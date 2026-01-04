Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:50

Этот город в Таиланде легко пропустить — и именно там страна раскрывается по-настоящему

Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды

Иногда знакомство со страной начинается не с открыток и пляжей, а с шага в сторону. Путешествие на север Таиланда меняет привычную картину и позволяет увидеть иную сторону страны. Именно там находится город, который не стремится понравиться туристам, но легко запоминается. Об этом сообщает дзен-канал "Пора собирать чемоданы".

Чиангмай — город с другим ритмом

Чиангмай часто называют культурной столицей Таиланда, и это определение не выглядит преувеличением. Это второй по численности населения город страны, но атмосфера здесь заметно спокойнее, чем в курортных центрах вроде Пхукета, который давно ассоциируется с массовым отдыхом и плотным туристическим потоком, о котором нередко говорят в контексте туризма Таиланда. Аэропорт Чиангмая расположен в черте города, поэтому дорога до центра занимает считаные минуты. Общественный транспорт позволяет добраться до Старого города за символическую плату, а сама дорога уже даёт первое представление о местной жизни.

Историческое ядро города известно как "квадрат". Старый город окружён фрагментами крепостных стен и рвом, который когда-то защищал поселение от паводков реки Пинг и служил оборонительным рубежом. Размер "квадрата" сравнительно небольшой — около полутора километров с каждой стороны, и именно здесь сосредоточено большинство ключевых достопримечательностей.

Город был основан в 1296 году как новая столица королевства Ланна. Название Чиангмай буквально переводится как "новый город", подчёркивая его статус и политическое значение в прошлом. В разные периоды он находился под властью бирманцев, а в XVIII веке был возвращён Сиаму, окончательно став частью современного Таиланда.

Почему здесь остаются надолго

Чиангмай давно облюбовали экспаты. Отсутствие моря компенсируется более мягким климатом и размеренным образом жизни, что особенно ценится теми, кто выбирает Юго-Восточную Азию не ради короткого отпуска, а для жизни и долгого пребывания. Зимой дневная температура держится около +27 °C, а ночи могут быть прохладными, что редкость для Таиланда. Стоимость жизни заметно ниже, чем на популярных курортах, и за цену небольшой квартиры в прибрежных регионах здесь можно арендовать просторный дом.

Иностранное сообщество в городе разнообразное: много европейцев и австралийцев, при этом русскоязычных жителей значительно меньше, чем в туристических центрах. Такой баланс создаёт более спокойную среду и снижает ощущение постоянного курортного потока, характерного для направлений с пляжной специализацией.

Храмы внутри старых стен

Внутри "квадрата" расположены десятки буддийских храмов, музеи и исторические здания. Посещение религиозных комплексов требует соблюдения дресс-кода, что воспринимается как часть уважительного отношения к культуре региона и общих норм поведения, принятых в Юго-Восточной Азии. Одним из самых значимых храмов считается Ват Пхра Сингх — выдающийся памятник архитектуры королевства Ланна.

Строительство комплекса началось в 1345 году при короле Пхаю и изначально было связано с хранением праха его отца. Центральным элементом ансамбля остаётся позолоченная чеди с фигурами слонов у основания. На протяжении веков сооружение перестраивалось и дополнялось, сохраняя при этом сакральное значение.

В комплексе также выделяется павильон Вихан Лай Кхам, выполненный в традиционном стиле Ланна и датируемый тем же XIV веком. Отдельного внимания заслуживает здание библиотеки, которое неоднократно реставрировалось и считается одним из самых узнаваемых в Чиангмае. В XX веке значительный вклад в восстановление храма внёс монах Круба Сривичай, а в 1935 году комплекс получил статус королевского храма первой степени.

Чиангмай оставляет впечатление города, где история не отделена от повседневной жизни. Здесь прошлое чувствуется в архитектуре и традициях, а современность проявляется в спокойном ритме и открытости миру. Такой формат путешествия позволяет увидеть Таиланд глубже, без курортной суеты и навязчивого туристического сценария.

