Охотник на уток, который работает круглый год: чесапик-бей-ретривер — идеал для активных и спортсменов
Среди всех ретриверов есть один, чьё имя не так известно широкой публике, как у лабрадора или золотистого ретривера, но чьи рабочие качества вызывают безграничное уважение. Это чесапик-бей-ретривер — американская порода, рождённая в суровых условиях Чесапикского залива и созданная для одной цели: быть неутомимым и неуязвимым охотником на водоплавающую дичь. Эта собака — не просто компаньон, а настоящий профессионал, чья внешность и характер отточены стихией и практической необходимостью.
Сила и выносливость как визитная карточка
Чесапик-бей-ретривер по праву считается самым мощным и выносливым среди всех ретриверов. Если лабрадор — это добряк-универсал, то чесапик — узкопрофильный специалист, созданный для работы в самых экстремальных условиях. Его конституция говорит сама за себя: крепкий костяк, развитая мускулатура и глубокая грудь выдают в нём атлета.
Эта порода появилась в России относительно недавно, в 2004 году, и до сих пор остаётся достаточно редкой и дорогой. Цена на щенка с отличной родословной и рабочими качествами может достигать 100 000 рублей и выше, что делает его приобретение осознанным шагом для истинных ценителей породы и серьёзных охотников.
Сложный характер, требующий твёрдой руки
Решив завести чесапика, важно понимать: это не диванный питомец. Его интеллект, независимость и сильный охотничий инстинкт требуют от владельца опыта, терпения и последовательности.
Они склонны к самостоятельному принятию решений, что на охоте является преимуществом, а в городской квартире может превратиться в проблему. Без чёткого лидерства со стороны хозяина и профессионального guidance чесапик может стать неуправляемым. Поэтому эта порода категорически не рекомендуется новичкам. Воспитание такого питомца — это диалог двух сильных личностей, где человек должен оставаться непререкаемым авторитетом.
Рождённый для воды: уникальные физические данные
Самая удивительная черта чесапиков — их врождённая и безусловная любовь к воде. Это не просто отсутствие страха, а настоящая страсть. Для них ледяная вода — родная стихия.
Настолько, что врождённый страх перед водой у щенка считается у заводчиков племенным браком. Ответственные бридеры обязательно тестируют помёты, проверяя реакцию малышей на воду, чтобы не передавать этот недопустимый для породы признак дальше.
Эта любовь подкреплена уникальной "экипировкой". Шерсть чесапика — это произведение инженерной мысли природы. Она состоит из двух слоёв: жёсткого, жирного и упругого остевого волоса и невероятно густого, маслянистого подшёрстка. Такая шубка обладает абсолютной водонепроницаемостью. Снег, дождь и ледяная вода скатываются с неё, не добираясь до кожи. После выхода из воды собака отряхивается, и её шерсть остаётся практически сухой.
Ещё один секрет их плавучести и мощи — перепонки между пальцами на задних лапах. Эти "ласты" делают чесапика великолепным и быстрым пловцом, способным легко преодолевать сильные течения и волны.
Гордость Америки: история породы
Порода получила своё название в честь места своего происхождения — Чесапикского залива, огромного и холодного водоёма на восточном побережье США. В XIX веке охота на уток была здесь не просто развлечением, а важным промыслом. Охотникам требовалась собака, способная часами работать в ледяной воде, не боясь ни шторма, ни ветра, ни снега.
Предками чесапиков считаются ньюфаундленды и, вероятно, другие местные водяные собаки. Порода формировалась в условиях естественного отбора — выживали и продолжали род только самые сильные, выносливые и работоспособные особи. За свои уникальные качества чесапик-бей-ретривер был удостоен чести стать официальной собакой штата Мэриленд в 1964 году.
Не только охотник, но и спортсмен
Если вы не охотник, это не значит, что чесапик не для вас. Его нерастраченная энергия и острый ум требуют выхода, и здесь на помощь приходит кинологический спорт.
Их феноменальная память, позволяющая мгновенно запоминать место падения нескольких птиц, делает их блестящими спортсменами в дисциплинах, связанных с апортировкой и поиском. Они с удовольствием будут заниматься аджилити, обидиенс, фристайлом или работать по следу. Любая "движуха", где нужно думать и двигаться, придётся им по душе. Густая шерсть позволяет им круглый год жить в вольере и быть активными даже в самые сильные морозы.
