Достаю из духовки — и сразу Новый год: этот аромат курицы, грибов и сыра жду целый год

Жульен с курицей и грибами — тот самый вариант горячей закуски, который пахнет праздником ещё до того, как окажется на столе. Под сырной корочкой прячется сливочный соус, а внутри — нежная курица и грибы, которые дают насыщенный вкус без лишней тяжести. Его удобно готовить порционно в кокотницах или запекать в одной форме для семейного ужина. Об этом сообщает 1000. menu.

Что такое жульен и почему он так хорошо "заходит" в духовке

В быту жульеном называют запечённую смесь курицы и грибов в сливочном соусе под сыром. Важно, что здесь работает сразу несколько "слоёв" вкуса: обжаренный лук добавляет сладковатую основу, грибы дают умами-нотку, а сливки связывают всё в мягкую кремовую текстуру. Духовка доводит блюдо до финала: сыр плавится, сверху появляется золотистая корочка, а начинка прогревается равномерно.

Ещё один плюс — гибкость рецепта. Хотите сделать нарядную подачу для гостей — разложите по кокотницам. Нужен вариант "на каждый день" — берите одну большую форму и подавайте как горячее с гарниром. По кухонной части всё тоже дружелюбно: понадобятся сковорода, сотейник или другая посуда с толстым дном для соуса, тёрка для сыра и форма для запекания.

Ингредиенты и чем их можно аккуратно заменить

Для классической версии понадобятся куриное филе (или другое мясо курицы), грибы, лук, твёрдый сыр, сливки, немного муки и два вида масла — сливочное и растительное. Из специй обычно хватает соли, чёрного перца и щепотки мускатного ореха: он хорошо подчёркивает сливочную основу и не спорит с грибами.

Курица подойдёт не только грудка. Филе удобно тем, что оно постное и быстро готовится, но мясо с бедра часто выходит более сочным. Грибы тоже можно выбирать по сезону: шампиньоны дают мягкий вкус, вешенки — более выраженный, лесные — самый яркий аромат, особенно если их предварительно правильно обработать. Сливки обычно берут около 20% — соус получается густым и бархатным, но можно взять и другой процент, просто поменяется насыщенность.

Сыр выбирайте тот, который хорошо плавится и даёт красивую корочку. Чеддер, гауда, эдам, российский или смесь — всё работает, если продукт не "резиновый". Для удобства приготовления лучше натирать сыр крупно: так он равномернее покрывает поверхность и быстрее запекается.

Подготовка: курица, грибы, лук — без лишней суеты

Начните с курицы. Её можно отварить — это спокойный вариант с предсказуемой текстурой. Кладут мясо в холодную воду, доводят до слабого кипения и варят около 20-30 минут: грудка готовится быстрее, кусочки с косточкой — чуть дольше. Затем курицу вынимают, остужают и режут небольшими кусочками.

Грибы лучше не замачивать: они быстро впитывают воду и при жарке начинают "тушиться", а не подрумяниваться. Обычно достаточно протереть их влажной губкой или салфеткой и снять явную грязь. Нарезка может быть разной, но тонкие пластинки или соломка дают более аккуратную текстуру. Лук режут мелким кубиком — он должен раствориться в общей массе и стать мягким, без крупных хрустящих кусочков.

На сковороде сначала разогревают растительное масло и обжаривают лук до прозрачности. Затем добавляют грибы и жарят на среднем огне, иногда помешивая. Сначала из грибов выйдет жидкость — это нормально. Когда влага испарится, грибы начнут подрумяниваться. Соль и перец лучше добавлять ближе к концу, чтобы они не вытягивали сок слишком рано.

Дальше к грибам отправляют нарезанную курицу, перемешивают и прогревают пару минут. Важно не пересушить: начинка ещё будет запекаться в духовке.

