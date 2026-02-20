Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 7:49

Беру курицу и горсть орехов — салат за 5 минут "сносит крышу": теперь на обед только так

Порой достаточно одного удачного рецепта, чтобы пересмотреть своё отношение к будничным обедам. Лёгкое блюдо, которое собирается за считаные минуты, способно удивить вкусом и текстурой. Именно таким оказался салат с курицей и пеканом, который связывают с именем Долли Партон. Об этом сообщает Simply Recipes.

Пятиминутное решение для сытного обеда

Этот вариант куриного салата ценят за простоту и выразительный вкус. В его основе — уже приготовленная куриная грудка или готовые полоски гриля из магазина, что экономит время и избавляет от лишних хлопот у плиты. Предварительно приправленное мясо особенно удобно: оно не такое нейтральное, как отварная грудка, и придаёт салату более насыщенный характер.

Для приготовления понадобится около 450 граммов готовой курицы — это примерно три чашки нарезанного мяса. К ней добавляют три стебля сельдерея и небольшую луковицу, которую важно нарезать очень мелко, чтобы она не перебивала остальные ингредиенты. Далее в большую миску отправляют половинки пекана, майонез, ложку дижонской горчицы, соль и перец, после чего всё тщательно перемешивают до однородности.

Текстура здесь играет не меньшую роль, чем вкус. Кто-то предпочитает разбирать курицу вилками на волокна, но нарезка кубиками делает салат более плотным и "мясным". Подача тоже имеет значение: лучше всего выложить смесь на подушку из свежей зелени — например, рукколы с её лёгкой горчинкой — и дополнительно украсить орехами.

Пространство для экспериментов

Рецепт легко адаптируется под разные предпочтения. Если готовой курицы под рукой нет, грудку можно запечь или отварить заранее и хранить в холодильнике. Перед смешиванием её допускается слегка подогреть в микроволновке, чтобы вкус стал мягче и выразительнее.

Вместо дижонской горчицы подойдёт медовая — она добавит деликатную сладость. Для усиления текстуры можно посыпать салат кунжутом, а для более глубокого вкуса — добавить щепотку глутамата натрия. Тем, кто избегает орехов, достаточно исключить пекан или заменить его хрустящими крутонами.

Салат допускает и более радикальные замены. Курицу при желании меняют на консервированный тунец, сейтан или тофу, сохраняя общую идею блюда. Такая универсальность делает рецепт удобным как для мясоедов, так и для тех, кто придерживается альтернативного рациона.

Подходит не только для будней

Несмотря на простоту, это блюдо уместно не только в повседневном меню. За счёт орехов и аккуратной подачи оно выглядит достаточно нарядно для праздничного стола. Если добавить сушёную клюкву, салат приобретёт яркий акцент и лёгкую сладость, что особенно хорошо смотрится в зимний сезон.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

