Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Exeed Exlantix E02
Exeed Exlantix E02
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 16:57

Chery отказалась от гидравлических тормозов — электроника полностью взяла управление на себя

Автомобильная отрасль готовится к одному из самых радикальных изменений за последние десятилетия. Китайская Chery выводит на рынок первую серийную модель без традиционной гидравлической тормозной системы. Вместо жидкости и трубопроводов — электроника и программное управление. Об этом сообщает caranddriver. gr.

От гидравлики к цифровому управлению

Более века принцип торможения оставался практически неизменным: нажатие на педаль создаёт давление в гидравлическом контуре, которое передаётся к тормозным механизмам на колёсах. Эта схема считалась эталоном надёжности и предсказуемости. Именно на ней строилось ощущение контроля, к которому привыкли водители.

Теперь Chery через премиальный бренд Exeed предлагает иной подход — систему brake-by-wire. В ней педаль тормоза больше не связана напрямую с суппортами. Она выполняет роль датчика: усилие водителя преобразуется в электрический сигнал, который мгновенно обрабатывается программным обеспечением. Далее электрические актуаторы создают необходимое тормозное усилие. В конструкции отсутствуют тормозная жидкость, магистрали и традиционные механические элементы передачи давления.

По логике внедрения технология напоминает переход на электроусилитель руля, который сначала воспринимался настороженно, но со временем стал стандартом. Однако в случае тормозов психологический барьер выше, поскольку речь идёт о системе, напрямую связанной с безопасностью.

Exeed EX7 как платформа для новации

Дебют новой системы ожидается на модели Exeed, наиболее вероятно — на кроссовере Exeed EX7. Этот автомобиль уже ориентирован на технологичность и электрификацию. Планируются версии с увеличенным запасом хода с батареей ёмкостью 39,8 кВт·ч и электрическим пробегом около 182 километров, а также полностью электрическая модификация с аккумулятором 97,68 кВт·ч и заявленным запасом хода до 682 километров по китайскому циклу измерений.

Выбор именно такой модели объясним. Современные электрические платформы обладают развитой электронной архитектурой и высокой вычислительной мощностью, что необходимо для стабильной работы полностью электронных тормозов. Кроме того, такие автомобили уже интегрированы с системами рекуперации энергии, стабилизации и ассистентами вождения, что позволяет глубже синхронизировать процессы замедления.

Регулирование, стоимость и безопасность

Существенную роль сыграли изменения в нормативной базе. С 1 января 2026 года в Китае допускается использование электронных тормозных систем без обязательного гидравлического резерва при соблюдении определённых требований. Это решение открыло дорогу серийному внедрению технологии.

В то же время вопрос стоимости остаётся актуальным. Электронные модули, резервные схемы защиты и дополнительная вычислительная мощность повышают себестоимость. Поэтому на первом этапе brake-by-wire, вероятно, будет применяться преимущественно в премиальных и электрических моделях.

Chery заявляет, что система прошла необходимые испытания на надёжность и производительность. Теоретически электронное управление позволяет точнее распределять тормозные усилия, быстрее реагировать на изменения дорожной ситуации и эффективнее взаимодействовать с системами стабилизации и рекуперации. Практическая оценка будет зависеть от эксплуатации в реальных условиях и накопленного опыта.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рейтинг безаварийных машин расставил всё по местам: в топе оказались те, от кого этого не ждали 15.02.2026 в 19:45

Сервис "Автотека" назвал самые безаварийные автомобили на вторичном рынке России. В лидерах — LADA, Chevrolet и УАЗ, а также популярные внедорожники.

Читать полностью » Деньги в руки — и прощай права: как неоформленная авария превращает водителя в нарушителя 15.02.2026 в 19:40

Неоформленное ДТП и передача денег на месте могут привести к лишению прав и спорам по ОСАГО. Эксперт объяснил, в чём скрытый риск для водителей.

Читать полностью » Машина после 15.02.2026 в 18:09

Как состояние детейлинг-центра, чистота и технологии мойки влияют на качество обслуживания автомобилей и что важно знать клиенту.

Читать полностью » Немецкие авто потеряли былое качество — названы последние 15.02.2026 в 12:35

Немецкие автомобили теряют качество исполнения. Почему автолюбители возвращаются к старым моделям?

Читать полностью » Автозапчасти переписывают ценники: рост до 30% стал нормой, к 2028 году рынок закрепит новые правила 14.02.2026 в 21:25

Рынок автозапчастей переходит к стабильному росту: издержки поставок и повышение НДС в 2026 году усиливают давление на цены и бюджеты водителей.

Читать полностью » Цены на автомобили выдавливают россиян с рынка: каждый четвёртый замирает в ожидании решающего хода 14.02.2026 в 21:20

Опрос "Автостата" показал, почему большинство россиян не планируют покупку автомобиля в 2026 году и что влияет на авторынок и решения покупателей.

Читать полностью » Mercedes-Benz CLA возглавил рейтинг Euro NCAP — результат краш-тестов удивил рынок 14.02.2026 в 19:18

Новый Mercedes-Benz CLA получил высшую оценку в Euro NCAP 2025 и стал символом безопасности среди малых автомобилей.

Читать полностью » Дрифт на дороге превращает шоу в уголовное дело: эффектный манёвр может обернуться лишением свободы 13.02.2026 в 16:10

Дрифт на обычной дороге может привести к штрафам, лишению прав и даже уголовной ответственности — юрист объяснила, чем рискуют водители.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Лёгкий вес разжигает мышцы, тяжёлый ставит рекорды: как совместить оба без перетренированности
Туризм
Туризм рвётся в новые точки роста: развивающиеся страны обгоняют привычные направления в 2026 году
Туризм
Босния и Герцеговина удивила мостами и изумрудными реками — ожидания оказались занижены
Авто и мото
Кофе не спасёт, музыка не разбудит: один способ вернуть концентрацию работает лучше любых энергетиков
Спорт и фитнес
Всего 10 минут йоги сняли скованность после рабочего дня — тело стало легче
Питомцы
Чужая собака приближается и не отводит взгляд — как правильно себя повести
Питомцы
Одно неверное движение — и идиллия рушится: зоны на теле кошки включают мурлыканье или режим атаки
Наука
Учёные испытали кальций-ионный аккумулятор на 1000 циклов — Advanced Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet