Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker
© commons.wikimedia.org by Ethan Llamas is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 9:59

Американский сюрприз в России: новый Chevrolet Tracker за полтора миллиона рублей шокирует ценой и оснащением

Новый Chevrolet Tracker поступил в продажу в России от 1,5 млн рублей

Новый американский кроссовер Chevrolet Tracker появился на российском рынке и сразу привлёк внимание ценой: минимальная комплектация стоит 1 506 000 рублей. В условиях ограниченного предложения бюджетных SUV эта модель выглядит особенно привлекательно, ведь многие аналоги сегодня превышают отметку в два миллиона. Например, LADA Vesta SW Cross в базовой версии обойдётся минимум в 1 879 000 рублей, а топовая комплектация достигает 2 197 000.

Где купить и что входит в комплектацию

Согласно объявлениям на онлайн-площадках, заказать Chevrolet Tracker можно преимущественно во Владивостоке. Один из продавцов предлагает его за 1 506 000 рублей, другой — за 1 650 000 рублей. В обоих случаях комплектация почти идентичная. Автомобиль оборудован салоном с эко-кожей, мультимедийной системой с сенсорным экраном, люком в крыше, климат-контролем, бесключевым доступом, запуском двигателя кнопкой, камерой заднего вида с парктроником и 17-дюймовыми литыми дисками.

В Перми выставлен единственный кроссовер за 1 899 900 рублей. Он отличается кожаным салоном и панорамной крышей вместо люка, сохраняя все перечисленные опции.

Технические характеристики

Все представленные автомобили оснащены базовым 1,0-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод передний. Платформа, на которой построен Tracker, — Global Emerging Markets (GEM), разработанная General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Размеры кроссовера: длина 4270 мм, ширина 1791 мм, высота 1627 мм, колесная база 2570 мм. В сравнении с Chery Tiggo 4 и Geely Coolray автомобиль немного компактнее.

Советы при выборе

  1. При ограниченном бюджете выбирайте комплектацию с базовым мотором — она уже включает основные опции комфорта.

  2. Если планируется частое использование автомобиля в городе, удобен передний привод и компактные габариты.

  3. Для тех, кто ценит панорамную крышу и кожаный салон, стоит рассмотреть предложение в Перми.

Ошибки и последствия

Ошибка: выбор автомобиля только по цене.
→ Последствие: можно потерять важные опции комфорта и безопасности.
→ Альтернатива: оценивать комплектации по набору оборудования и отзывам владельцев.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступная цена для нового SUV Мотор не самый мощный
Современный дизайн и отделка салона Только передний привод
Хороший набор базовых опций Ограниченное предложение на рынке
Надёжная автоматическая коробка Компактные размеры уступают конкурентам

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию?
Оцените список оборудования, планируемый стиль езды и частоту поездок в городе.

Сколько стоит базовая версия?
Минимальная цена на сегодня составляет 1 506 000 рублей.

Что лучше: люк или панорамная крыша?
Личный выбор: люк компактнее и проще в обслуживании, панорама даёт больше света и визуально увеличивает салон.

Мифы и правда

Миф: бюджетные американские SUV уступают европейским по качеству.
Правда: Chevrolet Tracker сочетает современный дизайн, базовые опции комфорта и надёжный мотор, что делает его конкурентоспособным.

3 интересных факта

  1. Tracker построен на платформе GEM, разработанной специально для развивающихся рынков.

  2. Длина автомобиля 4270 мм — немного меньше некоторых китайских конкурентов.

  3. Компактные габариты позволяют легко парковаться в городе.

Исторический контекст

Chevrolet традиционно ориентируется на американский рынок, но Tracker стал примером глобальной стратегии GM, объединяющей усилия с китайским концерном SAIC для создания доступного SUV.

