Начал играть в шахматы ради интереса — а мозг будто "проснулся": врачи объяснили, почему это работает
С возрастом лёгкая забывчивость — обычное явление, но поддерживать мозг в форме можно без сложных курсов и дорогостоящих тренингов. Достаточно того, что у вас уже под рукой — шахматы, кроссворды или настольные игры.
Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open (2023), показало: пожилые люди, которые регулярно занимаются умственно стимулирующими видами деятельности — например, играют в шахматы, карточные игры или решают головоломки, — снижают риск деменции на 9%.
Причём чем чаще игра — тем выше эффект. Постоянная "тренировка ума" помогает мозгу сохранять гибкость и способность адаптироваться к возрастным изменениям.
Почему шахматы особенно эффективны
Шахматы — это не просто доска с фигурами, а мощная тренировка когнитивных функций:
- Память и концентрация. Каждая партия требует удерживать в голове комбинации и просчитывать ходы наперёд.
- Аналитическое мышление. Игра учит оценивать варианты и принимать решения под давлением.
- Гибкость ума. Постоянное переключение между стратегиями стимулирует нейронные связи.
В исследовании 2021 года участники 12-недельной шахматной программы (по два занятия в неделю) показали улучшение речи, абстрактного мышления, внимания и скорости реакции.
"Шахматы — это как фитнес для мозга: чем дольше тренируешься, тем сильнее становится ум", — отметил клинический исследователь доктор Томас Холланд из Института здорового старения Раша.
Как формируется "когнитивный резерв"
Учёные называют этот феномен когнитивным резервом — способностью мозга выдерживать возрастные изменения и патологии без потери функций.
"Умственно сложные виды деятельности повышают когнитивную устойчивость и нейропластичность — способность мозга перестраиваться", — пояснил доктор Томас Холланд.
Каждый раз, когда мы решаем задачу, учим новое или играем, нейроны создают дополнительные связи. Эти "обходные пути" позволяют мозгу компенсировать повреждения и дольше сохранять ясность.
Исследования показывают, что у опытных шахматистов сильнее развиты зрительно-пространственные навыки и нейронные сети, связывающие зрение, внимание и рассуждение. Это помогает дольше сохранять концентрацию, скорость обработки информации и способность принимать решения — именно те функции, которые первыми страдают при болезни Альцгеймера.
Шахматы как упражнение для тела, ума и эмоций
Шахматы задействуют не только интеллект, но и тело: осанку, дыхание, внимание.
"Это целостная активность: она развивает мышление, требует физической концентрации и поощряет социальное взаимодействие", — отметила геронтолог Черри Мэй Габуйо.
Социальный аспект игры не менее важен: общение за шахматной доской снижает уровень одиночества, а эмоции побед и поражений тренируют стрессоустойчивость и принятие.
Не любите шахматы? Альтернативы есть
Если сама идея шахмат кажется сложной — не беда. Любая активность, требующая умственного усилия, работает на пользу. Это может быть:
- изучение нового языка;
- освоение музыкального инструмента;
- игры вроде маджонга, го, бриджа, судоку;
- курсы или мастер-классы по интересующей теме.
Главное, чтобы занятие было новым, сложным и личностно значимым — тогда мозг получает максимальную стимуляцию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Выбирать только пассивный отдых (телевизор, музыка).
Последствие: Минимальная когнитивная стимуляция, риск снижения памяти.
Альтернатива: Комбинировать пассивные и активные формы досуга — например, смотреть документальный фильм и обсуждать его с друзьями.
- Ошибка: Играть время от времени без системы.
Последствие: Эффект минимален.
Альтернатива: Выделять хотя бы пару часов в неделю для умственных игр.
- Ошибка: Считать, что начинать поздно.
Последствие: Упущенные возможности укрепить мозг.
Альтернатива: Начать в любом возрасте — нейропластичность сохраняется всю жизнь.
Плюсы и минусы умственных игр
|
Плюсы
|
Минусы
|
Укрепляют память, внимание, речь
|
Требуют регулярности
|
Повышают социальную активность
|
Эффект проявляется не сразу
|
Снижают риск деменции и апатии
|
Возможна усталость при переизбытке стимулов
FAQ
Сколько нужно играть, чтобы почувствовать эффект?
Исследования показывают улучшения уже после 12 недель регулярных занятий (2-3 раза в неделю).
Можно ли заменить шахматы другими играми?
Да. Любая стратегическая или логическая игра приносит схожую пользу, если требует концентрации и планирования.
А если уже есть проблемы с памятью?
Игры помогают замедлить дальнейшее ухудшение и улучшить внимание — главное, делать это системно и с удовольствием.
2 интересных факта
- У опытных шахматистов активнее работает префронтальная кора — зона планирования и самоконтроля.
- Даже короткая партия стимулирует зоны мозга, отвечающие за речь и решение задач.
