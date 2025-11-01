Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чиангмай
Чиангмай
© commons.wikimedia.org by This Photo was taken by Supanut Arunoprayote.Feel free to use any of my images, but please mention me as the author and may send me a message. (สามารถใช้ภาพได้อิสระ แต่กรุณาใส่เครดิตผู้ถ่ายและอาจส่งข้อความบอกกล่าวด้วย) Please do not upload an updated ima is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:03

Север Таиланда, который не похож на остальной: чем Чиангмай покоряет даже искушённых туристов

В старом городе Чиангмая сохранилось более 300 храмов — рекорд для Таиланда

Чиангмай — "Роза Севера" Таиланда — город, где древность и современность живут бок о бок. Несмотря на то что он давно стал частью туристического маршрута, сюда доезжают далеко не все: большинство путешественников ограничиваются Бангкоком и пляжными курортами. Но те, кто отправляется севернее, получают больше, чем ожидали: горные виды, аромат кофе, старинные храмы и душевную атмосферу.

Журналист Джон Рид, автор путевых заметок для Travel Asia Journal, отмечает, что Чиангмай невозможно познать за пару дней — в этом городе нужно замедлиться, чтобы почувствовать его ритм.

"Несколько дней здесь превращаются в неделю… а потом и в две", — сказал путешественник Джон Рид.

Ниже — десять советов, которые помогут избежать ошибок и получить максимум удовольствия от визита в северный Таиланд.

1. Не путайте город и провинцию

Название "Чиангмай" обозначает не только сам город, но и целую провинцию. Это типично для Таиланда: как и в случае с Чианграем или Пхукетом, здесь совпадают административные и географические названия. Планируя путешествие, уточняйте, куда именно вы едете — чтобы случайно не забронировать жильё в 100 километрах от старого города

2. Не приезжайте меньше чем на пять дней

Чиангмай раскрывается не сразу. За пару ночей вы успеете лишь мельком увидеть старые ворота и ночные рынки, но не прочувствуете атмосферу. Оптимальный срок — от пяти дней: три для города и пара на вылазки в горы, к водопадам или деревням мастеров. Особенно стоит попасть на выходные — тогда проходят знаменитые Saturday и Sunday Walking Street Markets.

3. Не планируйте каждый день до минуты

Главное правило отдыха в Чиангмае — "slow life". Здесь никто не спешит: утро начинается с чашки кофе в уютном кафе, после — массаж, прогулка по храмам или урок тайской кухни. Оставьте хотя бы один день без расписания. Побродите по узким улочкам, загляните в мастерские и дайте городу самому выбрать для вас маршрут.

4. Не игнорируйте рынки

Рынки — сердце северного Таиланда. Утренние, дневные и ночные — каждый имеет своё лицо. Самый известный — Талат Воророт (Кад Луанг), старейший в городе. Здесь торгуют всем: от благовоний и тканей до уличных деликатесов. Днём можно встретить местных домохозяек, вечером — туристов и студентов.

Ночью оживает Talat Pratu Chang Pheuak: запах жареных креветок, огни фонарей, звон посуды. Даже если вы не любите толпу, рынок стоит хотя бы раз посетить ради атмосферы.

5. Не ограничивайтесь пад-тайем

Северная кухня — отдельная гастрономическая глава. Попробуйте легендарный khao soi - пряную яичную лапшу в карри-бульоне, украшенную хрустящими нитями теста. Не менее интересны sai oua (свинина с травами и листьями каффир-лайма), nam prik num (паста из зелёного чили) и kanom jeen nam ngiao - рисовая лапша с острым томатным соусом.

Для знакомства подойдут рестораны Tong Tem Toh на Нимманхемин и Huen Phen в Старом городе — там подают классические блюда без потери аутентичности

6. Не избегайте праздников — это лучший способ увидеть душу города

Весенний Сонгкран (тайский Новый год) и осенний Лой Кратонг превращают Чиангмай в декорацию из света и воды. В апреле улицы становятся ареной водных сражений, а в ноябре небо вспыхивает сотнями бумажных фонариков во время фестиваля Йи Пэн. Да, в эти дни туристов много, но дух праздника компенсирует все неудобства.

