Сотрудники автогиганта Chery жалуются на сверхурочные работы и низкие зарплаты. Их рабочий день может продолжаться с 8 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю, с зарплатой в 16 юаней в час.

Один из сотрудников описал, что за месяц наработал 120 часов сверхурочно, получив всего 4800 юаней. Руководство Chery поощряет такой график, считая субботу рабочим днем для амбициозных людей, и делает сверхурочные работы практически обязательными, при этом запрещая даже оплачиваемый отпуск в некоторых отделах.

Проблема характерна для всей автомобильной индустрии Китая, где сотрудникам часто приходится быть на связи круглосуточно.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)