Салат из свеклы с фасолью
Салат из свеклы с фасолью
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 18:48

Сухарики в салат добавляю в самый последний момент: и они остаются хрустящими до полуночи

Салат с курицей, фасолью и сухариками готовится за 20 минут — повар

Салат с курицей, фасолью и сухариками — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро собрать сытное блюдо из самых обычных продуктов. Он готовится буквально за считанные минуты, выглядит аппетитно и сразу может отправляться на стол. Благодаря удачному сочетанию мяса и фасоли салат получается питательным и хорошо насыщает, поэтому его часто выбирают не только для праздников, но и для ужина в будний день. Об этом сообщает 1000. menu.

Чем этот салат удобен и почему его любят

Главный плюс рецепта — скорость и простота. В то время как многие салаты требуют времени на охлаждение или пропитку, этот вариант можно подавать сразу после сборки. В нём много белка: курица отвечает за нежность и плотность вкуса, а консервированная фасоль делает салат более сытным и при этом не утяжеляет его. Хрустящие сухарики добавляют контраст текстур, а свежие овощи и листья салата дают сочность и лёгкость.

Какие продукты лучше подготовить заранее

Для основы подойдёт 200 г курицы — чаще всего берут грудку, но можно использовать и филе бедра, если хочется более мягкий и насыщенный вкус. Фасоль берут консервированную, чтобы не тратить время на варку: её достаточно промыть и обсушить. Листья салата можно выбрать по сезону — микс зелени, айсберг, латук или ромен отлично сочетаются с остальными ингредиентами. Дополняют салат болгарский перец, лук и небольшое количество твёрдого сыра.

Сухарики: как сделать их ароматными и хрустящими

Белый хлеб или батон режут небольшими кубиками и быстро подрумянивают на сухой горячей сковороде. Огонь лучше держать чуть выше среднего и постоянно помешивать — сухари легко сгорают. Когда они станут золотистыми, к ним добавляют немного растительного масла, чесночный порошок, щепотку соли и сухой орегано. После перемешивания сухарики оставляют прямо в тёплой сковороде, чтобы они подсохли и стали максимально хрустящими.

Курица: быстрый обжиг для сочности

Мясо отделяют от костей и нарезают кубиками. На сильном огне курицу обжаривают всего около пяти минут, не забывая перемешивать. Такой способ позволяет сохранить сочность внутри и получить лёгкую аппетитную корочку. По желанию в процессе можно добавить любимые специи, но важно не переборщить — салат должен сохранять баланс вкусов. В конце мясо слегка подсаливают и дают ему немного остыть.

Сборка салата: слои или перемешивание

На широкую тарелку выкладывают нарезанные листья салата, сверху распределяют курицу и фасоль. Лук лучше нарезать тонкими перьями или полукольцами: красный вариант смотрится особенно красиво и обычно мягче по вкусу. Затем добавляют полоски сладкого перца, тёртый сыр и сухарики. Заправка простая — майонез с дижонской горчицей, её можно вводить порциями, чтобы контролировать насыщенность.

Важный момент перед подачей

Салат рекомендуют перемешивать непосредственно перед тем, как его будут есть. Так сухарики останутся хрустящими и не размокнут. Майонез и горчицу легко отрегулировать под себя: кто-то любит более нежный вкус, а кто-то — чуть пикантнее. Если есть возможность использовать домашний майонез, блюдо получится не только вкуснее, но и более "чистым" по составу.

Этот салат ценят за универсальность: он одинаково хорошо смотрится на праздничном столе и выручает в ситуации, когда гости пришли неожиданно. А ещё он легко адаптируется под любые предпочтения — можно менять зелень, добавлять специи и выбирать разные части курицы, сохраняя общий принцип быстрого и сытного блюда.

