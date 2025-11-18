Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Куриная тушка
Куриная тушка
© Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 19:50

Купила целую курицу на пробу, а вышло пять разных блюд! Теперь готовлю только так

Курица — универсальный продукт, с которым можно готовить бесконечно. И если купить целую тушку, польза окажется двойной: сэкономите деньги и получите сразу несколько видов мяса — от нежного филе до сочных бёдер и голеней. А если грамотно использовать все части птицы, можно приготовить полноценное меню почти на неделю.

Как разделать курицу

Для начала стоит правильно разделать тушку. Вам понадобятся острый нож, разделочная доска и немного терпения.

  1. Крылья - отделите по суставам. Третьи фаланги можно не выбрасывать: они отлично подойдут для бульона.

  2. Бёдра - аккуратно надрежьте кожу со стороны грудки, выверните сустав и отделите мясо.

  3. Голени и бёдра - разделите по суставу, а кости используйте для супового набора.

  4. Грудку - снимите с кости, разделите на две части. Малое филе (тонкий кусочек, прилегающий к кости) можно сохранить отдельно.

  5. Каркас и спинка - станут основой для насыщенного бульона.

И не забудьте удалить копчиковую железу на хвостике — иначе блюдо получит неприятный привкус.

1. Грудка-"гармошка" с томатами и моцареллой

Из филе можно приготовить сотни блюд, но запечённая грудка с начинкой всегда выигрывает. Это красиво, просто и полезно.

Что понадобится:
2 куриные грудки, 1-2 помидора, 150 г моцареллы, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сухого чеснока, соль, перец, 2 ст. л. оливкового масла.

Как готовить:

  1. Сделайте на филе надрезы через 1 см, не дорезая до края.

  2. Приправьте специями, полейте маслом и оставьте на 20 минут.

  3. Нарежьте томаты и сыр полукружиями.

  4. Вставьте в каждый надрез по ломтику сыра и помидора.

  5. Выложите филе в форму, по желанию — на "подушку" из картофеля или брокколи.

  6. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте 40 минут при 180 °C.

"Секрет сочной курицы — не передерживать её в духовке. Лучше немного недоготовить, чем пересушить", — советует кулинар Ольга Зайцева.

2. Картофельная запеканка с малым филе и грибами

Нежное малое филе идеально подходит для лёгких блюд. А вместе с грибами и пюре получается сытная запеканка, напоминающая пастуший пирог.

Основные ингредиенты:
малое филе — 2 шт., шампиньоны — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., 50 г сметаны, 50 г томатного пюре, розмарин.

Для пюре:
5 картофелин, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. куркумы, соль.

Пошагово:

  1. Обжарьте лук до золотистого цвета.

  2. Добавьте мелко нарезанное филе, морковь и грибы.

  3. Влейте сметану с томатами, посолите, приправьте розмарином.

  4. Сварите картофель, добавьте масло, яйца и куркуму, сделайте пюре.

  5. Выложите мясную начинку в форму, сверху — пюре.

  6. Смажьте желтком и запекайте 25 минут при 180 °C.

Запеканка получается румяной, ароматной и с мягкой сливочной корочкой.

3. Суп чихиртма по-грузински

Пора использовать суповой набор. Из него получается наваристый бульон — отличная основа для чихиртмы, традиционного грузинского супа с кислинкой.

Ингредиенты:
2 л куриного бульона, 2 яйца, 2 ст. л. винного уксуса, 2 ст. л. муки, 1-2 луковицы, 40 г сливочного масла, кинза, соль и перец.

Как готовить:

  1. Отварите набор, процедите бульон, снимите мясо с костей.

  2. В сковороде обжарьте лук на сливочном масле, добавьте муку и немного бульона.

  3. Переложите зажарку в кастрюлю.

  4. В миске взбейте яйца с уксусом и тонкой струйкой влейте немного охлаждённого бульона.

  5. Полученную смесь аккуратно введите в суп, помешивая.

  6. Доведите до лёгкого закипания и сразу снимите с огня.

Подавайте с кинзой и лавашем — это блюдо согревает и удивляет нежным вкусом.

4. Рис с курицей в стиле arroz con pollo

Испанская классика в домашних условиях: яркое, ароматное блюдо с золотистым рисом и сочными кусочками курицы.

