В Советском районном суде города Челябинска прошёл первый процесс по жителю Челябинской области Владимиру Ческидову, который насильно удерживал молодую девушку в подвале своего дома 14 лет, а со второй "Смолинский маньяк" решил и вовсе покончить. О произошедшем в посёлке Смолино информирует Ura. ru.

Владимиру Ческидову увеличили на полгода срок его пребывания в психоневрологическом диспансере. Просидит он там теперь минимум до конца осени текущего года. Второе слушание состоится в последних числах июня.

15 лет назад житель российского города Челябинска познакомился с Екатериной, которой ещё не исполнилось и 20 лет. Владимир Ческидов пригласил свою жертву в родной посёлок немного выпить спиртных напитков, на что услышал в ответ согласие. Будучи вместе дома, он начал ей угрожать ножом, после чего жизнь девушки навсегда изменилась.

В пятикомнатном доме, помимо "Смолинского маньяка" и похищенной девушки, была и мать Владимира Ческидова. Однако её присутствие не смущало мужчину. Он установил для своей жертвы решётки на окна, как в тюрьме, а отпереть двери комнаты можно было только с помощью ключа. Дабы Екатерина не сбежала в тёмное время суток, маньяк привязывал её к мебели. Спустя год пребывания в заточении он расправился с другой девушкой на глазах у Екатерины.

В конце прошлого года у Екатерины получилось вырваться из дома маньяка в тот момент, когда Владимира Ческидова отвезли в больницу из-за острого психического расстройства.

Как позже стало известно, обвинение было предъявлено не только мужчине, но и его матери. Однако в текущем году её оправдали.

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