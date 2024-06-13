Хактивисты, политически мотивированные хакеры, изменили тактику атак на ресурсы российских интернет-провайдеров.

Вместо выборочных кибератак они теперь проводят "ковровые" атаки, нацеливаясь на все сервисы одновременно. Это приводит к перегрузке сетевого оборудования, сообщил РИА Новости директор по развитию Servicepipe Данила Чежин.

Чежин отметил, что в последние дни мая и начале июня в Servicepipe фиксировали изменение тактики злоумышленников. Хактивисты применяли "ковровые атаки", при которых злоумышленники атакуют все ресурсы провайдера одновременно, а не поочередно, как это было раньше.

Такие атаки создают перегрузку пограничного сетевого оборудования, что вызывает его перезагрузку и потерю связанности сетей с Интернетом. Защищаться от подобных атак сложнее, чем от обычных DDoS-атак, пояснил Чежин.

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