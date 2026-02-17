Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Соколов Опубликована сегодня в 18:37

Куриная котлета "переехала" из сэндвича на пиццу — хруст и моцарелла изменили всё

Классический итало-американский сэндвич с куриной котлетой получил новую форму — и превратился в пиццу с ярким характером. Хрустящая панировка, сочная моцарелла, вяленые томаты и артишоки создают многослойный вкус, который знаком по деликатесам, но раскрывается иначе на тонком тесте. Такой вариант объединяет комфортную кухню и формат для большой компании. Об этом сообщает Tasting Table.

От деликатеса к пицце

Идея родилась из культовых итальянско-американских сабов и героев, где куриная котлета сочетается с томатным соусом и расплавленным сыром. В пицце эта комбинация сохраняет структуру сэндвича, но меняет текстуру: хруст курицы контрастирует с мягкой моцареллой и ароматным песто.

Жареная курица напоминает о курице пармезан, а вяленые помидоры и сердечки артишоков добавляют солёно-сладкие оттенки. Финальный штрих — свежий базилик и соус песто, которые усиливают травяной аромат.

Как приготовить

Рецепт рассчитан примерно на 4 порции. Общее время — около 50 минут, из них 25 минут на подготовку и столько же на приготовление.

  1. Разогрейте духовку до 230°C. Если используете камень для пиццы, прогрейте его заранее.
  2. Подготовьте панировку: в одной миске — мука, во второй — взбитые яйца, в третьей — панировочные сухари, смешанные с тёртым пармезаном, итальянской приправой, солью и перцем.
  3. Обваляйте ломтики куриной грудки в муке, затем в яйце и сухарях.
  4. Разогрейте слой растительного масла около 1,5 см и обжарьте курицу по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите на бумажные полотенца.
  5. Раскатайте тесто диаметром 30-35 см и переложите на противень или лопату для пиццы.
  6. Смажьте томатным соусом, оставив бортик. Выложите ломтики свежей моцареллы.
  7. Сверху распределите кусочки жареной курицы, вяленые томаты и четвертинки артишоков.
  8. Запекайте 12-15 минут, пока корочка не станет золотистой, а сыр — пузырящимся.
  9. Готовую пиццу украсьте базиликом и полейте песто.

Возможные вариации

Рецепт легко адаптировать. Для более лёгкой версии курицу можно запечь или приготовить в аэрогриле. Вегетарианский вариант предполагает замену курицы на панированные ломтики баклажана. Любителям остроты подойдут пепперончини или чили-масло.

Также можно поэкспериментировать с сырами: фонтину или копчёный сыр вместо моцареллы. А вместо классического песто использовать версию с вялеными томатами для более насыщенного вкуса.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