7. Не забывайте о дресс-коде

Таиланд остаётся страной с традиционными взглядами на внешний вид. Для посещения храмов обязательны закрытые плечи и колени, но даже в обычной жизни стоит избегать чрезмерно откровенной одежды. Север — более консервативен, чем Бангкок или острова. Комфортная лёгкая рубашка и длинная юбка или брюки покажут ваше уважение к местным обычаям.

8. Не бойтесь обращаться к врачам

В Чиангмае развит медицинский туризм. Здесь десятки клиник с современным оборудованием и англоговорящими врачами. Самая известная — Chiang Mai Ram Hospital, расположенная в центре города. В экстренных случаях достаточно подойти к стойке регистрации — персонал поможет быстро.

Зубные клиники также популярны: многие туристы совмещают отдых с профилактикой, поскольку цены значительно ниже, чем в Европе.

9. Не паникуйте, если вас остановила полиция

Передвижение по городу чаще всего осуществляется на мотоцикле или рот даанг - "красных грузовиках"-такси. Иностранных водителей скутеров полиция проверяет регулярно. При отсутствии тайских прав вас могут оштрафовать — это обычная практика. Главное — сохранять спокойствие, быть вежливым и всегда надевать шлем.

"Будьте вежливы, сохраняйте спокойствие и заплатите штраф. Затем они позволят вам продолжить свой путь", — отметил журналист Джон Рид.

10. Не недооценивайте "сезон дыма"

Помимо жаркого, дождливого и прохладного сезонов, на севере страны существует ещё один — сезон смога. С февраля по апрель воздух нередко наполнен дымом из-за сельскохозяйственных поджогов. В это время стоит иметь маску и выбирать отели с очистителями воздуха. Лучше всего приезжать в период с ноября по январь, когда небо чистое, а температура комфортна.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к поездке

  1. Забронируйте жильё в Старом городе — так вы сможете пешком дойти до главных храмов и рынков.
  2. Закажите урок тайской кухни или массажа: школы здесь доступны и англоязычные.
  3. Установите приложение Grab - аналог Uber в Таиланде.
  4. Возьмите наличные: банкоматы есть не везде, а рынки работают только с кэшем.
  5. Воздержитесь от аренды мотоцикла без опыта — трафик сложнее, чем кажется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебречь визовым режимом.
    Последствие: штраф при выезде.
    Альтернатива: уточните срок пребывания по вашему паспорту (для россиян — 30 дней без визы).
  • Ошибка: выбирать отель по фото.
    Последствие: жильё может оказаться далеко от центра.
    Альтернатива: проверяйте адрес на карте и отзывы на Google Maps.
  • Ошибка: посещать храмы в открытой одежде.
    Последствие: могут не пустить внутрь.
    Альтернатива: всегда носите с собой лёгкую накидку.

А что если…

…вы приедете в сезон смога? Воспользуйтесь возможностью съездить в горы, например, к водопаду Мэй Са или храму Дой Сутхеп, где воздух чище.

…вы не едите мясо? В Чиангмае множество вегетарианских кафе и ресторанов, включая Pun Pun и Amrita Garden.

Плюсы и минусы поездки в Чиангмай

Плюсы

Минусы

Богатая культура и кухня

Возможен смог весной

Низкие цены на жильё и еду

Сложно передвигаться без транспорта

Тёплый климат круглый год

Жарко в апреле-мае

Развитая медицина

Толпы туристов во время праздников

FAQ

Какой лучший сезон для визита?
С ноября по январь — комфортная температура и чистый воздух.

Как передвигаться по городу?
На тук-туке, в "красных грузовиках" или арендованном скутере с международными правами.

Что обязательно купить?
Травяные масла, керамику, ткани ручной работы и кофе с местных плантаций.

Сколько стоит еда?
От 1-2 долларов за порцию лапши на рынке до 10-15 в ресторане среднего уровня.

Мифы и правда

  • Миф: Чиангмай — скучный и провинциальный.
    Правда: город живёт насыщенной культурной жизнью, здесь проходят выставки, фестивали и концерты.
  • Миф: тайцы плохо говорят по-английски.
    Правда: в Чиангмае большинство работников турсферы владеют английским на хорошем уровне.
  • Миф: медицина в Таиланде ненадёжна.
    Правда: многие клиники сертифицированы по международным стандартам и обслуживают иностранцев

3 интересных факта

  • В старом городе более 300 храмов — это рекорд для Таиланда.
  • Первый кафе-ростер в Чиангмае открылся в 1990-х, и сегодня город считается "кофейной столицей" страны.
  • Многие цифровые кочевники выбирают Чиангмай как базу для работы: низкие цены и быстрая связь сделали его IT-центром Азии.

