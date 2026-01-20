Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 8:32

Готовила куриные бёдра как грудку — и получала «резину»: поняла ошибку слишком поздно

Тушение куриных бёдер сохраняет сочность мяса — Serious Eats

Куриные бёдра нередко разочаровывают: снаружи уже румяные, а внутри — жёсткие и "резиновые". Многие в такие моменты делают вывод, что мясо просто передержали, и в следующий раз снимают его с огня раньше. Но у тёмного мяса курицы другие правила, и именно они объясняют, почему бёдра иногда получаются суховатыми или жилистыми. Об этом сообщает Serious Eats.

Почему бёдра остаются жёсткими даже при правильной "готовности"

Совет "не пережаривайте курицу" отлично работает с грудкой: у неё мало жира и соединительной ткани, и лишние минуты быстро превращают её в сухие волокна. Бёдра и голени устроены иначе — в них больше жира и гораздо больше соединительной ткани. Если остановиться на минимальной безопасной готовности, мясо уже будет непрозрачным и съедобным, но структура часто остаётся плотной: оно сильнее держится за кость и жуется хуже, чем ожидаешь от тёмного мяса.

Секрет в коллагене. Пока температура и время недостаточны, коллаген остаётся "упрямым", из-за чего бёдра кажутся жестковатыми. А вот при более длительном и мягком прогреве он постепенно превращается в желатин — и тогда появляется та самая сочность, шелковистая текстура и эффект, когда мясо легко отделяется.

Температуры, которые дают нежность и вкус

Минимум по безопасности — это лишь нижняя граница, а не ориентир на идеальную текстуру. Для тёмного мяса полезно думать диапазонами:

  • около 74°C: курица безопасна, но бёдра могут оставаться слегка жевательными и неохотно отходить от кости.
  • примерно 79-80°C: заметно мягче, жир лучше "раскрывается", хороший вариант, если времени мало.
  • 85-91°C: зона максимальной нежности, когда соединительная ткань успевает перейти в желатин, а мясо становится насыщенным и сочным.
  • 91-93°C: подходит, если нужен эффект "разобранной" курицы для тако или начинки.
  • выше примерно 99°C: возрастает риск сухой, ниточной текстуры, даже если изначально бёдра были жирными.

Ключ здесь не в том, чтобы "жарить сильнее", а в том, чтобы дать мясу время в правильном тепле. Резкий огонь быстрее высушит поверхность, чем успеет размягчить соединительные ткани внутри.

Техники, которые помогают не пересушить

Лучше всего работают методы с мягким нагревом и контролем:

  1. Тушение: бульон, вино или томатный соус дают влагу и помогают держать стабильное тепло, а выделившийся желатин делает соус гуще сам по себе.
  2. Низкая температура в духовке: спокойное запекание даёт ровную готовность, особенно если цель — нежное мясо, а не мгновенная хрустящая корочка.
  3. Косвенный жар на гриле: готовьте на более прохладной зоне под крышкой, чтобы бёдра "дошли" без обгорания.
  4. Су-вид: держите бёдра при 74-77°C несколько часов, а затем быстро подрумяньте — так проще всего получить стабильную сочность.

А если хочется хрустящей кожи, логика простая: сначала доведите бёдра до нежности щадящим способом, а уже в конце дайте короткий сильный жар — под грилем в духовке или на горячей сковороде.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

