в подсоленной воде до мягкости, обычно в течение одного-двух часов. Готовый нут из банки достаточно тщательно промыть под проточной водой.

Тыкву нарезают кубиками размером около одного-двух сантиметров. Лук мелко шинкуют, чеснок слегка раздавливают. В глубокой кастрюле разогревают оливковое масло и обжаривают лук с чесноком до мягкости. Затем добавляют тыкву и розмарин, аккуратно перемешивают и прогревают несколько минут.

После этого в кастрюлю кладут нут, оставив небольшую часть для подачи, приправляют солью, перцем и перцем чили. Вливают половник горячего бульона и тушат около 15 минут, пока тыква не станет мягкой. Часть массы измельчают погружным блендером, добиваясь кремовой консистенции с сохранением отдельных кусочков.

Макароны добавляют прямо в соус, подливая бульон так, чтобы паста была покрыта жидкостью. Блюдо готовят на среднем огне, регулярно помешивая, до состояния al dente. Такой способ позволяет пасте впитать вкус соуса, как это происходит и в других согревающих блюдах на основе тыквы, например в тыквенном супе-пюре, где текстура играет ключевую роль.

Ароматные травы и вариации

Вкус пасты во многом формируют травы. Чаще всего используют розмарин, шалфей и тимьян, которые подчёркивают сладость тыквы и делают аромат более глубоким. Для баланса вкуса при варке нута или бульона добавляют лавровый лист. Средиземноморский акцент создают орегано или майоран, а свежесть в финале придаёт мелко нарезанная петрушка.

В более сытных версиях блюдо дополняют обжаренным спеком или копчёным беконом. Эти ингредиенты добавляют контраст текстур и подчёркнутую солёность, не нарушая общей гармонии рецепта.

Паста с нутом и тыквой остаётся примером того, как простые сезонные продукты позволяют создать полноценное и комфортное блюдо. Она одинаково уместна как для повседневного обеда, так и для спокойного ужина, когда особенно важны тепло, вкус и ощущение домашнего уюта.

Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.