Что нужно:
2 голени, 2 крыла, 150 г длиннозёрного риса, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 200 г томатов черри, 100 г оливок, 100 г зелёного горошка, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. куркумы, ½ ч. л. перца чили, соль.

Как готовить:

  1. Обжарьте голени и крылья до золотистой корочки.

  2. Добавьте лук, чеснок и черри, готовьте 5 минут.

  3. Всыпьте рис и специи, перемешайте.

  4. Выложите мясо сверху, залейте 300 мл горячей воды.

  5. Томите под крышкой 25-30 минут.

  6. За 5 минут до готовности добавьте зелёный горошек.

Блюдо напоминает лёгкую паэлью, но с более домашним вкусом — насыщенным и уютным.

5. Тёплый салат с филе бедра и пастой

Мясо с бёдер — сочное и ароматное, поэтому идеально подходит для тёплых салатов. Этот вариант сочетает макароны, овощи и нежную курицу в сливочном соусе.

Ингредиенты:
филе бёдер — 2 шт., макароны — 200 г, сливочное масло — 50 г, черри — 250 г, болгарский перец — 1 шт., шпинат — 50 г, 50 мл белого вина, тимьян, паприка, соль и перец.

Пошагово:

  1. Отварите макароны до состояния аль денте.

  2. Замаринуйте мясо с солью, перцем и паприкой.

  3. Обжарьте на сливочном масле до готовности, добавьте вино и тимьян, уварите соус.

  4. Черри запеките в духовке 15 минут при 180 °C.

  5. Смешайте макароны, шпинат и перец, добавьте курицу и черри.

  6. Полейте тёплым соусом, посыпьте тертым сыром.

Получится тёплый, сытный салат, который можно подать и как основное блюдо.

Сравнение: пять блюд — одно мясо

Часть курицы Блюдо Время готовки Особенности
Грудка Гармошка с сыром 40 мин Нежная и сочная
Малое филе Запеканка с грибами 30 мин Кремовая текстура
Каркас и кости Суп чихиртма 40 мин Лёгкий, с кислинкой
Крылья и голени Arroz con pollo 35 мин Яркий, пряный вкус
Филе бёдер Тёплый салат с пастой 25 мин Сочный, ароматный акцент

Советы шаг за шагом

  1. Используйте всю тушку. Даже кости пригодятся для насыщенного бульона.

  2. Не спешите. Курица любит средний огонь и мягкое тушение.

  3. Экспериментируйте с маринадами. Йогурт, лимон, соевый соус и травы делают мясо ароматным.

  4. Добавляйте овощи. Они придают сочность и создают готовый гарнир.

  5. Храните бульон в морозилке. Это сэкономит время при следующей готовке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить филе на сильном огне.
    Последствие: пересушенное мясо.
    Альтернатива: жарьте коротко и на среднем огне.

  • Ошибка: не убирать кожу с грудки.
    Последствие: блюдо теряет лёгкость.
    Альтернатива: снимите кожу и добавьте немного масла.

  • Ошибка: выбрасывать кости.
    Последствие: лишаетесь основы для супа.
    Альтернатива: используйте остатки для бульона или соуса.

А что если…

…заменить рис в arroz con pollo на булгур — блюдо станет ещё более рассыпчатым.
…добавить в чихиртму немного сливок — суп получится нежнее.
…использовать вместо пасты киноа — салат превратится в лёгкий фитнес-ланч.

Плюсы и минусы целой курицы

Плюсы Минусы
Экономия и разнообразие блюд Требуется время на разделку
Возможность использовать всё мясо Нужно хранить части по отдельности
Подходит для семьи из 2-4 человек Быстро расходуется

FAQ

Как долго хранится разделанная курица?
В холодильнике — до 2 суток, в морозилке — до 6 месяцев.

Можно ли использовать одну тушку на разные дни?
Да, просто замораживайте части порционно.

Что делать с оставшимися костями?
Сварите бульон и заморозьте в формах для льда — удобно добавлять в соусы.

Мифы и правда

  • Миф: целую курицу покупать невыгодно.
    Правда: из одной тушки можно приготовить до пяти разных блюд.

  • Миф: белое мясо полезнее.
    Правда: бёдра содержат железо и витамины группы B, которых нет в грудке.

  • Миф: суповой набор — отходы.
    Правда: это основа для самого вкусного бульона.

3 интересных факта

  1. Курица — один из самых древних домашних продуктов: её разводили ещё 8 тысяч лет назад.