Сравнение чесапик-бей-ретривера с другими ретриверами
|Параметр
|Чесапик-бей-ретривер
|Лабрадор-ретривер
|Золотистый ретривер
|Назначение
|Охотник на водоплавающую дичь в экстремальных условиях
|Универсальный охотник и компаньон
|Компаньон, охотник на сухопутную дичь
|Характер
|Независимый, волевой, требует опыта
|Дружелюбный, контактный, универсальный
|Мягкий, деликатный, семейный
|Отношение к воде
|Страстная любовь, врождённые способности
|Любит воду, отличный пловец
|Любит воду, хороший пловец
|Шерсть
|Жёсткая, маслянистая, полностью водонепроницаемая
|Короткая, плотная, слабо намокает
|Длинная, шелковистая, требует ухода, намокает
|Условия содержания
|Может жить в вольере, очень вынослив
|Комнатное содержание, нуждается в комфорте
|Комнатное содержание, нежный
Советы по содержанию чесапика шаг за шагом
-
Оцените свои силы. Честно ответьте себе на вопрос: есть ли у вас опыт, время и твёрдость характера для воспитания такой собаки? Если нет — рассмотрите другую породу.
-
Найдите проверенного заводчика. Из-за редкости породы высок риск нарваться на недобросовестных разведенцев. Ищите питомники с рабочими собаками и хорошими отзывами.
-
С первых дней займитесь социализацией. Знакомьте щенка с городским шумом, разными людьми и животными, чтобы его охотничий инстинкт был под контролем.
-
Найдите профессионального кинолога. Не надейтесь на самодрессировку. Найдите специалиста, который имеет опыт работы с охотничьими породами.
-
Обеспечьте физические и умственные нагрузки. Ежедневные длительные прогулки, плавание, тренировки — обязательное условие для счастливой жизни чесапика.
-
Не забывайте про уход за шерстью. Несмотря на её неприхотливость, регулярное вычёсывание (1-2 раза в неделю) необходимо для удаления отмершего подшёрстка.
А что если…
Если вы живёте в городе без доступа к природным водоёмам? Чесапик сможет адаптироваться и к таким условиям, но его потребность в плавании останется. Выходом могут стать поездки на озеро или реку в выходные, а в будни — длительные пробежки, велопрогулки и занятия на собачьих площадках. Некоторые владельцы в жаркое время года устанавливают во дворах надувные бассейны, чтобы питомец мог хоть немного поплескаться.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как чесапик уживается с другими домашними животными?
Социализация играет ключевую роль. Со знакомыми с детства кошками и другими собаками чесапик, как правило, уживается хорошо. А вот с мелкими животными (грызунами, птицами) могут возникнуть проблемы из-за сильного охотничьего инстинкта. На улице всегда держите собаку на поводке вблизи мест выгула кошек и мелких собак.
Подходит ли чесапик для семьи с детьми?
Да, но с оговорками. Это не нянька, как золотистый ретривер. Чесапик предан своей семье и будет терпеливо относиться к детям, но не станет терпеть фамильярности или грубого обращения. Общение маленьких детей с собакой должно всегда проходить под контролем взрослых.
Правда ли, что у чесапиков особенный запах?
Да, их шерсть имеет лёгкий специфический "собачий" запах, который обусловлен её маслянистой структурой. Это естественная защита от воды. При регулярном уходе и правильном питании запах не является сильным или неприятным.
Три интересных факта
-
Чесапик-бей-ретривер способен апортировать из ледяной воды до 300 уток за один охотничий день, что свидетельствует о его феноменальной работоспособности.
-
Маслянистый покров их шерсти настолько эффективен, что даже после купания с шампунем (которое рекомендуется только в крайних случаях) он восстанавливает свои водоотталкивающие свойства в течение нескольких дней.
-
В отличие от многих других пород, чесапики не склонны к бездумному поеданию всего подряд. Они разборчивы в еде, что является большим плюсом для их здоровья.
Исторический контекст
История породы началась в 1807 году, когда у побережья Мэриленда потерпело крушение английское судно. Среди спасённых с корабля были два щенка ньюфаундленда — кобель по кличке "Сейлор" и сука "Кантон". Этих собак скрестили с местными "собаками индейцев", отличными пловцами, а также, вероятно, с ирландскими водяными спаниелями, курчавошёрстными ретриверами и другими породами. Методичная селекционная работа на протяжении всего XIX века была направлена на закрепление именно рабочих качеств: способности работать в ледяной воде, выносливости, неприхотливости и "непробиваемой" шерсти. Порода не была продуктом моды или эстетических предпочтений — каждый её признак был практическим ответом на суровые вызовы Чесапикского залива. Именно это делает чесапик-бей-ретривера уникальным и до сих пор одним из самых эффективных подружейных ретриверов в мире.
