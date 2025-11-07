Начал играть в шахматы ради интереса — а мозг будто "проснулся": врачи объяснили, почему это работает

С возрастом лёгкая забывчивость — обычное явление, но поддерживать мозг в форме можно без сложных курсов и дорогостоящих тренингов. Достаточно того, что у вас уже под рукой — шахматы, кроссворды или настольные игры.

Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open (2023), показало: пожилые люди, которые регулярно занимаются умственно стимулирующими видами деятельности — например, играют в шахматы, карточные игры или решают головоломки, — снижают риск деменции на 9%.

Причём чем чаще игра — тем выше эффект. Постоянная "тренировка ума" помогает мозгу сохранять гибкость и способность адаптироваться к возрастным изменениям.

Почему шахматы особенно эффективны

Шахматы — это не просто доска с фигурами, а мощная тренировка когнитивных функций:

Память и концентрация. Каждая партия требует удерживать в голове комбинации и просчитывать ходы наперёд.

В исследовании 2021 года участники 12-недельной шахматной программы (по два занятия в неделю) показали улучшение речи, абстрактного мышления, внимания и скорости реакции.

"Шахматы — это как фитнес для мозга: чем дольше тренируешься, тем сильнее становится ум", — отметил клинический исследователь доктор Томас Холланд из Института здорового старения Раша.

Как формируется "когнитивный резерв"

Учёные называют этот феномен когнитивным резервом — способностью мозга выдерживать возрастные изменения и патологии без потери функций.

"Умственно сложные виды деятельности повышают когнитивную устойчивость и нейропластичность — способность мозга перестраиваться", — пояснил доктор Томас Холланд.

Каждый раз, когда мы решаем задачу, учим новое или играем, нейроны создают дополнительные связи. Эти "обходные пути" позволяют мозгу компенсировать повреждения и дольше сохранять ясность.

Исследования показывают, что у опытных шахматистов сильнее развиты зрительно-пространственные навыки и нейронные сети, связывающие зрение, внимание и рассуждение. Это помогает дольше сохранять концентрацию, скорость обработки информации и способность принимать решения — именно те функции, которые первыми страдают при болезни Альцгеймера.

Шахматы как упражнение для тела, ума и эмоций

Шахматы задействуют не только интеллект, но и тело: осанку, дыхание, внимание.

"Это целостная активность: она развивает мышление, требует физической концентрации и поощряет социальное взаимодействие", — отметила геронтолог Черри Мэй Габуйо.

Социальный аспект игры не менее важен: общение за шахматной доской снижает уровень одиночества, а эмоции побед и поражений тренируют стрессоустойчивость и принятие.

Не любите шахматы? Альтернативы есть

Если сама идея шахмат кажется сложной — не беда. Любая активность, требующая умственного усилия, работает на пользу. Это может быть:

изучение нового языка;

освоение музыкального инструмента;

игры вроде маджонга, го, бриджа, судоку;

курсы или мастер-классы по интересующей теме.

Главное, чтобы занятие было новым, сложным и личностно значимым — тогда мозг получает максимальную стимуляцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выбирать только пассивный отдых (телевизор, музыка).

Последствие: Минимальная когнитивная стимуляция, риск снижения памяти.

Альтернатива: Комбинировать пассивные и активные формы досуга — например, смотреть документальный фильм и обсуждать его с друзьями.

Последствие: Эффект минимален.

Альтернатива: Выделять хотя бы пару часов в неделю для умственных игр.

Последствие: Упущенные возможности укрепить мозг.

Альтернатива: Начать в любом возрасте — нейропластичность сохраняется всю жизнь.

Плюсы и минусы умственных игр

Плюсы Минусы Укрепляют память, внимание, речь Требуют регулярности Повышают социальную активность Эффект проявляется не сразу Снижают риск деменции и апатии Возможна усталость при переизбытке стимулов

FAQ

Сколько нужно играть, чтобы почувствовать эффект?

Исследования показывают улучшения уже после 12 недель регулярных занятий (2-3 раза в неделю).

Можно ли заменить шахматы другими играми?

Да. Любая стратегическая или логическая игра приносит схожую пользу, если требует концентрации и планирования.

А если уже есть проблемы с памятью?

Игры помогают замедлить дальнейшее ухудшение и улучшить внимание — главное, делать это системно и с удовольствием.

2 интересных факта