  2. В мире насчитывается более 500 пород кур.

  3. На каждого человека в России приходится в среднем 28 кг курятины в год.

Исторический контекст

Когда-то курицу считали праздничным блюдом — её подавали к столу лишь по особым случаям. Со временем она стала символом домашней кухни и простоты. Сегодня из одной птицы можно создать целое гастрономическое путешествие: от деревенского супа до изысканной запеканки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слоёный салат с корейской морковью и копчёной курицей включает сыр и яйца — повар сегодня в 12:24
Смешиваю курицу, морковь и яйца — салат держит форму как в ресторане, гости в ступоре от вида

Этот яркий и сытный салат с копчёной курицей и корейской морковью собирается за считаные минуты и отлично подходит и к обеду, и к праздничному столу.

Читать полностью » Жульен с курицей, грибами и сливками запекают в кокотницах — повар сегодня в 11:20
Добавляю сыр в жульен — корочка румяная, все просят добавку, это вам не обычная запеканка

Жульен с курицей, грибами и сливками — ароматное блюдо с румяной сырной корочкой, которое идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничной подачи. Разбираем детали и лучшие варианты приготовления.

Читать полностью » Фаршированные яйца с творожным сыром и майонезом держат форму — повар сегодня в 10:17
Секрет идеальных яиц: беру чеснок и майонез — начинка держит форму, а гости просят добавку

Простая, быстрая и эффектная закуска из яиц с сыром и чесноком подходит и для праздничного, и для повседневного стола. Разбираем варианты начинки и нюансы вкуса.

Читать полностью » Медово-горчичная заправка делает салат с курицей ярким и не тяжёлым — повар сегодня в 9:14
Раньше добавлял майонез в салат с курицей — теперь делаю по-новому и блюдо исчезает со стола

Сочный салат с копчёной курицей, мягким сыром и яркой медово-горчичной заправкой создаёт праздничное настроение даже в будний день. Разбираем детали и хитрости приготовления.

Читать полностью » Слоёный салат из крабовых палочек с кукурузой сохраняет форму при охлаждении — повар сегодня в 8:10
Беру крабовые палочки и кукурузу — салат выходит таким нежным, что гости в восторге

Яркий и нежный салат из крабовых палочек с кукурузой и огурцом можно приготовить десятками способов — от классического до диетического. Разбираем особенности, ошибки и удачные варианты подачи.

Читать полностью » Запечённый картофель гармошкой с грибами сохраняет форму в духовке — повар сегодня в 7:37
Картофель гармошкой — эффектнее запечённого, вкуснее жареного: грибная начинка делает его праздничным без лишних усилий

Картофель, запечённый гармошкой с ароматной грибной начинкой и зеленью, превращается в эффектный гарнир для праздничного стола. Просто готовится и ярко выглядит.

Читать полностью » Запечённая индейка с розмарином и апельсинами приобретает золотистую корочку — повар сегодня в 6:41
Запек индейку с апельсинами — мясо тает во рту, а гости в шоке: это вам не обычная птица

Запечённая индейка с апельсинами и ароматным пряным соусом превращает праздничный стол в истинное торжество вкуса. Лёгкая цитрусовая начинка делает мясо особенно сочным.

Читать полностью » Малосольная форель готовится с лимоном за 12–24 часа — повар сегодня в 5:45
Смешиваю соль и специи для форели — результат вау: рыба, которую хочется есть бесконечно

Домашний посол форели — простой способ получить нежное и ароматное филе с минимальными усилиями. Соль и сахар создают идеальный баланс, а созревание усиливает вкус.

Читать полностью »

Новости
СКФО
В Ставропольском вузе начали подготовку нового поколения наставников
УрФО
В Тюмени таксопарки подняли комиссии за заказы для водителей — партнёр агрегатора
Питомцы
Доктор Смит: кошки тяжело переживают утрату другого питомца
Туризм
Мексиканские пограничники изъяли продукты у россиян, включая бананы и мясо — блогер Ершова
СФО
В Новосибирске начали обкатку двух новых трамваев — мэр Кудрявцев
УрФО
Восемь участников бунта в колонии №9 признаны виновными — Следственное управление
Красота и здоровье
Привычка ежедневной работы над собой укрепляет уверенность, заявила Доминик Элисса
Садоводство
Преимущества и недостатки подзимнего посева моркови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet