Смех автоэкспертов: кроссовер, который “сломать невозможно”, удивил краш-тесты

Китайский кроссовер Chery Tiggo 8, представленный в России как Chery Tiggo 8 Pro Max, успешно прошёл краш-тест по методике Euro NCAP, подтвердив высокий уровень безопасности. Эти испытания считаются одними из самых строгих в мире, и результаты китайского SUV стали заметным достижением для бренда.
Итоги краш-теста
Chery Tiggo 8 Pro Max получил максимальную оценку — 5 звёзд. При этом распределение баллов по ключевым категориям выглядит следующим образом:
-
защита взрослых пассажиров — 82%.
-
безопасность детей — 85%.
-
защита уязвимых участников дорожного движения — 80%.
-
эффективность систем помощи водителю — 78%.
Набранные показатели обеспечили автомобилю высший рейтинг Euro NCAP, что подчёркивает серьёзный подход компании к безопасности.
Технологические решения
Компания объясняет успех благодаря прочной кузовной конструкции: 65% элементов изготовлены из высокопрочной стали и стали горячей формовки. Кроме того, инженеры предусмотрели зоны программируемой деформации, которые смягчают удар при аварии, и оснастили автомобиль 10 подушками безопасности с технологией удержания давления.
Такая архитектура позволяет Tiggo 8 Pro Max эффективно распределять энергию удара, минимизируя риски травм для пассажиров и водителя. Система активной безопасности, включающая ассистенты торможения, контроля полосы и мониторинг слепых зон, также получила высокие оценки экспертов.
Советы шаг за шагом: как выбрать безопасный кроссовер
-
Проверяйте результаты Euro NCAP и других авторитетных краш-тестов.
-
Обратите внимание на процент высокопрочной стали в конструкции кузова.
-
Уточняйте количество подушек безопасности и наличие технологий удержания давления.
-
Сравнивайте комплектации по системе активной помощи водителю: контроль полосы, мониторинг слепых зон, автоматическое торможение.
-
Выбирайте модели с продуманными зонами программируемой деформации — это критично для снижения травм при столкновениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка кроссовера без проверенных краш-тестов → повышенный риск травм → рассматривать модели с рейтингом 5 звезд Euro NCAP.
-
Игнорирование систем помощи водителю → выше вероятность аварий → выбирайте автомобили с современными ассистентами.
-
Отсутствие подушек безопасности → серьезные травмы → модели с 6-10 подушками становятся предпочтительным выбором.
А что если…
Если кроссовер с высокой оценкой Euro NCAP попадает в ДТП, вероятность серьёзных травм пассажиров значительно снижается, а восстановление автомобиля после аварии становится проще благодаря продуманной кузовной архитектуре.
Плюсы и минусы Chery Tiggo 8 Pro Max
|Плюсы
|Минусы
|Высокий рейтинг Euro NCAP
|Более высокая цена, чем у некоторых конкурентов
|Продуманная кузовная конструкция
|Ограниченный выбор комплектаций
|10 подушек безопасности
|Более сложное обслуживание систем помощи водителю
|Эффективные ассистенты водителя
|Относительно большой расход топлива
|Доступная стоимость для класса SUV
|-
FAQ
Как выбрать безопасный кроссовер?
Ориентируйтесь на результаты Euro NCAP, количество подушек безопасности и наличие систем активной помощи.
Сколько стоит Chery Tiggo 8 Pro Max в России?
Стартовая цена составляет около 3,2 млн рублей в базовой комплектации.
Что лучше: Chery Tiggo 8 или Haval Jolion?
Tiggo 8 Pro Max обеспечивает более высокий рейтинг защиты взрослых и детей, а также имеет более продвинутые системы помощи водителю.
Мифы и правда
"Китайские автомобили небезопасны", — считают некоторые автолюбители.
Реальность: современные китайские кроссоверы демонстрируют отличные показатели в Euro NCAP, что подтверждает высокий уровень защиты пассажиров.
Исторический контекст
Chery активно развивает технологии безопасности с 2010-х годов. Первые модели прошли краш-тесты на локальных рынках, а с 2020 года компания систематически участвует в европейских испытаниях, повышая качество и безопасность автомобилей для глобального рынка.
Три интересных факта
-
Euro NCAP оценивает автомобили по четырём категориям: защита взрослых, защита детей, безопасность пешеходов и эффективность систем помощи водителю.
-
Tiggo 8 Pro Max оснащён системой из 10 подушек безопасности, включая боковые шторки и коленные подушки.
-
Более 60% кузова кроссовера выполнено из высокопрочной стали и стали горячей формовки.
