Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:56

Смех автоэкспертов: кроссовер, который “сломать невозможно”, удивил краш-тесты

Chery Tiggo 8 Pro Max получил 5 звёзд Euro NCAP за безопасность взрослых и детей

Китайский кроссовер Chery Tiggo 8, представленный в России как Chery Tiggo 8 Pro Max, успешно прошёл краш-тест по методике Euro NCAP, подтвердив высокий уровень безопасности. Эти испытания считаются одними из самых строгих в мире, и результаты китайского SUV стали заметным достижением для бренда.

Итоги краш-теста

Chery Tiggo 8 Pro Max получил максимальную оценку — 5 звёзд. При этом распределение баллов по ключевым категориям выглядит следующим образом:

  1. защита взрослых пассажиров — 82%.

  2. безопасность детей — 85%.

  3. защита уязвимых участников дорожного движения — 80%.

  4. эффективность систем помощи водителю — 78%.

Набранные показатели обеспечили автомобилю высший рейтинг Euro NCAP, что подчёркивает серьёзный подход компании к безопасности.

Технологические решения

Компания объясняет успех благодаря прочной кузовной конструкции: 65% элементов изготовлены из высокопрочной стали и стали горячей формовки. Кроме того, инженеры предусмотрели зоны программируемой деформации, которые смягчают удар при аварии, и оснастили автомобиль 10 подушками безопасности с технологией удержания давления.

Такая архитектура позволяет Tiggo 8 Pro Max эффективно распределять энергию удара, минимизируя риски травм для пассажиров и водителя. Система активной безопасности, включающая ассистенты торможения, контроля полосы и мониторинг слепых зон, также получила высокие оценки экспертов.

Советы шаг за шагом: как выбрать безопасный кроссовер

  1. Проверяйте результаты Euro NCAP и других авторитетных краш-тестов.

  2. Обратите внимание на процент высокопрочной стали в конструкции кузова.

  3. Уточняйте количество подушек безопасности и наличие технологий удержания давления.

  4. Сравнивайте комплектации по системе активной помощи водителю: контроль полосы, мониторинг слепых зон, автоматическое торможение.

  5. Выбирайте модели с продуманными зонами программируемой деформации — это критично для снижения травм при столкновениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка кроссовера без проверенных краш-тестов → повышенный риск травм → рассматривать модели с рейтингом 5 звезд Euro NCAP.

  • Игнорирование систем помощи водителю → выше вероятность аварий → выбирайте автомобили с современными ассистентами.

  • Отсутствие подушек безопасности → серьезные травмы → модели с 6-10 подушками становятся предпочтительным выбором.

А что если…

Если кроссовер с высокой оценкой Euro NCAP попадает в ДТП, вероятность серьёзных травм пассажиров значительно снижается, а восстановление автомобиля после аварии становится проще благодаря продуманной кузовной архитектуре.

Плюсы и минусы Chery Tiggo 8 Pro Max

Плюсы Минусы
Высокий рейтинг Euro NCAP Более высокая цена, чем у некоторых конкурентов
Продуманная кузовная конструкция Ограниченный выбор комплектаций
10 подушек безопасности Более сложное обслуживание систем помощи водителю
Эффективные ассистенты водителя Относительно большой расход топлива
Доступная стоимость для класса SUV -

FAQ

Как выбрать безопасный кроссовер?
Ориентируйтесь на результаты Euro NCAP, количество подушек безопасности и наличие систем активной помощи.

Сколько стоит Chery Tiggo 8 Pro Max в России?
Стартовая цена составляет около 3,2 млн рублей в базовой комплектации.

Что лучше: Chery Tiggo 8 или Haval Jolion?
Tiggo 8 Pro Max обеспечивает более высокий рейтинг защиты взрослых и детей, а также имеет более продвинутые системы помощи водителю.

Мифы и правда

"Китайские автомобили небезопасны", — считают некоторые автолюбители.

Реальность: современные китайские кроссоверы демонстрируют отличные показатели в Euro NCAP, что подтверждает высокий уровень защиты пассажиров.

Исторический контекст

Chery активно развивает технологии безопасности с 2010-х годов. Первые модели прошли краш-тесты на локальных рынках, а с 2020 года компания систематически участвует в европейских испытаниях, повышая качество и безопасность автомобилей для глобального рынка.

Три интересных факта

  1. Euro NCAP оценивает автомобили по четырём категориям: защита взрослых, защита детей, безопасность пешеходов и эффективность систем помощи водителю.

  2. Tiggo 8 Pro Max оснащён системой из 10 подушек безопасности, включая боковые шторки и коленные подушки.

  3. Более 60% кузова кроссовера выполнено из высокопрочной стали и стали горячей формовки.

