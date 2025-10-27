Несушки замолчали — и дело не в возрасте: что на самом деле выбивает их из ритма
Когда в хозяйстве содержат кур-несушек, каждый день с гнёзд собирают свежие яйца — источник белка, кальция и хорошего настроения. Но стоит этому процессу остановиться, как у хозяев сразу возникает тревога: что пошло не так? Чтобы вернуть продуктивность, важно понять, почему куры прекращают нестись и как это исправить.
Сколько яиц должна давать курица
Домашние куры — не просто украшение двора. От правильного ухода зависит, будет ли в доме завтрак из свежих яиц. Обычно здоровая несушка откладывает одно яйцо в день, особенно если ей обеспечены тепло, свет и сбалансированное питание.
Средние показатели такие:
-
мясо-яичные породы (амрокс, адлеровская, род-айланд) дают около 180-220 яиц в год;
-
чисто яичные породы (Леггорн, Ломан Браун, Брекель) — до 300 штук в год;
-
мясные куры (корниш, плимутрок) — около 100 яиц ежегодно.
Рекордсмены среди современных кроссов — Браун Ник: они несутся практически без перерывов, даже зимой. Но даже самые плодовитые породы постепенно теряют темп: после двух лет продуктивность падает, а после четырёх курицу чаще оставляют в качестве наседки.
Почему яйценоскость снижается
Чтобы вернуть кур в привычный ритм, нужно определить причину. Чаще всего их несколько, и каждая напрямую связана с условиями содержания.
1. Неправильное питание
Несушки тратят много энергии на производство яйца. Если рацион беден на белок, кальций и витамины, организм просто не справляется. Отсюда — тонкая скорлупа, мелкие яйца и частые "пропуски". Рацион должен включать:
-
зерновые смеси (пшеница, овёс, кукуруза);
-
травяную и овощную подкормку;
-
источники кальция — молотую скорлупу или мел;
-
витаминные добавки в зимний период.
2. Отсутствие света и тепла
Короткий зимний день — враг продуктивности. При освещённости менее 12 часов куры перестают нестись. Оптимальное решение — установить лампы дневного света и поддерживать в курятнике температуру не ниже +15 °C.
Осенью птица линяет, и все силы идут на обновление оперения. В это время перерыв естественен, но его можно сократить добавлением белковых кормов и витаминов группы B.
3. Стресс и паразиты
Любой резкий звук, ремонт в птичнике, появление грызунов или насекомых может выбить птицу из ритма. Летом часто заводятся пероеды и клещи — из-за них куры становятся беспокойными, чешутся и снижают яйценоскость.
Решение простое: проводить профилактическую обработку, поставить в курятнике зольно-песочные ванны, следить за чистотой подстилки.
4. Избыточное кормление зимой
Когда несушек перекармливают, особенно в период, когда они мало двигаются, птицы жиреют. Жир мешает работе репродуктивной системы — и яйца перестают появляться. В этом случае достаточно урезать порции и вернуть активность, например, оборудовав просторный выгул.
5. Сезонная жара
В середине лета пернатые страдают от перегрева. При температуре выше +30 °C снижается аппетит, яйца становятся мельче, а скорлупа — мягче. Помогают тень, вентиляция и постоянный доступ к прохладной воде. Хорошо, если есть навес или деревья, под которыми куры могут прятаться от солнца.
Как действовать пошагово
Чтобы вернуть стадо к нормальной продуктивности, нужно:
-
Проверить температуру и освещение в птичнике.
-
Осмотреть птиц на наличие паразитов.
-
Пересмотреть рацион — добавить белок и кальций.
-
Обеспечить чистую воду и свежий воздух.
-
Исключить стрессовые факторы (шум, ремонт, присутствие других животных).
-
При необходимости — ввести аскорбиновую кислоту или витаминные комплексы по рекомендации ветеринара.
Эти шаги просты, но именно они чаще всего возвращают яйценоскость без применения стимуляторов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: перекорм и отсутствие выгула.
Последствие: ожирение и прекращение кладки.
Альтернатива: уменьшить порции, добавить дроблёное зерно, выпускать на выгул ежедневно.
-
Ошибка: недостаток света зимой.
Последствие: длительный перерыв в яйцекладке.
Альтернатива: искусственное освещение 12-14 часов в сутки.
-
Ошибка: антисанитария.
Последствие: паразиты, болезни, стресс.
Альтернатива: регулярная уборка и дезинфекция, зольно-песочные ванны.
А что если курица не несётся вовсе?
Если ни одна мера не помогает, возможно, причина глубже. Иногда куры откладывают яйца в потайных гнёздах — стоит проверить территорию выгула. Ещё один вариант — возраст: после четырёх лет большинство несушек "уходит на пенсию". В этом случае птицу можно оставить как наседку или заменить молодыми особями.
Таблица: плюсы и минусы содержания кур разных направлений
|Тип породы
|Продуктивность
|Плюсы
|Минусы
|Яичная
|250-300 яиц в год
|высокая отдача, лёгкий кормовой рацион
|требует тепла и освещения
|Мясо-яичная
|180-220 яиц в год
|выносливость, подходит для начинающих
|меньшая яйценоскость
|Мясная
|до 100 яиц в год
|быстрое наращивание массы
|яйценоскость низкая
Мифы и правда
Миф: если куры перестали нестись, значит, они заболели.
Правда: болезнь — лишь одна из возможных причин. Чаще виноваты питание, свет или линька.
Миф: несушкам можно давать любые пищевые отходы.
Правда: жирная и солёная пища вредна, приводит к ожирению и проблемам с печенью.
Миф: чем теплее в курятнике, тем больше яиц.
Правда: жара свыше +28 °C вызывает стресс и снижает яйценоскость.
Интересные факты
-
У курицы закладывается около 4000 яйцеклеток ещё в молодом возрасте — именно столько яиц она может теоретически снести за жизнь.
-
Цвет скорлупы не влияет на вкус и питательность: разница только в породе.
-
Самое крупное куриное яйцо весило 454 грамма — почти как маленькая буханка хлеба!
FAQ
Сколько лет несутся куры?
Наиболее продуктивные годы — с 6 месяцев до 2 лет. После трёх лет яйценоскость заметно снижается.
Можно ли заставить кур нести яйца зимой?
Да, если поддерживать температуру не ниже +15 °C, включать свет по 12-14 часов и обеспечивать полноценное питание.
Почему яйца стали мелкими?
Причины — жара, нехватка белка или кальция, стресс. Исправить помогает добавление мела и белковых кормов.
Что делать, если курица линяет и не несётся?
Это естественный процесс. В это время важно обеспечить спокойствие, белковый корм и витамины — после линьки кладка восстановится.
