Chery отказалась от гидравлических тормозов — электроника полностью взяла управление на себя

Автомобильная отрасль готовится к одному из самых радикальных изменений за последние десятилетия. Китайская Chery выводит на рынок первую серийную модель без традиционной гидравлической тормозной системы. Вместо жидкости и трубопроводов — электроника и программное управление. Об этом сообщает caranddriver. gr.

От гидравлики к цифровому управлению

Более века принцип торможения оставался практически неизменным: нажатие на педаль создаёт давление в гидравлическом контуре, которое передаётся к тормозным механизмам на колёсах. Эта схема считалась эталоном надёжности и предсказуемости. Именно на ней строилось ощущение контроля, к которому привыкли водители.

Теперь Chery через премиальный бренд Exeed предлагает иной подход — систему brake-by-wire. В ней педаль тормоза больше не связана напрямую с суппортами. Она выполняет роль датчика: усилие водителя преобразуется в электрический сигнал, который мгновенно обрабатывается программным обеспечением. Далее электрические актуаторы создают необходимое тормозное усилие. В конструкции отсутствуют тормозная жидкость, магистрали и традиционные механические элементы передачи давления.

По логике внедрения технология напоминает переход на электроусилитель руля, который сначала воспринимался настороженно, но со временем стал стандартом. Однако в случае тормозов психологический барьер выше, поскольку речь идёт о системе, напрямую связанной с безопасностью.

Exeed EX7 как платформа для новации

Дебют новой системы ожидается на модели Exeed, наиболее вероятно — на кроссовере Exeed EX7. Этот автомобиль уже ориентирован на технологичность и электрификацию. Планируются версии с увеличенным запасом хода с батареей ёмкостью 39,8 кВт·ч и электрическим пробегом около 182 километров, а также полностью электрическая модификация с аккумулятором 97,68 кВт·ч и заявленным запасом хода до 682 километров по китайскому циклу измерений.

Выбор именно такой модели объясним. Современные электрические платформы обладают развитой электронной архитектурой и высокой вычислительной мощностью, что необходимо для стабильной работы полностью электронных тормозов. Кроме того, такие автомобили уже интегрированы с системами рекуперации энергии, стабилизации и ассистентами вождения, что позволяет глубже синхронизировать процессы замедления.

Регулирование, стоимость и безопасность

Существенную роль сыграли изменения в нормативной базе. С 1 января 2026 года в Китае допускается использование электронных тормозных систем без обязательного гидравлического резерва при соблюдении определённых требований. Это решение открыло дорогу серийному внедрению технологии.

В то же время вопрос стоимости остаётся актуальным. Электронные модули, резервные схемы защиты и дополнительная вычислительная мощность повышают себестоимость. Поэтому на первом этапе brake-by-wire, вероятно, будет применяться преимущественно в премиальных и электрических моделях.

Chery заявляет, что система прошла необходимые испытания на надёжность и производительность. Теоретически электронное управление позволяет точнее распределять тормозные усилия, быстрее реагировать на изменения дорожной ситуации и эффективнее взаимодействовать с системами стабилизации и рекуперации. Практическая оценка будет зависеть от эксплуатации в реальных условиях и накопленного опыта.