Chery Tiggo 7 Pro — красавец с характером: почему он одновременно раздражает и восхищает
Современный кроссовер с богатым оснащением и привлекательной внешностью, да еще и по относительно доступной цене, казалось бы, обречен на успех. Но история Chery Tiggo 7 Pro доказывает: все не так однозначно.
Эта модель вызывает противоположные эмоции — от восторга до раздражения. Кто-то называет её примером надежного и комфортного китайского авто, а кто-то — машиной, от которой хочется поскорее избавиться. Разберёмся, почему "семёрка" вызывает такую бурю мнений.
От первых шагов до российского рынка
Премьера Tiggo 7 состоялась в 2016 году, когда Chery представила первую модель на новой модульной платформе T1X. Уже через три года появилось второе поколение — Tiggo 7 Pro. На российском рынке кроссовер дебютировал в 2020 году и быстро набрал популярность: с 3 тысяч проданных машин в первый год до почти 19 тысяч в 2022-м.
Позднее в продажу вышла версия Tiggo 7 Pro Max, но и стандартная "семёрка" удержала интерес публики. Сегодня этот кроссовер можно найти только на вторичном рынке, где цены варьируются от 850 тысяч до 3 миллионов рублей.
Сравнение: двигатели и трансмиссия
|Параметр
|Tiggo 7 Pro
|Tiggo 7 Pro Max
|Двигатель
|1.5 Turbo, 147 л. с.
|1.6 Turbo, 150 л. с. (197 л. с. в "сером" импорте)
|Коробка передач
|Вариатор (CVT)
|7-ступенчатый робот
|Привод
|Передний
|Передний / полный
|Средний расход топлива
|8-10 л/100 км
|9-11 л/100 км
Большинство машин в продаже — версии с вариатором, и именно он чаще всего становится предметом споров.
Ненависть №5: репутация и цена
Пожалуй, ни одна другая модель Chery не вызывала таких жарких дискуссий о надежности. В сети можно встретить диаметрально противоположные отзывы.
"Пробег был чуть больше 22 000 км. Продал на эмоциях и глубоком разочаровании в этой погремушке", — сказал один из владельцев.
"Машина ломучая, полный треш, вариатор сдох на 35 000 км", — добавил другой автор.
Но не меньше тех, кто остался доволен. Среди отзывов можно найти и такие: "Пробег 80 тысяч, все исправно, только ТО". Или: "Работала в такси, пробег 400 тысяч — и до сих пор живая".
Один владелец сформулировал рецепт долгой службы просто: "Меняйте масло, не рвите с места — и вариатор проживет долго".
Справедливости ради, на вторичке встречаются "уставшие" экземпляры после каршеринга — их действительно стоит обходить стороной. Но хорошие машины от частных владельцев, как правило, показывают себя достойно.
Любовь №5: дизайн
Внешность — сильная сторона Tiggo 7 Pro. Даже критики признают, что в Chery научились создавать привлекательные автомобили.
"Динамичные линии кузова, хищная оптика и массивная решетка радиатора создают впечатление дорогого автомобиля", — отметил один из владельцев.
Многие указывают, что Tiggo 7 Pro выглядит дороже своей цены, а дизайн до сих пор "цепляет" взгляд.
Ненависть №4: мелкие, но обидные проблемы
Самые частые жалобы касаются стекол и радиатора. Переднее стекло с подогревом нередко трескается из-за температурных перепадов, а радиаторы текут. Решение известно: заменить пластиковые элементы на алюминиевые, и проблема исчезает.
С электроникой дела сложнее: то зависнет мультимедиа, то Bluetooth не соединится, то камера заднего вида решит включиться под дождем. Некоторые владельцы жалуются на "умные системы", которые "живут своей жизнью".
Климат-контроль тоже вызывает споры: кому-то жарко, кому-то холодно при одной и той же температуре.
Любовь №4: оснащение
Зато по уровню комфорта и опций Tiggo 7 Pro действительно впечатляет. Уже в базовой версии есть светодиодная оптика, камера заднего вида и климат-контроль.
"Исключительное соотношение цена/количество опций: полный фарш — панорама, электроприводы, подогревы, автозапуск", — заявил владелец в отзыве.
Особенно ценят систему бесключевого доступа и "теплые опции". Для зимы — идеальный набор.
Ненависть №3: подвеска и управляемость
Британская компания Lotus участвовала в настройке шасси, но чудес не случилось. Подвеска мягкая, зато теряет устойчивость на кочках и в поворотах.