Сливочный соус: как добиться гладкости без комочков

Соус здесь — сердце блюда. Он собирает все ингредиенты в единую массу и делает жульен тем самым "сливочным". Поставьте сотейник или сковороду с толстым дном на небольшой огонь и растопите сливочное масло. Добавьте муку, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Муку нужно чуть-чуть прогреть примерно минуту, активно перемешивая: так уйдёт сырой мучной вкус.

Сливки вливайте тонкой струйкой и сразу мешайте, чтобы масса стала однородной. Удобно использовать венчик — он быстрее разбивает возможные комочки. Доведите соус до загустения при постоянном помешивании: он должен покрывать ложку и выглядеть гладким. После этого соедините соус с курицей и грибами и хорошо перемешайте.

Если хочется более нежной текстуры, не перегревайте сливки: сильное кипение может сделать соус грубее. Слабый огонь и спокойное загущение дают лучший результат.

Запекание: порционно или в большой форме

Когда начинка готова, остаётся выбрать формат. Порционные кокотницы выглядят нарядно и хорошо подходят для праздничного стола: каждый получает свою горячую порцию с корочкой. Большая форма удобна, когда вы готовите для семьи и хотите быстро разложить по тарелкам.

Разложите курицу с грибами в кокотницы или форму, сверху щедро посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180 °C около 20-25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым. Подают жульен сразу: в горячем виде вкус сливок и аромат грибов ощущаются ярче, а корочка остаётся хрустящей.

Что подать к жульену и как сделать вкус более "ресторанным"

Жульен чаще всего подают как горячую закуску, но он легко превращается в полноценный ужин. В пару хорошо идут свежие овощи, лёгкий салат, рис или картофельное пюре. Если хотите подачу ближе к ресторанной, используйте небольшие кокотницы и подайте на деревянной доске или тарелке с салфеткой, чтобы было удобно держать горячую посуду.

Для аромата можно добавить в начинку немного тимьяна или петрушки, но важно не переборщить: мускатный орех и так делает соус выразительным. Из кухонных помощников особенно полезны венчик и тёрка, а если делаете большую порцию, пригодится глубокая сковорода с широким дном.

Советы шаг за шагом: как приготовить жульен без ошибок

Подготовьте продукты: курицу, грибы, лук, сыр, сливки, муку, масла и специи. Отварите курицу 20-30 минут, остудите и нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте мелким кубиком, грибы — пластинками или соломкой. Обжарьте лук до прозрачности на растительном масле. Добавьте грибы и жарьте до испарения влаги и лёгкого румянца, посолите и поперчите в конце. Вмешайте курицу в грибы, прогрейте пару минут и снимите с огня. Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку и специи, прогрейте около минуты. Влейте сливки тонкой струйкой, активно мешая, и доведите до загустения. Соедините соус с начинкой и перемешайте. Разложите по кокотницам или в форму, сверху посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 20-25 минут до золотистой корочки. Подавайте сразу, пока корочка хрустит, а соус остаётся максимально нежным.

Популярные вопросы о жульене с курицей и грибами со сливками в духовке

Как выбрать грибы для жульена и какие лучше по вкусу?

Для спокойного классического вкуса подойдут шампиньоны. Если хотите аромат ярче — берите вешенки или качественные лесные грибы, но их важно правильно подготовить и обжарить до испарения влаги.

Сливки какой жирности лучше использовать?

Чаще берут около 20%: соус получается густым и кремовым. Более лёгкие сливки дадут менее насыщенный вкус, а более жирные сделают блюдо заметно сытнее.

Что лучше: запекать порционно или в одной форме?

Порционно удобно для праздника и красивой подачи, а большая форма — практичнее для семьи. По вкусу разница минимальна, главное — одинаково хорошо расплавить сыр и не пересушить верх.

Сколько стоит приготовить жульен дома?

Стоимость зависит от цены курицы, грибов, сливок и сыра в вашем магазине, а также от выбранного сыра и типа грибов. Самую большую разницу обычно дают сыр и сезонность грибов.