Исторический контекст

Чиангмай был основан в 1296 году как столица королевства Ланна. Его древние стены и рвы сохранились до сих пор, напоминая, что город всегда был центром культуры и торговли на Севере. Сегодня традиции Ланны сочетаются с современным стилем жизни: в кофейнях Wi-Fi соседствует с ароматом жасмина и звоном монастырских колоколов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя Тоскана остаётся главным направлением для тех, кто ищет уединение и атмосферу Италии сегодня в 16:25
Вино, которое пахнет историей: как Тоскана учит наслаждаться медленно

Дмитрий Волков делится своим опытом путешествия в Тоскану: как правильно планировать, что попробовать и какие ошибки избежать.

Читать полностью » Путешественник проехал более 2200 километров по Кавказу на автодоме за семь дней сегодня в 15:35
Дом на колёсах и Кавказ под звёздами: как путешествие меняет взгляд на комфорт

Путешествие Марка Исаева на автодоме по Кавказу: 2200 километров свободы, откровения о жизни на колесах и советы по организации автопутешествий.

Читать полностью » В Египте четырёхзвёздочные отели часто оказываются комфортнее формальных пятёрок сегодня в 14:48
Отель на пять звёзд, отдых на три: как туристов в Египте вводят в заблуждение

Что скрывают звёзды на отелях в Египте? Узнайте, как выбрать настоящий комфорт и не попасться на уловки туристической системы.

Читать полностью » С 26 октября по 8 ноября в Бангкоке закрыты Большой дворец и храм Ват Пхра Кео сегодня в 13:05
Таиланд затаил дыхание: страна скорбит, но двери для туристов остаются открыты

После смерти королевы Сирикит Таиланд объявил траур, но туршизнь продолжается. Узнайте, как туристам вести себя уважительно и наслаждаться отдыхом.

Читать полностью » Как подготовиться к автопутешествию с детьми: советы по организации комфортного пути сегодня в 12:10
Готовы к дальнему пути? 7 шагов для комфортного путешествия с детьми на автомобиле

Как организовать комфортное путешествие на машине с детьми? Подготовьтесь к поездке с этими полезными советами и путешествуйте без стресса.

Читать полностью » Эксперты советуют: как бороться с тревогой при полёте и выбрать место в салоне самолёта сегодня в 11:07
Страшно летать? 8 способов справиться с тревогой и получить удовольствие от полёта

Как справиться со страхом перед полётом? 8 полезных советов для подготовки к рейсу и снижения тревожности.

Читать полностью » Жигулёвский пивоваренный завод и бункер Сталина привлекают туристов в Самару сегодня в 10:05
В Самаре не скучно: от секретных бункеров до масштабных архитектурных шедевров

Самара — город, где история и культура переплетаются с современностью. От памятников до космических музеев — рассказываем, что стоит увидеть в этом уникальном городе.

Читать полностью » Красный проспект, Царские ворота и памятник Екатерине II - главные достопримечательности Краснодара сегодня в 9:02
Где бы вы ни оказались - в Краснодаре всегда будет красиво: 10 локаций для вдохновения

Краснодар — город, где сочетаются южная теплота, культура и история. Рассказываем, какие места обязательно нужно увидеть, гуляя по этому удивительному городу.

Читать полностью »

Новости
Наука
Science: муравьи адаптируют архитектуру жилищ, чтобы замедлить распространение патогенного грибка
Садоводство
Дренаж в посадочной яме для винограда предотвращает гниение корней — Игорь Колосов
Красота и здоровье
Учёные: инулин в цикории поддерживает микрофлору и иммунитет
Садоводство
Чеснок можно вырастить из проросших зубчиков покупного
Туризм
Памуккале и древний Иераполис входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года
Питомцы
Нельзя заставлять пожилых питомцев делать то, что они не хотят
Дом
Шира Гилл посоветовала начинать уборку с нейтральных зон, чтобы избежать выгорания
Красота и здоровье
Трихолог Юлия Галлямова: пересушивание и отказ от шапки приводят к ломкости волос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet