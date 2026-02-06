Не просто запечённая курица: старинный соус делает блюдо незабываемым

Есть блюда, которые будто исчезли из моды не потому, что стали хуже, а потому что их просто перестали готовить. "Куриный юбилей" как раз из таких: немного театральный, сладко-пикантный, с соусом, который хочется собирать ложкой до последней капли. Это ретро-ужин с характером — и Southern Living уверяет, что ему давно пора вернуться на столы.

От вишнёвого десерта к курице: как появился "юбилейный" вкус

История начинается с Cherries Jubilee — знаменитого тёплого десерта из вишни, который связывают с празднованием Бриллиантового юбилея королевы Виктории в 1897 году. По легенде, его придумал Огюст Эскофье, и блюдо стало символом нарядной подачи и "праздничного" настроения.

Со временем идея перекочевала и в несладкую кухню. Так в американских кулинарных традициях, особенно на Юге, появились вариации, где вишня и карамельные нотки работают уже не как десерт, а как часть соуса к мясу. Southern Living отмечает, что впервые обратил внимание на Chicken Jubilee в сборнике Charleston Receipts — и решил дать этому рецепту новую волну популярности.

Почему Chicken Jubilee называют уютной едой для гостей

Это блюдо сочетает домашнюю простоту и эффектную подачу. Курица получается нежной, а кожа — румяной и хрустящей. Главное здесь — соус: он одновременно сладкий, кисловатый и пряный, потому что строится на чили-соусе, коричневом сахаре и сухом хересе.

Херес добавляет глубину и связывает вкус, усиливая фруктовые и карамельные оттенки, но не превращая блюдо в десерт. А вишня вместе с изюмом даёт яркие "вспышки" сладости, из-за которых каждый кусочек кажется необычнее, чем просто запечённая курица.

Особенно хорошо Chicken Jubilee раскрывается с картофельным пюре: соус густой и насыщенный, его удобно подавать прямо сверху, чтобы пюре впитывало вкус.

Что входит в рецепт: ключевые ингредиенты

Основа блюда — куриные грудки без костей, но с кожей. В соус идут чили-соус (например, Heinz), жёлтый лук, коричневый сахар, изюм, вустерширский соус и чесночный порошок. Финальный акцент создают вишни (свежие или замороженные, без косточек) и сухой херес.

Подают всё на картофельном пюре, а для свежего штриха добавляют петрушку. Получается сочетание "празднично, но без сложностей": продукты доступные, а вкус — нестандартный.

Как готовят "Куриный юбилей": пошаговая логика

Сначала духовку разогревают до 232°C и подготавливают ингредиенты. Куриные грудки приправляют перцем и частью соли, затем обжаривают на сливочном масле в большой сковороде: сначала кожей вниз до золотистой корочки, потом переворачивают и слегка подрумянивают вторую сторону.

Дальше в той же сковороде на оставшемся масле готовят соус: добавляют чили-соус, лук, коричневый сахар, изюм, вустершир, чесночный порошок и оставшуюся соль, параллельно соскребая поджаристые кусочки со дна — именно они дают соусу "мясную" глубину.

Затем курицу возвращают в сковороду кожей вверх, плотно накрывают фольгой и запекают до температуры около 68°C внутри самой толстой части — это занимает примерно 25 минут. После этого фольгу снимают, добавляют вишню и херес и доводят блюдо без крышки, пока соус станет темнее и насыщеннее, а курица достигнет примерно 71°C.

Финальный шаг — дать курице отдохнуть около пяти минут: температура поднимется до безопасных 74°C, и мясо останется сочным. Подавать предлагают горячим, на картофельном пюре, щедро поливая соусом.