Куриная котлета "переехала" из сэндвича на пиццу — хруст и моцарелла изменили всё
Классический итало-американский сэндвич с куриной котлетой получил новую форму — и превратился в пиццу с ярким характером. Хрустящая панировка, сочная моцарелла, вяленые томаты и артишоки создают многослойный вкус, который знаком по деликатесам, но раскрывается иначе на тонком тесте. Такой вариант объединяет комфортную кухню и формат для большой компании. Об этом сообщает Tasting Table.
От деликатеса к пицце
Идея родилась из культовых итальянско-американских сабов и героев, где куриная котлета сочетается с томатным соусом и расплавленным сыром. В пицце эта комбинация сохраняет структуру сэндвича, но меняет текстуру: хруст курицы контрастирует с мягкой моцареллой и ароматным песто.
Жареная курица напоминает о курице пармезан, а вяленые помидоры и сердечки артишоков добавляют солёно-сладкие оттенки. Финальный штрих — свежий базилик и соус песто, которые усиливают травяной аромат.
Как приготовить
Рецепт рассчитан примерно на 4 порции. Общее время — около 50 минут, из них 25 минут на подготовку и столько же на приготовление.
- Разогрейте духовку до 230°C. Если используете камень для пиццы, прогрейте его заранее.
- Подготовьте панировку: в одной миске — мука, во второй — взбитые яйца, в третьей — панировочные сухари, смешанные с тёртым пармезаном, итальянской приправой, солью и перцем.
- Обваляйте ломтики куриной грудки в муке, затем в яйце и сухарях.
- Разогрейте слой растительного масла около 1,5 см и обжарьте курицу по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите на бумажные полотенца.
- Раскатайте тесто диаметром 30-35 см и переложите на противень или лопату для пиццы.
- Смажьте томатным соусом, оставив бортик. Выложите ломтики свежей моцареллы.
- Сверху распределите кусочки жареной курицы, вяленые томаты и четвертинки артишоков.
- Запекайте 12-15 минут, пока корочка не станет золотистой, а сыр — пузырящимся.
- Готовую пиццу украсьте базиликом и полейте песто.
Возможные вариации
Рецепт легко адаптировать. Для более лёгкой версии курицу можно запечь или приготовить в аэрогриле. Вегетарианский вариант предполагает замену курицы на панированные ломтики баклажана. Любителям остроты подойдут пепперончини или чили-масло.
Также можно поэкспериментировать с сырами: фонтину или копчёный сыр вместо моцареллы. А вместо классического песто использовать версию с вялеными томатами для более насыщенного вкуса.
