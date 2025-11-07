Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шахматы
шахматы
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:09

Почему я считаю шахматы важными для детского развития

Гукеш Доммараджу: шахматы помогают детям развивать умственные способности

Действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу поделился своим мнением о том, как шахматы могут влиять на развитие детей. Его слова привел "Чемпионат" со ссылкой на Grand Chess Tour.

Шахматы как инструмент для развития детей

По словам Доммараджу, шахматы играют важную роль в учебном процессе детей и могут существенно повлиять на их успехи в учебе. На основе многочисленных исследований было установлено, что дети, которые занимаются шахматами в школе, показывают лучшие результаты в учебе. Даже если эти дети не продолжают заниматься шахматами на профессиональном уровне, увлечение этой игрой в качестве хобби оказывает позитивное влияние на их умственное развитие и общие академические достижения.

"Занятия шахматами могут оказать положительные эффекты, даже если дети не планируют продолжать заниматься ими профессионально. Главное, что это развивает их умственные способности и влияет на общие успехи в учебе", — отметил Гукеш Доммараджу, чемпион мира по шахматам.

Развитие стратегического мышления через шахматы

Одной из ключевых областей, в которой шахматы оказывают влияние на детей, является развитие стратегического мышления. Шахматы требуют от игроков планирования, оценки вариантов и принятия решений, что помогает развить умение видеть ситуацию в долгосрочной перспективе.

"Шахматы развивают стратегическое мышление, что помогает не только в игре, но и в других сферах жизни. Даже если шахматами занимаются просто ради развлечения, они все равно полезны для общего развития личности", — добавил Гукеш Доммараджу.

Преимущества шахмат для детей

  1. Улучшение учебных результатов - дети, играющие в шахматы, лучше учат математику, решают логические задачи и быстрее усваивают новый материал.

  2. Развитие концентрации и внимания - шахматы требуют высокой концентрации, что помогает детям улучшить внимание и устойчивость к отвлекающим факторам.

  3. Развитие памяти и мышления - шахматисты развивают память и способность анализировать и запоминать информацию.

  4. Улучшение способности к принятию решений - игра в шахматы помогает развить умение принимать осознанные и взвешенные решения.

Мифы и правда о шахматах для детей

Миф Правда
Шахматы слишком сложны для детей. Шахматы можно адаптировать под любой возраст и уровень подготовки.
Шахматы — это только игра для мальчиков. Шахматы полезны для всех детей, независимо от пола, развивая умственные и когнитивные способности.
Шахматы не могут помочь в других областях жизни. Шахматы развивают навыки, полезные не только в игре, но и в учебе, социальной жизни и принятии решений.

Исторический контекст

Шахматы как интеллектуальная игра известны более тысячи лет и за это время претерпели множество изменений. Их роль в обучении и развитии детей была признана во многих странах мира. В 20 веке шахматное обучение стало неотъемлемой частью образовательных программ, особенно в странах с высокоразвитыми системами образования. В последние десятилетия научные исследования начали подтверждать положительное влияние шахмат на развитие детей, что еще больше укрепило их роль в образовательной практике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие упражнения на лестнице подходят для новичков и какие ошибки нужно избегать — рекомендации экспертов сегодня в 4:22
Вот как я за 10 минут на лестнице улучшила выносливость и убрала боли в ногах

Лестница может стать отличным тренажером для любого возраста. Узнайте, как простое упражнение может улучшить вашу выносливость и здоровье.

Читать полностью » Интервальные тренировки помогают сбросить 3,6 кг за месяц — заявила тренер сегодня в 4:10
Бегала каждый день и не худела — всё изменила одна мелочь в тренировке

Программа на 4 недели, которая помогает сбросить до 3,6 кг без голода и марафонов. Только умное кардио, силовые и немного дисциплины.

Читать полностью » Физиотерапевты рекомендуют выполнять упражнения сидя для улучшения осанки и предотвращения болей в спине сегодня в 3:25
Раньше думала, что невозможно подтянуть живот без нагрузок — пока не попробовала это

Укрепите пресс и улучшите осанку с помощью упражнений сидя. Узнайте, как безопасно достичь результатов без перегрузки спины.

Читать полностью » Четырёхнедельный план тренировок сочетает ходьбу и бег для повышения выносливости — тренер Стив Зим сегодня в 3:10
Ходила, а теперь бегаю — тело подтянулось, дыхание не сбивается: делюсь схемой

Программа "От ходьбы к бегу" поможет без стресса перейти от прогулок к полноценным пробежкам за четыре недели, укрепив тело, выносливость и уверенность.

Читать полностью » Эксперт Леандро Твин назвал 5 эффективных методов для борьбы с локальным ожирением сегодня в 2:16
Раньше делала неправильно: теперь результат виден через месяц — как я избавилась от жира на животе

Хотите избавиться от лишнего жира и привести тело в форму? Узнайте, какие методы помогут ускорить процесс сжигания жира и укрепить мышцы.

Читать полностью » Стрессовые переломы стопы возникают у спортсменов из-за перегрузки при тренировках — врач Лиза Каллахан сегодня в 2:10
Думала, что просто растянула — но снимок показал другое: история, от которой мурашки

Микротрещина в стопе может появиться без падений и ударов. Разбираемся, почему кость ломается от нагрузок и как безопасно вернуться к тренировкам.

Читать полностью » Учёные из Хьюстонского университета: камбаловидная мышца может стать ключом к профилактике диабета 2 типа сегодня в 1:26
Не знал, но теперь не могу без этого: активирую эту мышцу после еды — уровень сахара в крови стабилен

Узнайте, как простое упражнение с камбаловидной мышцей может помочь вам поддерживать уровень сахара в крови и предотвратить диабет.

Читать полностью » Бренды Asics, Brooks и PowerSox выпускают носки с разной формой для левой и правой ноги сегодня в 1:10
Примерила анатомические носки — и больше не смогла вернуться к обычным

Почему на спортивных носках появились буквы L и R, и действительно ли они делают тренировки комфортнее? Разбираемся, в чём смысл такой анатомии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мария Романенко: важно предотвратить раннюю менопаузу и сохранить репродуктивное здоровье
Авто и мото
Новые правила утильсбора в России: расчёт будет зависеть от типа и мощности двигателя
Недвижимость
Риелтор Апрелев: блокировка денег при покупке квартиры не предотвращает мошенничество
Красота и здоровье
Школьные травмы у детей чаще происходят на переменах и физкультуре — Михаил Игнатов
Дом
Никита Минько объяснил, как очистить ковер от кофе, вина и чернил без повреждения ткани
Наука
Двойная тяжёлая вода в протопланетном диске подтвердила древнее происхождение воды — Лукас Родригес
Культура и шоу-бизнес
Сара Полсон сыграет Эйлин Уорнос в новом сезоне "Монстра" от Netflix — Variety
Туризм
WeChat и Alipay: советы по использованию мобильных кошельков в Китае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet