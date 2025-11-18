Купила целую курицу на пробу, а вышло пять разных блюд! Теперь готовлю только так

Курица — универсальный продукт, с которым можно готовить бесконечно. И если купить целую тушку, польза окажется двойной: сэкономите деньги и получите сразу несколько видов мяса — от нежного филе до сочных бёдер и голеней. А если грамотно использовать все части птицы, можно приготовить полноценное меню почти на неделю.

Как разделать курицу

Для начала стоит правильно разделать тушку. Вам понадобятся острый нож, разделочная доска и немного терпения.

Крылья - отделите по суставам. Третьи фаланги можно не выбрасывать: они отлично подойдут для бульона. Бёдра - аккуратно надрежьте кожу со стороны грудки, выверните сустав и отделите мясо. Голени и бёдра - разделите по суставу, а кости используйте для супового набора. Грудку - снимите с кости, разделите на две части. Малое филе (тонкий кусочек, прилегающий к кости) можно сохранить отдельно. Каркас и спинка - станут основой для насыщенного бульона.

И не забудьте удалить копчиковую железу на хвостике — иначе блюдо получит неприятный привкус.

1. Грудка-"гармошка" с томатами и моцареллой

Из филе можно приготовить сотни блюд, но запечённая грудка с начинкой всегда выигрывает. Это красиво, просто и полезно.

Что понадобится:

2 куриные грудки, 1-2 помидора, 150 г моцареллы, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сухого чеснока, соль, перец, 2 ст. л. оливкового масла.

Как готовить:

Сделайте на филе надрезы через 1 см, не дорезая до края. Приправьте специями, полейте маслом и оставьте на 20 минут. Нарежьте томаты и сыр полукружиями. Вставьте в каждый надрез по ломтику сыра и помидора. Выложите филе в форму, по желанию — на "подушку" из картофеля или брокколи. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте 40 минут при 180 °C.

"Секрет сочной курицы — не передерживать её в духовке. Лучше немного недоготовить, чем пересушить", — советует кулинар Ольга Зайцева.

2. Картофельная запеканка с малым филе и грибами

Нежное малое филе идеально подходит для лёгких блюд. А вместе с грибами и пюре получается сытная запеканка, напоминающая пастуший пирог.

Основные ингредиенты:

малое филе — 2 шт., шампиньоны — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., 50 г сметаны, 50 г томатного пюре, розмарин.

Для пюре:

5 картофелин, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. куркумы, соль.

Пошагово:

Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте мелко нарезанное филе, морковь и грибы. Влейте сметану с томатами, посолите, приправьте розмарином. Сварите картофель, добавьте масло, яйца и куркуму, сделайте пюре. Выложите мясную начинку в форму, сверху — пюре. Смажьте желтком и запекайте 25 минут при 180 °C.

Запеканка получается румяной, ароматной и с мягкой сливочной корочкой.

3. Суп чихиртма по-грузински

Пора использовать суповой набор. Из него получается наваристый бульон — отличная основа для чихиртмы, традиционного грузинского супа с кислинкой.

Ингредиенты:

2 л куриного бульона, 2 яйца, 2 ст. л. винного уксуса, 2 ст. л. муки, 1-2 луковицы, 40 г сливочного масла, кинза, соль и перец.

Как готовить:

Отварите набор, процедите бульон, снимите мясо с костей. В сковороде обжарьте лук на сливочном масле, добавьте муку и немного бульона. Переложите зажарку в кастрюлю. В миске взбейте яйца с уксусом и тонкой струйкой влейте немного охлаждённого бульона. Полученную смесь аккуратно введите в суп, помешивая. Доведите до лёгкого закипания и сразу снимите с огня.

Подавайте с кинзой и лавашем — это блюдо согревает и удивляет нежным вкусом.

4. Рис с курицей в стиле arroz con pollo

Испанская классика в домашних условиях: яркое, ароматное блюдо с золотистым рисом и сочными кусочками курицы.

Что нужно:

2 голени, 2 крыла, 150 г длиннозёрного риса, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 200 г томатов черри, 100 г оливок, 100 г зелёного горошка, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. куркумы, ½ ч. л. перца чили, соль.

