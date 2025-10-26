Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:41

Chery Tiggo 7 Pro — красавец с характером: почему он одновременно раздражает и восхищает

Автоэксперт: Chery Tiggo 7 Pro стал самой обсуждаемой моделью на вторичном рынке

Современный кроссовер с богатым оснащением и привлекательной внешностью, да еще и по относительно доступной цене, казалось бы, обречен на успех. Но история Chery Tiggo 7 Pro доказывает: все не так однозначно.

Эта модель вызывает противоположные эмоции — от восторга до раздражения. Кто-то называет её примером надежного и комфортного китайского авто, а кто-то — машиной, от которой хочется поскорее избавиться. Разберёмся, почему "семёрка" вызывает такую бурю мнений.

От первых шагов до российского рынка

Премьера Tiggo 7 состоялась в 2016 году, когда Chery представила первую модель на новой модульной платформе T1X. Уже через три года появилось второе поколение — Tiggo 7 Pro. На российском рынке кроссовер дебютировал в 2020 году и быстро набрал популярность: с 3 тысяч проданных машин в первый год до почти 19 тысяч в 2022-м.

Позднее в продажу вышла версия Tiggo 7 Pro Max, но и стандартная "семёрка" удержала интерес публики. Сегодня этот кроссовер можно найти только на вторичном рынке, где цены варьируются от 850 тысяч до 3 миллионов рублей.

Сравнение: двигатели и трансмиссия

Параметр Tiggo 7 Pro Tiggo 7 Pro Max
Двигатель 1.5 Turbo, 147 л. с. 1.6 Turbo, 150 л. с. (197 л. с. в "сером" импорте)
Коробка передач Вариатор (CVT) 7-ступенчатый робот
Привод Передний Передний / полный
Средний расход топлива 8-10 л/100 км 9-11 л/100 км

Большинство машин в продаже — версии с вариатором, и именно он чаще всего становится предметом споров.

Ненависть №5: репутация и цена

Пожалуй, ни одна другая модель Chery не вызывала таких жарких дискуссий о надежности. В сети можно встретить диаметрально противоположные отзывы.

"Пробег был чуть больше 22 000 км. Продал на эмоциях и глубоком разочаровании в этой погремушке", — сказал один из владельцев.

"Машина ломучая, полный треш, вариатор сдох на 35 000 км", — добавил другой автор.

Но не меньше тех, кто остался доволен. Среди отзывов можно найти и такие: "Пробег 80 тысяч, все исправно, только ТО". Или: "Работала в такси, пробег 400 тысяч — и до сих пор живая".

Один владелец сформулировал рецепт долгой службы просто: "Меняйте масло, не рвите с места — и вариатор проживет долго".

Справедливости ради, на вторичке встречаются "уставшие" экземпляры после каршеринга — их действительно стоит обходить стороной. Но хорошие машины от частных владельцев, как правило, показывают себя достойно.

Любовь №5: дизайн

Внешность — сильная сторона Tiggo 7 Pro. Даже критики признают, что в Chery научились создавать привлекательные автомобили.

"Динамичные линии кузова, хищная оптика и массивная решетка радиатора создают впечатление дорогого автомобиля", — отметил один из владельцев.

Многие указывают, что Tiggo 7 Pro выглядит дороже своей цены, а дизайн до сих пор "цепляет" взгляд.

Ненависть №4: мелкие, но обидные проблемы

Самые частые жалобы касаются стекол и радиатора. Переднее стекло с подогревом нередко трескается из-за температурных перепадов, а радиаторы текут. Решение известно: заменить пластиковые элементы на алюминиевые, и проблема исчезает.

С электроникой дела сложнее: то зависнет мультимедиа, то Bluetooth не соединится, то камера заднего вида решит включиться под дождем. Некоторые владельцы жалуются на "умные системы", которые "живут своей жизнью".

Климат-контроль тоже вызывает споры: кому-то жарко, кому-то холодно при одной и той же температуре.

Любовь №4: оснащение

Зато по уровню комфорта и опций Tiggo 7 Pro действительно впечатляет. Уже в базовой версии есть светодиодная оптика, камера заднего вида и климат-контроль.

"Исключительное соотношение цена/количество опций: полный фарш — панорама, электроприводы, подогревы, автозапуск", — заявил владелец в отзыве.

Особенно ценят систему бесключевого доступа и "теплые опции". Для зимы — идеальный набор.

Ненависть №3: подвеска и управляемость

Британская компания Lotus участвовала в настройке шасси, но чудес не случилось. Подвеска мягкая, зато теряет устойчивость на кочках и в поворотах.

