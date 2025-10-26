Американский сюрприз в России: новый Chevrolet Tracker за полтора миллиона рублей шокирует ценой и оснащением
Новый американский кроссовер Chevrolet Tracker появился на российском рынке и сразу привлёк внимание ценой: минимальная комплектация стоит 1 506 000 рублей. В условиях ограниченного предложения бюджетных SUV эта модель выглядит особенно привлекательно, ведь многие аналоги сегодня превышают отметку в два миллиона. Например, LADA Vesta SW Cross в базовой версии обойдётся минимум в 1 879 000 рублей, а топовая комплектация достигает 2 197 000.
Где купить и что входит в комплектацию
Согласно объявлениям на онлайн-площадках, заказать Chevrolet Tracker можно преимущественно во Владивостоке. Один из продавцов предлагает его за 1 506 000 рублей, другой — за 1 650 000 рублей. В обоих случаях комплектация почти идентичная. Автомобиль оборудован салоном с эко-кожей, мультимедийной системой с сенсорным экраном, люком в крыше, климат-контролем, бесключевым доступом, запуском двигателя кнопкой, камерой заднего вида с парктроником и 17-дюймовыми литыми дисками.
В Перми выставлен единственный кроссовер за 1 899 900 рублей. Он отличается кожаным салоном и панорамной крышей вместо люка, сохраняя все перечисленные опции.
Технические характеристики
Все представленные автомобили оснащены базовым 1,0-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Привод передний. Платформа, на которой построен Tracker, — Global Emerging Markets (GEM), разработанная General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Размеры кроссовера: длина 4270 мм, ширина 1791 мм, высота 1627 мм, колесная база 2570 мм. В сравнении с Chery Tiggo 4 и Geely Coolray автомобиль немного компактнее.
Советы при выборе
-
При ограниченном бюджете выбирайте комплектацию с базовым мотором — она уже включает основные опции комфорта.
-
Если планируется частое использование автомобиля в городе, удобен передний привод и компактные габариты.
-
Для тех, кто ценит панорамную крышу и кожаный салон, стоит рассмотреть предложение в Перми.
Ошибки и последствия
Ошибка: выбор автомобиля только по цене.
→ Последствие: можно потерять важные опции комфорта и безопасности.
→ Альтернатива: оценивать комплектации по набору оборудования и отзывам владельцев.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена для нового SUV
|Мотор не самый мощный
|Современный дизайн и отделка салона
|Только передний привод
|Хороший набор базовых опций
|Ограниченное предложение на рынке
|Надёжная автоматическая коробка
|Компактные размеры уступают конкурентам
FAQ
Как выбрать подходящую комплектацию?
Оцените список оборудования, планируемый стиль езды и частоту поездок в городе.
Сколько стоит базовая версия?
Минимальная цена на сегодня составляет 1 506 000 рублей.
Что лучше: люк или панорамная крыша?
Личный выбор: люк компактнее и проще в обслуживании, панорама даёт больше света и визуально увеличивает салон.
Мифы и правда
Миф: бюджетные американские SUV уступают европейским по качеству.
Правда: Chevrolet Tracker сочетает современный дизайн, базовые опции комфорта и надёжный мотор, что делает его конкурентоспособным.
3 интересных факта
-
Tracker построен на платформе GEM, разработанной специально для развивающихся рынков.
-
Длина автомобиля 4270 мм — немного меньше некоторых китайских конкурентов.
-
Компактные габариты позволяют легко парковаться в городе.
Исторический контекст
Chevrolet традиционно ориентируется на американский рынок, но Tracker стал примером глобальной стратегии GM, объединяющей усилия с китайским концерном SAIC для создания доступного SUV.