Как готовить:

Обжарьте голени и крылья до золотистой корочки. Добавьте лук, чеснок и черри, готовьте 5 минут. Всыпьте рис и специи, перемешайте. Выложите мясо сверху, залейте 300 мл горячей воды. Томите под крышкой 25-30 минут. За 5 минут до готовности добавьте зелёный горошек.

Блюдо напоминает лёгкую паэлью, но с более домашним вкусом — насыщенным и уютным.

5. Тёплый салат с филе бедра и пастой

Мясо с бёдер — сочное и ароматное, поэтому идеально подходит для тёплых салатов. Этот вариант сочетает макароны, овощи и нежную курицу в сливочном соусе.

Ингредиенты:

филе бёдер — 2 шт., макароны — 200 г, сливочное масло — 50 г, черри — 250 г, болгарский перец — 1 шт., шпинат — 50 г, 50 мл белого вина, тимьян, паприка, соль и перец.

Пошагово:

Отварите макароны до состояния аль денте. Замаринуйте мясо с солью, перцем и паприкой. Обжарьте на сливочном масле до готовности, добавьте вино и тимьян, уварите соус. Черри запеките в духовке 15 минут при 180 °C. Смешайте макароны, шпинат и перец, добавьте курицу и черри. Полейте тёплым соусом, посыпьте тертым сыром.

Получится тёплый, сытный салат, который можно подать и как основное блюдо.

Сравнение: пять блюд — одно мясо

Часть курицы Блюдо Время готовки Особенности Грудка Гармошка с сыром 40 мин Нежная и сочная Малое филе Запеканка с грибами 30 мин Кремовая текстура Каркас и кости Суп чихиртма 40 мин Лёгкий, с кислинкой Крылья и голени Arroz con pollo 35 мин Яркий, пряный вкус Филе бёдер Тёплый салат с пастой 25 мин Сочный, ароматный акцент

Советы шаг за шагом

Используйте всю тушку. Даже кости пригодятся для насыщенного бульона. Не спешите. Курица любит средний огонь и мягкое тушение. Экспериментируйте с маринадами. Йогурт, лимон, соевый соус и травы делают мясо ароматным. Добавляйте овощи. Они придают сочность и создают готовый гарнир. Храните бульон в морозилке. Это сэкономит время при следующей готовке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: готовить филе на сильном огне.

Последствие: пересушенное мясо.

Альтернатива: жарьте коротко и на среднем огне.

Ошибка: не убирать кожу с грудки.

Последствие: блюдо теряет лёгкость.

Альтернатива: снимите кожу и добавьте немного масла.

Ошибка: выбрасывать кости.

Последствие: лишаетесь основы для супа.

Альтернатива: используйте остатки для бульона или соуса.

А что если…

…заменить рис в arroz con pollo на булгур — блюдо станет ещё более рассыпчатым.

…добавить в чихиртму немного сливок — суп получится нежнее.

…использовать вместо пасты киноа — салат превратится в лёгкий фитнес-ланч.

Плюсы и минусы целой курицы

Плюсы Минусы Экономия и разнообразие блюд Требуется время на разделку Возможность использовать всё мясо Нужно хранить части по отдельности Подходит для семьи из 2-4 человек Быстро расходуется

FAQ

Как долго хранится разделанная курица?

В холодильнике — до 2 суток, в морозилке — до 6 месяцев.

Можно ли использовать одну тушку на разные дни?

Да, просто замораживайте части порционно.

Что делать с оставшимися костями?

Сварите бульон и заморозьте в формах для льда — удобно добавлять в соусы.

Мифы и правда

Миф: целую курицу покупать невыгодно.

Правда: из одной тушки можно приготовить до пяти разных блюд.

Миф: белое мясо полезнее.

Правда: бёдра содержат железо и витамины группы B, которых нет в грудке.

Миф: суповой набор — отходы.

Правда: это основа для самого вкусного бульона.

3 интересных факта

Курица — один из самых древних домашних продуктов: её разводили ещё 8 тысяч лет назад. В мире насчитывается более 500 пород кур. На каждого человека в России приходится в среднем 28 кг курятины в год.

Исторический контекст

Когда-то курицу считали праздничным блюдом — её подавали к столу лишь по особым случаям. Со временем она стала символом домашней кухни и простоты. Сегодня из одной птицы можно создать целое гастрономическое путешествие: от деревенского супа до изысканной запеканки.