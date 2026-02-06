Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая курица
Запечённая курица
© flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 16:58

Не просто запечённая курица: старинный соус делает блюдо незабываемым

Есть блюда, которые будто исчезли из моды не потому, что стали хуже, а потому что их просто перестали готовить. "Куриный юбилей" как раз из таких: немного театральный, сладко-пикантный, с соусом, который хочется собирать ложкой до последней капли. Это ретро-ужин с характером — и Southern Living уверяет, что ему давно пора вернуться на столы.

От вишнёвого десерта к курице: как появился "юбилейный" вкус

История начинается с Cherries Jubilee — знаменитого тёплого десерта из вишни, который связывают с празднованием Бриллиантового юбилея королевы Виктории в 1897 году. По легенде, его придумал Огюст Эскофье, и блюдо стало символом нарядной подачи и "праздничного" настроения.

Со временем идея перекочевала и в несладкую кухню. Так в американских кулинарных традициях, особенно на Юге, появились вариации, где вишня и карамельные нотки работают уже не как десерт, а как часть соуса к мясу. Southern Living отмечает, что впервые обратил внимание на Chicken Jubilee в сборнике Charleston Receipts — и решил дать этому рецепту новую волну популярности.

Почему Chicken Jubilee называют уютной едой для гостей

Это блюдо сочетает домашнюю простоту и эффектную подачу. Курица получается нежной, а кожа — румяной и хрустящей. Главное здесь — соус: он одновременно сладкий, кисловатый и пряный, потому что строится на чили-соусе, коричневом сахаре и сухом хересе.

Херес добавляет глубину и связывает вкус, усиливая фруктовые и карамельные оттенки, но не превращая блюдо в десерт. А вишня вместе с изюмом даёт яркие "вспышки" сладости, из-за которых каждый кусочек кажется необычнее, чем просто запечённая курица.

Особенно хорошо Chicken Jubilee раскрывается с картофельным пюре: соус густой и насыщенный, его удобно подавать прямо сверху, чтобы пюре впитывало вкус.

Что входит в рецепт: ключевые ингредиенты

Основа блюда — куриные грудки без костей, но с кожей. В соус идут чили-соус (например, Heinz), жёлтый лук, коричневый сахар, изюм, вустерширский соус и чесночный порошок. Финальный акцент создают вишни (свежие или замороженные, без косточек) и сухой херес.

Подают всё на картофельном пюре, а для свежего штриха добавляют петрушку. Получается сочетание "празднично, но без сложностей": продукты доступные, а вкус — нестандартный.

Как готовят "Куриный юбилей": пошаговая логика

Сначала духовку разогревают до 232°C и подготавливают ингредиенты. Куриные грудки приправляют перцем и частью соли, затем обжаривают на сливочном масле в большой сковороде: сначала кожей вниз до золотистой корочки, потом переворачивают и слегка подрумянивают вторую сторону.

Дальше в той же сковороде на оставшемся масле готовят соус: добавляют чили-соус, лук, коричневый сахар, изюм, вустершир, чесночный порошок и оставшуюся соль, параллельно соскребая поджаристые кусочки со дна — именно они дают соусу "мясную" глубину.

Затем курицу возвращают в сковороду кожей вверх, плотно накрывают фольгой и запекают до температуры около 68°C внутри самой толстой части — это занимает примерно 25 минут. После этого фольгу снимают, добавляют вишню и херес и доводят блюдо без крышки, пока соус станет темнее и насыщеннее, а курица достигнет примерно 71°C.

Финальный шаг — дать курице отдохнуть около пяти минут: температура поднимется до безопасных 74°C, и мясо останется сочным. Подавать предлагают горячим, на картофельном пюре, щедро поливая соусом.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блестящая корочка на стейке получается за минуты — но дома все срываются на одной ошибке 03.02.2026 в 20:24

Почему рестораны получают идеальную корочку: простые шаги — мощная сковорода, сухая поверхность и масло с высокой точкой дымления, которые меняют всё.

Читать полностью » Домашние бургеры получались сухими — один сырный трюк спасает котлеты без лишних специй 03.02.2026 в 17:57

Полстакана рикотты на фунт говяжьего фарша добавляет влаги, удерживает форму котлет и придаёт кремовую текстуру, не перебивая мясной вкус.

Читать полностью » Обычная болтунья надоела? Один ингредиент меняет всё — и это не сыр и не бекон 03.02.2026 в 10:41

Финики в болтунье меняют завтрак: обжаренные в масле кусочки придают медовую ноту и ореховый оттенок, а точная нарезка превращает сладость в акцент.

Читать полностью » Салат кажется лёгким и полезным, но одна ошибка в составе оставляет организм без энергии и сытости 03.02.2026 в 9:14

Салат может быть не просто закуской, а полноценным блюдом. Эксперты объясняют, какие ингредиенты делают его сытным и сбалансированным.

Читать полностью » Печенье за 10 минут собирается без замеса — получается рассыпчатым и 02.02.2026 в 17:57

Тёплое домашнее печенье без замеса: яйца, масло и ваниль взбиваются в блендере, крахмал придаёт песочную текстуру — формуйте шарики и выпекайте 10 минут.

Читать полностью » Яичный салат перестаёт быть 02.02.2026 в 13:57

Польский трюк: часть майонеза заменили сливочным сыром. В тесте трёх вариантов смесь сыр+майонез дала кремовую, намазываемую консистенцию без тяжести.

Читать полностью » Кисло-сладкий пирог с лаймом свёл гостей с ума — секрет нежной начинки оказался проще, чем думали 02.02.2026 в 7:18

Баланс кислоты лайма и сливочной массы — инженерный чертёж: всего пять ингредиентов, готовая основа экономит время, а текстура сохраняется после заморозки.

Читать полностью » Завтрак принцессы Дианы звучит слишком просто — овсянка на ночь, но с одним неожиданным ингредиентом 01.02.2026 в 19:07

Любимый завтрак принцессы Дианы оказался неожиданно современным: овсянка на ночь, замоченная в апельсиновом соке, с йогуртом, яблоком, ягодами и орехами.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Шея каменеет, спина ноет, а причина не в возрасте: привычки сжимают тело в тисках каждый день
Красота и здоровье
Кашель живёт своей жизнью после ОРВИ: организм подаёт знак, который многие списывают на остатки
Спорт и фитнес
Тренировки буксуют, даже если стараетесь: мелкие ошибки, которые незаметно сливают рост мышц
Питомцы
Кажется холодной — на деле доверяет: как кошки общаются без слов
Наука
Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты
Туризм
Любовь требует моря и гор: направления, которые взорвали бронирования на День святого Валентина
Туризм
Бангкок стал доступнее Египта: один февральский день обрушил рынок туров в Таиланд
Наука
ИИ-персоны имитировали поведение людей для влияния на мнения — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet