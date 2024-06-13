Хактивисты, политически мотивированные хакеры, изменили тактику атак на ресурсы российских интернет-провайдеров.
Вместо выборочных кибератак они теперь проводят "ковровые" атаки, нацеливаясь на все сервисы одновременно. Это приводит к перегрузке сетевого оборудования, сообщил РИА Новости директор по развитию Servicepipe Данила Чежин.
Чежин отметил, что в последние дни мая и начале июня в Servicepipe фиксировали изменение тактики злоумышленников. Хактивисты применяли "ковровые атаки", при которых злоумышленники атакуют все ресурсы провайдера одновременно, а не поочередно, как это было раньше.
Такие атаки создают перегрузку пограничного сетевого оборудования, что вызывает его перезагрузку и потерю связанности сетей с Интернетом. Защищаться от подобных атак сложнее, чем от обычных DDoS-атак, пояснил Чежин.
Фото:pixabay.com/B_A(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Посол Феоктистов: Аргентина вряд ли даст Киеву обещанные истребители
Аргентина проводила переговоры о возможной передаче своих французских истребителей Украине, однако есть определенные заверения, что это скорее всего не произойдёт.
Сенатор Вэнс: КНР превзойдет США по военной мощи
Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс выразил уверенность, что Китай превзойдет США по военной мощи в течение ближайших 20 лет.
Эксперт Кузнецов: определения курса доллара отдаётся на откуп банкам
Покупка долларов и евро останется возможной после введения США санкций против Мосбиржи, НКЦ и НКД, однако кто и как станет формировать курс, пока неизвестно.
BGS: концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге произвели сейсмическую активность
Концерты кантри-поп певицы Тейлор Свифт, прошедшие в Эдинбурге, вызвали землетрясения. О произошедшем стало известно из-за размещённого пресс-релиза, на сайте Британской геологической службы.