"Самое главное — это управляемость. Точнее, её отсутствие. Подвеска ужас", — отметил один из автовладельцев.

Тем не менее часть водителей считает настройки комфортными и подходящими для российских дорог. Решением проблемы проседающих задних пружин стала установка усиленных элементов от старших моделей.

Любовь №3: мультимедиа

12,3-дюймовый сенсорный экран стал гордостью интерьера. Для своего времени это было смелое решение — и многим оно пришлось по вкусу.

"Монитор хорошего размера, работает стабильно, без зависаний", — говорится в одном из отзывов.

Есть и жалобы на медленный отклик, но звук и навигация большинству пользователей нравятся.

Ненависть №2: расход топлива

Владельцы не скрывают, что Tiggo 7 Pro не из экономичных. В городе — 11-13 литров, на трассе — около 8-9.

"Этот китайский дракон возомнил себя крузаком", — с иронией пишет один из пользователей.

Небольшой топливный бак на 51 литр заставляет часто заезжать на АЗС, особенно при городском режиме.

Любовь №2: комфорт

Салон — одно из главных достоинств модели. Эргономика, мягкий ход и продуманная шумоизоляция делают поездки приятными даже на дальние расстояния.

"Езжу в отпуск за 3500 км — без проблем", — делится опытом один из владельцев.

Хотя часть водителей жалуется на шум арок и "дермантин" сидений, большинство соглашается: за свои деньги Tiggo 7 Pro — один из самых удобных кроссоверов в классе.

Ненависть №1: динамика

Главная претензия — слабый разгон. 1.5-литровый двигатель в паре с вариатором обеспечивает плавность, но не скорость.

"Двигатель тупит, разгон до сотни — пытка", — пишет один из недовольных.

Однако другие замечают, что для городской езды мощности хватает, а в режиме "Спорт" автомобиль становится заметно бодрее.

Любовь №1: семейные ценности

Если не гнаться за драйвом, Tiggo 7 Pro превращается в отличного семейного помощника. Просторный салон, много мест для хранения, удобные сиденья с подогревом и багажник, пусть и не рекордный, делают его идеальным спутником на даче или в путешествии.

"Chery Tiggo 7 Pro — отличный выбор для семьи. В автомобиле комфортно разместятся как взрослые, так и дети", — отмечают владельцы.

Плюсы и минусы Chery Tiggo 7 Pro

Плюсы Минусы
Современный дизайн Слабая динамика
Богатое оснащение Расход топлива выше заявленного
Комфортный салон Проседание задних пружин
Приятная мультимедиа Капризный климат-контроль
Цена на вторичке Неидеальная шумоизоляция

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: купить бывший каршеринговый Tiggo 7 Pro.
    Последствие: скрытые дефекты, проблемы с вариатором.
    Альтернатива: выбирать автомобиль с прозрачной историей обслуживания.

  2. Ошибка: игнорировать замену масла в вариаторе.
    Последствие: дорогостоящий ремонт трансмиссии.
    Альтернатива: менять масло каждые 30-40 тысяч км.

  3. Ошибка: экономить на сервисе.
    Последствие: ускоренный износ турбины.
    Альтернатива: использовать оригинальные масла и фильтры.

FAQ

Какой двигатель выбрать?
Лучше брать 1.6 Turbo с "роботом" — он чуть мощнее и живее.

Сколько стоит обслуживание Tiggo 7 Pro?
Средняя стоимость ТО — 10-15 тысяч рублей, что вполне сравнимо с японскими аналогами.

Какой расход топлива в реальности?
По опыту владельцев — 9-11 л/100 км в смешанном цикле.

Стоит ли покупать Tiggo 7 Pro с пробегом?
Да, если автомобиль обслуживался у дилера и вариатор не перегружали.

Мифы и правда

Миф: Китайские кроссоверы разваливаются через год.
Правда: При бережной эксплуатации Tiggo 7 Pro способен пройти 150-200 тыс. км без серьезных поломок.

Миф: Все детали быстро изнашиваются.
Правда: Качество сборки выросло, и многие узлы служат не хуже корейских.

3 интересных факта

  1. Над дизайном Tiggo 7 Pro работал бывший дизайнер GM и Ford — Джеймс Хоуп.

  2. Платформа T1X используется также у моделей Exeed TXL и Tiggo 8.

  3. Версия Pro Max получила улучшенную шумоизоляцию и интеллектуальный полный привод.

