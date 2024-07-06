Разработана новая нейросеть для того, чтобы делать "эффектные" шахматные ходы, вызывающие восхищение у людей и использующие более творческую стратегию в игре.
Используя платформу Lichess для обучения на данных 8574 партий и 820 нетипичных ходов, ИИ научился определять и прогнозировать разнообразные последовательности ходов, рассчитывая тактику в долгосрочной перспективе, что выходит за рамки возможностей современных моделей.
Особенно примечательной оказалась способность ИИ распознавать неэффективные, но впечатляющие ходы, делая игру более захватывающей. Полноценный выпуск нейросети запланирован на конец 2024 года, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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