"Самое главное — это управляемость. Точнее, её отсутствие. Подвеска ужас", — отметил один из автовладельцев.
Тем не менее часть водителей считает настройки комфортными и подходящими для российских дорог. Решением проблемы проседающих задних пружин стала установка усиленных элементов от старших моделей.
Любовь №3: мультимедиа
12,3-дюймовый сенсорный экран стал гордостью интерьера. Для своего времени это было смелое решение — и многим оно пришлось по вкусу.
"Монитор хорошего размера, работает стабильно, без зависаний", — говорится в одном из отзывов.
Есть и жалобы на медленный отклик, но звук и навигация большинству пользователей нравятся.
Ненависть №2: расход топлива
Владельцы не скрывают, что Tiggo 7 Pro не из экономичных. В городе — 11-13 литров, на трассе — около 8-9.
"Этот китайский дракон возомнил себя крузаком", — с иронией пишет один из пользователей.
Небольшой топливный бак на 51 литр заставляет часто заезжать на АЗС, особенно при городском режиме.
Любовь №2: комфорт
Салон — одно из главных достоинств модели. Эргономика, мягкий ход и продуманная шумоизоляция делают поездки приятными даже на дальние расстояния.
"Езжу в отпуск за 3500 км — без проблем", — делится опытом один из владельцев.
Хотя часть водителей жалуется на шум арок и "дермантин" сидений, большинство соглашается: за свои деньги Tiggo 7 Pro — один из самых удобных кроссоверов в классе.
Ненависть №1: динамика
Главная претензия — слабый разгон. 1.5-литровый двигатель в паре с вариатором обеспечивает плавность, но не скорость.
"Двигатель тупит, разгон до сотни — пытка", — пишет один из недовольных.
Однако другие замечают, что для городской езды мощности хватает, а в режиме "Спорт" автомобиль становится заметно бодрее.
Любовь №1: семейные ценности
Если не гнаться за драйвом, Tiggo 7 Pro превращается в отличного семейного помощника. Просторный салон, много мест для хранения, удобные сиденья с подогревом и багажник, пусть и не рекордный, делают его идеальным спутником на даче или в путешествии.
"Chery Tiggo 7 Pro — отличный выбор для семьи. В автомобиле комфортно разместятся как взрослые, так и дети", — отмечают владельцы.
Плюсы и минусы Chery Tiggo 7 Pro
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн
|Слабая динамика
|Богатое оснащение
|Расход топлива выше заявленного
|Комфортный салон
|Проседание задних пружин
|Приятная мультимедиа
|Капризный климат-контроль
|Цена на вторичке
|Неидеальная шумоизоляция
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить бывший каршеринговый Tiggo 7 Pro.
Последствие: скрытые дефекты, проблемы с вариатором.
Альтернатива: выбирать автомобиль с прозрачной историей обслуживания.
-
Ошибка: игнорировать замену масла в вариаторе.
Последствие: дорогостоящий ремонт трансмиссии.
Альтернатива: менять масло каждые 30-40 тысяч км.
-
Ошибка: экономить на сервисе.
Последствие: ускоренный износ турбины.
Альтернатива: использовать оригинальные масла и фильтры.
FAQ
Какой двигатель выбрать?
Лучше брать 1.6 Turbo с "роботом" — он чуть мощнее и живее.
Сколько стоит обслуживание Tiggo 7 Pro?
Средняя стоимость ТО — 10-15 тысяч рублей, что вполне сравнимо с японскими аналогами.
Какой расход топлива в реальности?
По опыту владельцев — 9-11 л/100 км в смешанном цикле.
Стоит ли покупать Tiggo 7 Pro с пробегом?
Да, если автомобиль обслуживался у дилера и вариатор не перегружали.
Мифы и правда
Миф: Китайские кроссоверы разваливаются через год.
Правда: При бережной эксплуатации Tiggo 7 Pro способен пройти 150-200 тыс. км без серьезных поломок.
Миф: Все детали быстро изнашиваются.
Правда: Качество сборки выросло, и многие узлы служат не хуже корейских.
3 интересных факта
-
Над дизайном Tiggo 7 Pro работал бывший дизайнер GM и Ford — Джеймс Хоуп.
-
Платформа T1X используется также у моделей Exeed TXL и Tiggo 8.
-
Версия Pro Max получила улучшенную шумоизоляцию и интеллектуальный полный привод.
