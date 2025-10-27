Несушки замолчали — и дело не в возрасте: что на самом деле выбивает их из ритма

Когда в хозяйстве содержат кур-несушек, каждый день с гнёзд собирают свежие яйца — источник белка, кальция и хорошего настроения. Но стоит этому процессу остановиться, как у хозяев сразу возникает тревога: что пошло не так? Чтобы вернуть продуктивность, важно понять, почему куры прекращают нестись и как это исправить.

Сколько яиц должна давать курица

Домашние куры — не просто украшение двора. От правильного ухода зависит, будет ли в доме завтрак из свежих яиц. Обычно здоровая несушка откладывает одно яйцо в день, особенно если ей обеспечены тепло, свет и сбалансированное питание.

Средние показатели такие:

мясо-яичные породы (амрокс, адлеровская, род-айланд) дают около 180-220 яиц в год ;

чисто яичные породы (Леггорн, Ломан Браун, Брекель) — до 300 штук в год ;

мясные куры (корниш, плимутрок) — около 100 яиц ежегодно.

Рекордсмены среди современных кроссов — Браун Ник: они несутся практически без перерывов, даже зимой. Но даже самые плодовитые породы постепенно теряют темп: после двух лет продуктивность падает, а после четырёх курицу чаще оставляют в качестве наседки.

Почему яйценоскость снижается

Чтобы вернуть кур в привычный ритм, нужно определить причину. Чаще всего их несколько, и каждая напрямую связана с условиями содержания.

1. Неправильное питание

Несушки тратят много энергии на производство яйца. Если рацион беден на белок, кальций и витамины, организм просто не справляется. Отсюда — тонкая скорлупа, мелкие яйца и частые "пропуски". Рацион должен включать:

зерновые смеси (пшеница, овёс, кукуруза);

травяную и овощную подкормку;

источники кальция — молотую скорлупу или мел;

витаминные добавки в зимний период.

2. Отсутствие света и тепла

Короткий зимний день — враг продуктивности. При освещённости менее 12 часов куры перестают нестись. Оптимальное решение — установить лампы дневного света и поддерживать в курятнике температуру не ниже +15 °C.

Осенью птица линяет, и все силы идут на обновление оперения. В это время перерыв естественен, но его можно сократить добавлением белковых кормов и витаминов группы B.

3. Стресс и паразиты

Любой резкий звук, ремонт в птичнике, появление грызунов или насекомых может выбить птицу из ритма. Летом часто заводятся пероеды и клещи — из-за них куры становятся беспокойными, чешутся и снижают яйценоскость.

Решение простое: проводить профилактическую обработку, поставить в курятнике зольно-песочные ванны, следить за чистотой подстилки.

4. Избыточное кормление зимой

Когда несушек перекармливают, особенно в период, когда они мало двигаются, птицы жиреют. Жир мешает работе репродуктивной системы — и яйца перестают появляться. В этом случае достаточно урезать порции и вернуть активность, например, оборудовав просторный выгул.

5. Сезонная жара

В середине лета пернатые страдают от перегрева. При температуре выше +30 °C снижается аппетит, яйца становятся мельче, а скорлупа — мягче. Помогают тень, вентиляция и постоянный доступ к прохладной воде. Хорошо, если есть навес или деревья, под которыми куры могут прятаться от солнца.

Как действовать пошагово

Чтобы вернуть стадо к нормальной продуктивности, нужно:

Проверить температуру и освещение в птичнике. Осмотреть птиц на наличие паразитов. Пересмотреть рацион — добавить белок и кальций. Обеспечить чистую воду и свежий воздух. Исключить стрессовые факторы (шум, ремонт, присутствие других животных). При необходимости — ввести аскорбиновую кислоту или витаминные комплексы по рекомендации ветеринара.

Эти шаги просты, но именно они чаще всего возвращают яйценоскость без применения стимуляторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перекорм и отсутствие выгула.

Последствие: ожирение и прекращение кладки.

Альтернатива: уменьшить порции, добавить дроблёное зерно, выпускать на выгул ежедневно.

Ошибка: недостаток света зимой.

Последствие: длительный перерыв в яйцекладке.

Альтернатива: искусственное освещение 12-14 часов в сутки.

Ошибка: антисанитария.

Последствие: паразиты, болезни, стресс.

Альтернатива: регулярная уборка и дезинфекция, зольно-песочные ванны.

А что если курица не несётся вовсе?

Если ни одна мера не помогает, возможно, причина глубже. Иногда куры откладывают яйца в потайных гнёздах — стоит проверить территорию выгула. Ещё один вариант — возраст: после четырёх лет большинство несушек "уходит на пенсию". В этом случае птицу можно оставить как наседку или заменить молодыми особями.

Таблица: плюсы и минусы содержания кур разных направлений

Тип породы Продуктивность Плюсы Минусы Яичная 250-300 яиц в год высокая отдача, лёгкий кормовой рацион требует тепла и освещения Мясо-яичная 180-220 яиц в год выносливость, подходит для начинающих меньшая яйценоскость Мясная до 100 яиц в год быстрое наращивание массы яйценоскость низкая

Мифы и правда

Миф: если куры перестали нестись, значит, они заболели.

Правда: болезнь — лишь одна из возможных причин. Чаще виноваты питание, свет или линька.

Миф: несушкам можно давать любые пищевые отходы.

Правда: жирная и солёная пища вредна, приводит к ожирению и проблемам с печенью.

Миф: чем теплее в курятнике, тем больше яиц.

Правда: жара свыше +28 °C вызывает стресс и снижает яйценоскость.

Интересные факты

У курицы закладывается около 4000 яйцеклеток ещё в молодом возрасте — именно столько яиц она может теоретически снести за жизнь. Цвет скорлупы не влияет на вкус и питательность: разница только в породе. Самое крупное куриное яйцо весило 454 грамма — почти как маленькая буханка хлеба!

FAQ

Сколько лет несутся куры?

Наиболее продуктивные годы — с 6 месяцев до 2 лет. После трёх лет яйценоскость заметно снижается.

Можно ли заставить кур нести яйца зимой?

Да, если поддерживать температуру не ниже +15 °C, включать свет по 12-14 часов и обеспечивать полноценное питание.

Почему яйца стали мелкими?

Причины — жара, нехватка белка или кальция, стресс. Исправить помогает добавление мела и белковых кормов.

Что делать, если курица линяет и не несётся?

Это естественный процесс. В это время важно обеспечить спокойствие, белковый корм и витамины — после линьки кладка восстановится.